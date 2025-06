ETV Bharat / state

नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बिहार पुलिस, मांग पूरी नहीं होने पर दी ये चेतावनी - PROTEST AGAINST NITISH GOVERNMENT

नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बिहार पुलिस ( ETV Bharat )

Published : June 24, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:43 AM IST

पटना: राजधानी पटना के केंद्रीय कार्यालय में पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने एकत्र होकर बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. इन कर्मचारियों का कहना है कि झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ट्रेड सिपाही व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन बिहार में यह प्रक्रिया अब तक लंबित है, जिसको लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र भी दिया जा चुका है. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में नाराजगी: चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामानुज राय ने बताया कि अन्य राज्यों में अब चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जैसे रसोइया, सफाईकर्मी और नाई को ट्रेड सिपाही के रूप में समायोजित कर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि बिहार में वर्षों से काम कर रहे कर्मियों को सिर्फ आश्वासन मिलते आए हैं. अब जन आंदोलन किया जाएगा. ट्रेड सिपाही व्यवस्था लागू करने की उठी मांग (ETV Bharat) ''हम तब से इंतजार कर रहे हैं, जब से नौकरी में आए थे. अब रिटायरमेंट नजदीक है, लेकिन कोई हलचल नहीं दिख रही है. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वादे मिले हैं. अब चुप नहीं बैठेंगे. आर-पार की लड़ाई होगी''. रामानुज राय, प्रदेश अध्यक्ष, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ

