ETV Bharat / state

बिहार पुलिस में संसाधनों की भारी कमी, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक मोबाइल वैन के अभाव ने खोली पोल!

बिहार पुलिस के पास डॉग स्क्वॉड की कमी है. इतना ही नहीं फोरेंसिक मोबाइल वैन भी निर्धारित संख्या से कम है. पढ़ें..

dog squad In Bihar
बिहार में डॉग स्क्वॉड की कमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार पुलिस के एडीजी (सीआईडी) पारसनाथ ने माना है कि बिहार पुलिस में संसाधनों की भारी कमी है. पटना में पत्रकारों से बाचचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के पास न तो पर्याप्त डॉग स्क्वॉड है और न ही फॉरेंसिक मोबाइल वैन. हालांकि इसके लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं, उम्मीद है कि जल्द ही इन पर सकारात्मक पहल होगी.

पुलिस के पास डॉग स्क्वॉड की कमी: पारसनाथ ने बताया कि राज्य में कुल 200 डॉग स्क्वॉड की स्वीकृति मिली हुई है लेकिन वर्तमान में केवल 67 डॉग ही ड्यूटी पर सक्रिय हैं. यानी स्वीकृत संख्या की तुलना में यह आंकड़ा बेहद कम है. उन्होंने बताया कि 30 डॉग फिलहाल हैदराबाद में ट्रेनिंग पर हैं, जबकि 50 डॉग स्क्वॉड की खरीद प्रक्रिया चल रही है. इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद भी संख्या स्वीकृत लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी.

एडीजी सीआईडी पारसनाथ (ETV Bharat)

जांच पर पड़ेगा असर: डॉग स्क्वॉड का महत्व अपराध अनुसंधान और सुरक्षा व्यवस्था दोनों में काफी अहम होता है. विस्फोटक, नशीले पदार्थ, अपराधियों की लोकेशन और सबूत जुटाने में इनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है लेकिन बिहार पुलिस के पास इतने सीमित संसाधन होने से उनकी कार्यक्षमता पर सीधा असर पड़ रहा है.

dog squad In Bihar
30 डॉग की हैदराबाद में ट्रेनिंग (ETV Bharat)

फॉरेंसिक मोबाइल वैन की भी कमी: इसी तरह फॉरेंसिक मोबाइल वैन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. एडीजी पारसनाथ ने बताया कि पूरे बिहार में फिलहाल केवल 17 फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध हैं, जबकि अपराध की गंभीरता और जांच की जरूरतों को देखते हुए इनकी संख्या बहुत कम है. उन्होंने कहा कि गृह विभाग को 34 और वैन की खरीदारी के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया है. इन प्रस्तावों पर अमल होने के बाद संख्या में बढ़ोतरी होगी लेकिन फिलहाल जांच टीमों को कई मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

जांच में डॉग स्क्वायड की भूमिका अहम: यह भी ध्यान देने वाली बात है कि देश में नए तीन कानून लागू होने के बाद फॉरेंसिक जांच का महत्व और बढ़ गया है. अब किसी भी गंभीर मामले की जांच में फॉरेंसिक सबूत अनिवार्य हो गए हैं. हत्या, बलात्कार, साइबर क्राइम या विस्फोट जैसे मामलों में मोबाइल वैन की भूमिका बेहद अहम होती है. मौके पर जाकर वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित रखना इसी वैन के जरिए संभव होता है. ऐसे में बिहार पुलिस के पास सीमित संसाधन होना बड़ी चिंता का विषय है.

dog squad In Bihar
स्वीकृत डॉग की संख्या 200 (ETV Bharat)

गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव: पुलिस मुख्यालय का कहना है कि संसाधनों की कमी को दूर करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. डॉग स्क्वॉड की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ फॉरेंसिक वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर है. गृह विभाग को इसको लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है. उम्मीद है कि जल्द ही इन दिशा में सकारात्मक कार्रवाई होगी.

dog squad In Bihar
बिहार में फिलहाल 67 डॉग ही ड्यूटी पर तैनात (ETV Bharat)

"बिहार में स्वीकृत डॉग की संख्या 200 है, अभी हमारे पास ड्यूटी के लिए सिर्फ 67 ही मौजूद है. 30 डॉग इस समय हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं. 50 डॉग को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है. उम्मीद है कि दो-तीन में क्रय प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी."- पारसनाथ, एडीजी (सीआईडी)

ये भी पढ़ें:

कौन हैं माला, टाइसन और पबजी, बिहार पुलिस की 'तीसरी आंख', इनसे बचना नामुमकिन

अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरेंगे डॉग स्क्वायड के 'स्पेशल-25'

For All Latest Updates

TAGGED:

फॉरेंसिक मोबाइल वैनबिहार में डॉग स्क्वॉड की कमीDOG SQUAD IN BIHARBIHAR NEWSBIHAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.