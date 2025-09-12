पाकिस्तान से बिहार उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट, पटना जंक्शन समेत सार्वजनिक स्थानों की तलाशी
पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से धमकी के बाद बिहार में अलर्ट है. पटना जंक्शन पर कड़ी चेकिंग की गई-
Published : September 12, 2025 at 7:20 PM IST
पटना : राज्य की पुलिस को पाकिस्तान से बिहार में बम धमाका करने की धमकी मिली है. धमकी सामने आते ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, असद नाम के पाकिस्तानी हैंडल से 12 सितंबर को बिहार के सार्वजनिक स्थलों पर ब्लास्ट की धमकी दी गई थी.
पटना जंक्शन पर सघन चेकिंग : धमकी को देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पटना जंक्शन पर रेल एसपी के नेतृत्व में जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग शुरू की है. यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते की मदद से की जा रही है.
रेल एसपी की निगरानी : रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने खुद इस अभियान की निगरानी की. उन्होंने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी.
सभी जिलों में बरती जा रही सतर्कता : पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मॉल, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने का आदेश दिया है. जिला स्तर पर गश्त बढ़ाने, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
रेल एसपी की यात्रियों से अपील : रेल एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. पुलिस का मानना है कि जनता के सहयोग से ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है.
साइबर सेल सक्रिय : धमकी देने वाले पाकिस्तानी हैंडल की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है. विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि हैंडल कहां से संचालित हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कई बार ऐसी धमकियां सिर्फ दहशत फैलाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए.
त्योहारों में अतिरिक्त सुरक्षा : त्योहारों के मौसम को देखते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने कहा है कि त्योहारों के दौरान जनता को पूरी तरह सुरक्षित माहौल देने के लिए हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है.
''त्योहारों के दौरान आम जनता को पूरी तरह से सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. पाकिस्तानी हैंडल से मिली धमकी ने पुलिस को अतिरिक्त सतर्क कर दिया है. फिलहाल पूरे राज्य में अलर्ट जारी है और प्रमुख स्थानों पर चेकिंग अभियान चल रहा है.''- अमृतेंदु शेखर ठाकुर, रेल एसपी पटना
ये भी पढ़ें- बिहार को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को किया अलर्ट