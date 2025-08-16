गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज के विश्वंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया पॉलिटेक्निक के पास शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग में कार्यरत होमगार्ड जवान पर हमला कर दिया. शराब तस्करों ने बाइक सवार होमगार्ड जवान की बाइक पर धक्का मार दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ गांव निवासी बादशाह शर्मा के 30 वर्षीय बेटे अभिषेक शर्मा के रूप में हुई है.

गोपालगंज में होमगार्ड जवान की हत्या: घटना के बाद अन्य पुलिस कर्मी होमगार्ड जवान को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है. फिलहाल इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है.

गश्ती के लिए निकली थी टीम: दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि होमगार्ड जवान अभिषेक शनिवार को अहले सुबह गश्ती पर निकले थे. इस दौरान साथ में स्कॉर्पियो के अलावा एक बाइक पर सवार अभिषेक और पुलिसकर्मी जितेंद्र शराब तस्करी की सूचना पाकर जा रहे थे. इसी बीच जैसे ही इनकी बाइक सिपाया स्थित पॉलिटेक्निक के पास पहुंची, तभी एक बाइक सवार शराब तस्कर ने इनपर हमला कर दिया.

होमगार्ड जवान के सिर पर लगी थी चोट: उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि आज सुबह (16 अगस्त) सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर शराब की तस्करी कर रहे हैं. प्राप्त सूचना के आधार पर हमारी टीम शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पीछा की. इसी बीच एक बाइक सवार तस्कर फरार हो गया. उसके पीछे से आ रहे एक अन्य बाइक पर सवार तस्करों ने हमारे होमगार्ड जवान के बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो जवान जितेंद्र और अभिषेक घायल हो गए. अभिषेक के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी स्थिति काफी नाजुक थी.

"अभिषेक को ज्यादा चोट लगने के कारण उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे कि इसी बीच अभिषेक की मौत हो गई है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है."- अमृतेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत: अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से घायल होमगार्ड जवान को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल इस घटना की सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंचे उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने मामले का जायजा लिया.

2019 में की थी जॉइनिंग: फिलहाल अभिषेक की मौत की खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव और परिवार में मातम छा गया है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. वे लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं. अभिषेक अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनके भविष्य को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं. बताया जाता है कि अभिषेक पिछले 2019 में होमगार्ड जवान के तौर पर जॉइन किए थे. 6 माह पहले ही उत्पाद विभाग में बलथरी चेकपोस्ट पर ड्यूटी लगाई गई थी.

बिहार में 2016 से शराबबंदी: बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा लिया गया था. इसका मकसद सामाजिक सुधार, महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा में कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना था. पुलिस लगातार शराब तस्करों पर नकेल कस रही है. लेकिन फिर भी पूरी तरह से शराब की खरीद-ब्रिकी पर रोक नहीं लग सका है.

पुलिस टीम पर हमला: शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान आए दिन पुलिस टीम पर हमले की खबरें आती रहती हैं. जुलाई 2025 को भोजपुर में शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया था. इसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई थी. मार्च 2025 में छपरा में पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी.

