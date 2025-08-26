पटना : बिहार पुलिस का चेहरा और कामकाज अब पूरी तरह बदलने वाला है. आने वाले दिनों में थानों से लेकर मुख्यालय तक हर प्रक्रिया कागजों की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए होगी. इस बदलाव से पुलिस का कामकाज तेज, पारदर्शी और तकनीक-संचालित हो जाएगा.

कागजी कामकाज का अंत : जल्द ही थानों में कागजों का अंबार और भारी-भरकम फाइलों का जमावड़ा खत्म हो जाएगा. बिहार पुलिस पूरी तरह डिजिटल मोड पर काम करेगी. एफआईआर से लेकर केस फाइल तक सब कुछ ऑनलाइन होगा.

बिहार पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat)

डिजिटल केस फाइल और सबूत : एडीजी (आधुनिकीकरण) सुधांशु कुमार ने बताया कि केस से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेंगे. इससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और जांच पहले से ज्यादा प्रभावी होगी.

"दुनिया डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है और बिहार पुलिस भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है." - सुधांशु कुमार, एडीजी (आधुनिकीकरण), पुलिस मुख्यालय

शुरू हो चुका है अपग्रेडेशन का काम : सुधांशु कुमार ने बताया कि पुलिस के डिजिटल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. विशेष ऐप और सर्वर तैयार किए जा रहे हैं. पुलिसकर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए गए हैं. आईजी (आधुनिकीकरण) पी. कन्नन की कमेटी ने तेलंगाना और कर्नाटक के मॉडल का अध्ययन किया है.

हाईटेक होगा पुलिस सिस्टम : भविष्य में पुलिसकर्मी आईपैड और लैपटॉप से लैस होंगे. एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होगी. मौके पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सत्यापन होगा. पुलिस वायरलेस के साथ कैमरा और वाई-फाई से कनेक्टेड रहेगी.

सुरक्षित सर्वर और त्वरित डेटा एक्सेस : सभी डाटा सुरक्षित सर्वर पर सेव होगा. पुलिस जहां मौजूद होगी, वहीं से मुख्यालय तक पूरी जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी. थाने पूरी तरह ऑनलाइन होंगे और केस से जुड़ी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध रहेगी.

तेलंगाना और कर्नाटक से भी आगे होगा बिहार : बिहार मॉडल न सिर्फ तेलंगाना और कर्नाटक जैसा होगा, बल्कि उससे अधिक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा. इससे बिहार पुलिस का डिजिटल सिस्टम देश में सबसे हाईटेक होगा.

नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर : डिजिटल सिस्टम आने के बाद कानून तोड़ने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखेंगे. यहां तक कि लेन क्रॉस करने जैसी छोटी गलतियां भी रिकॉर्ड होंगी और कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा.

पारदर्शिता और गति लाएगा बदलाव : विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेगा. अपराध जांच में तेजी आएगी और जनता के लिए पुलिस तक पहुंचना आसान होगा.

बिहार पुलिस की डिजिटल क्रांति का असर : यह पहल न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाएगी, बल्कि अपराधियों में भी भय पैदा करेगी. आने वाले समय में जहां पुलिस खड़ी होगी, वहीं से मुख्यालय सक्रिय रहेगा.

