गया: बिहार के गया में दारोगा ने आत्महत्या कर ली. घटना पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित मोहन नगर कोइली पोखर ग्वाल बिगहा मोहल्ले की है. सुनीता सदन भवन में किराये के मकान से शव मिला है. घटनास्थल एसपी कोठी से महज 300 मीटर की दूरी पर है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस पदाधिकारी छानबीन में जुट गए हैं.

बंद कमरे में दी जान: रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि अनुज कश्यम गुरुवार की रात देर से कमरे पर लौटे थे, इसके बाद शुक्रवार सुबह जब मीडिया सेल के अन्य कर्मियों ने उन्हें फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ. करीब 9 बजे पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

घटना की छानबीन करने पहुंचे पदाधिकारी (Social Media)

"मकान मालिक से सीढ़ी मंगवाकर वेंटीलेटर से झांका गया तो अनुज को फंदे से लटका पाया गया. इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो अनुज की मौत हो चुकी थी. एफएसएल टीम को बुलाया गया है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजन के आने के बाद ही शव को नीचे उतारा जाएगा. " -दिनेश बहादुर सिंह, रामपुर थानाध्यक्ष

सहरसा के रहने वाले थे अनुज कश्यप: मृतक दारोगा अनुज कश्यम मूल रूप से सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. अनुज 2019 बैच के दरोगा थे. 2022-23 में गया जिले में पोस्टिंग मिली थी. पुलिस में काम करने वाले साथी बताते हैं कि वे मिलनसार और अपने बैच के अधिकारियों के बीच लोकप्रिय थे.

दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही पत्नी: साथियों ने बताया कि अनुज की शादी दो साल पहले हुई थी. पत्नी इस समय दिल्ली में है और पांच महीने की गर्भवती है. वहां रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं. मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है.

घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़ (d)

मोबाइल जांच से होगा खुलासा: अनुज के मोबाइल फोन को पुलिस ने तकनीकी जांच के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी एसपी रामानंद कौशल और वरीय अधिकारी ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया.

नोट: लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में लेते हैं और चिकित्सीय सलाह लेने से हिचकते हैं. इससे स्थिति गंभीर हो सकती है, जिससे नकारात्मक विचार बढ़ते हैं और आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने की सोच पैदा हो सकती है. अगर आपके मन में भी ऐसी नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, तो अपने परिवार या करीबी दोस्तों से खुलकर बात करें. अगर इसके बावजूद राहत न मिले, तो बिना देर किए इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.

स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)

जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330

टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416

iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821

ईमेल- icall@tiss.edu

फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline

एक्स- @iCALLhelpline

NIMH हेल्पलाइन : 988

