पाकिस्तान से बिहार उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट, पटना जंक्शन समेत सार्वजनिक स्थानों की तलाशी

पटना जंक्शन पर सघन चेकिंग करती रेल पुलिस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 12, 2025 at 7:20 PM IST 3 Min Read

पटना : राज्य की पुलिस को पाकिस्तान से बिहार में बम धमाका करने की धमकी मिली है. धमकी सामने आते ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, असद नाम के पाकिस्तानी हैंडल से 12 सितंबर को बिहार के सार्वजनिक स्थलों पर ब्लास्ट की धमकी दी गई थी. पटना जंक्शन पर सघन चेकिंग : धमकी को देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पटना जंक्शन पर रेल एसपी के नेतृत्व में जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग शुरू की है. यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते की मदद से की जा रही है. यात्रियों की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat) रेल एसपी की निगरानी : रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने खुद इस अभियान की निगरानी की. उन्होंने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी. सभी जिलों में बरती जा रही सतर्कता : पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मॉल, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने का आदेश दिया है. जिला स्तर पर गश्त बढ़ाने, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं.