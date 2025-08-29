ETV Bharat / state

बिहार पुलिस का मॉडर्न अवतार: नए कानूनों और डिजिटल तकनीक से अपराध नियंत्रण की बड़ी तैयारी - BIHAR POLICE

बिहार पुलिस नए आपराधिक कानूनों, डिजिटल फॉरेंसिक और फॉरेंसिक साइंस पर ट्रेनिंग देकर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है-

बिहार पुलिस हेडक्वार्टर
पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 5:49 PM IST

4 Min Read

पटना : बिहार पुलिस अब अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह से नए तेवर में नजर आने वाली है. अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से चले आ रहे पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू किए गए हैं. इन्हीं बदलावों के साथ पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए राज्य में बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है.

नए कानूनों के लिए बिहार पुलिस का मिशन अपग्रेड : बिहार पुलिस खुद को नए कानूनों के अनुरूप ढालने और तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. पुलिस मुख्यालय ने अपने कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें नए कानूनों की बारीकियों के साथ डिजिटल युग की तकनीकों से अपराध नियंत्रण के गुर सिखाए जा रहे हैं.

बिहार पुलिस हेडक्वार्टर
बिहार पुलिस हेडक्वार्टर (ETV Bharat)

3,137 पुलिसकर्मी अब तक हो चुके प्रशिक्षित : सीआईडी के अधीन एडवांस ट्रेनिंग स्कूल (एटीएस) में यह विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हर महीने औसतन 350 पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षित हो रहे हैं. अब तक कुल 3,137 पुलिसकर्मी इस ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं. 2 सितंबर से एटीएस में 173वां बैच शुरू होगा. इससे पहले जुलाई में आयोजित 171वें बैच में 343 नव-नियुक्त दारोगाओं को प्रशिक्षण दिया गया था.

15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण: इस प्रशिक्षण का समय 15 दिन का है. इसमें बीएनएसएस 2023 की प्रमुख धाराओं की जानकारी के साथ डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस जैसे विषय शामिल हैं. इसका मकसद अपराध जांच को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाना है ताकि अपराधियों के खिलाफ मजबूत केस अदालत में पेश किया जा सके.

फॉरेंसिक साइंस और साक्ष्य जुटाने के आधुनिक गुर : पुलिसकर्मियों को साक्ष्य जुटाने के लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डीएनए सैंपलिंग और फिंगरप्रिंट तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. यह इसलिए जरूरी है ताकि अपराधियों को कानूनी loophole का फायदा न मिल सके और कोर्ट में सजा सुनिश्चित हो सके.

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में भी ट्रेनिंग : राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के अलावा बिहार पुलिस को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, एनसीआरबी, चंडीगढ़ स्थित सीडीटीआई, हैदराबाद और मेघालय के प्रशिक्षण संस्थानों से भी जोड़ा गया है. यहां उच्चस्तरीय फॉरेंसिक तकनीक और आधुनिक अपराध जांच पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जा रही है. आने वाले समय में 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को इन संस्थानों से प्रशिक्षित करने की योजना है.

''लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक कम से कम 2 हजार पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए. इसके लिए विशेष मॉड्यूल तैयार किया गया है. नए कानूनों और आधुनिक तकनीकों से पुलिस को अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में आसानी होगी, जिससे अपराध नियंत्रण और सजा सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा.''- पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी

पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी
पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी (ETV Bharat)

क्यों जरूरी है यह बदलाव? : नए आपराधिक कानूनों के तहत अब केस केवल गवाहों पर नहीं टिकेगा, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य को भी महत्व मिलेगा. इसलिए पुलिस को डिजिटल तकनीक, फॉरेंसिक साइंस और आधुनिक जांच पद्धतियों की जानकारी होनी जरूरी है.

अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी : पुलिस मुख्यालय का मानना है कि जब जांच प्रक्रिया मजबूत होगी तो अपराधियों के बचने के रास्ते खत्म होंगे. खासकर साइबर क्राइम, संगठित अपराध और नए तरह के अपराधों की रोकथाम में यह ट्रेनिंग बेहद कारगर साबित होगी. बिहार पुलिस पारंपरिक तौर-तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक युग में प्रवेश कर रही है, जिससे अपराधियों पर सख्त नकेल कसी जा सकेगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार पुलिस अब अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह से नए तेवर में नजर आने वाली है. अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से चले आ रहे पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू किए गए हैं. इन्हीं बदलावों के साथ पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए राज्य में बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है.

नए कानूनों के लिए बिहार पुलिस का मिशन अपग्रेड : बिहार पुलिस खुद को नए कानूनों के अनुरूप ढालने और तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. पुलिस मुख्यालय ने अपने कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें नए कानूनों की बारीकियों के साथ डिजिटल युग की तकनीकों से अपराध नियंत्रण के गुर सिखाए जा रहे हैं.

बिहार पुलिस हेडक्वार्टर
बिहार पुलिस हेडक्वार्टर (ETV Bharat)

3,137 पुलिसकर्मी अब तक हो चुके प्रशिक्षित : सीआईडी के अधीन एडवांस ट्रेनिंग स्कूल (एटीएस) में यह विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हर महीने औसतन 350 पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षित हो रहे हैं. अब तक कुल 3,137 पुलिसकर्मी इस ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं. 2 सितंबर से एटीएस में 173वां बैच शुरू होगा. इससे पहले जुलाई में आयोजित 171वें बैच में 343 नव-नियुक्त दारोगाओं को प्रशिक्षण दिया गया था.

15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण: इस प्रशिक्षण का समय 15 दिन का है. इसमें बीएनएसएस 2023 की प्रमुख धाराओं की जानकारी के साथ डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस जैसे विषय शामिल हैं. इसका मकसद अपराध जांच को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाना है ताकि अपराधियों के खिलाफ मजबूत केस अदालत में पेश किया जा सके.

फॉरेंसिक साइंस और साक्ष्य जुटाने के आधुनिक गुर : पुलिसकर्मियों को साक्ष्य जुटाने के लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डीएनए सैंपलिंग और फिंगरप्रिंट तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. यह इसलिए जरूरी है ताकि अपराधियों को कानूनी loophole का फायदा न मिल सके और कोर्ट में सजा सुनिश्चित हो सके.

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में भी ट्रेनिंग : राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के अलावा बिहार पुलिस को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, एनसीआरबी, चंडीगढ़ स्थित सीडीटीआई, हैदराबाद और मेघालय के प्रशिक्षण संस्थानों से भी जोड़ा गया है. यहां उच्चस्तरीय फॉरेंसिक तकनीक और आधुनिक अपराध जांच पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जा रही है. आने वाले समय में 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को इन संस्थानों से प्रशिक्षित करने की योजना है.

''लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक कम से कम 2 हजार पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए. इसके लिए विशेष मॉड्यूल तैयार किया गया है. नए कानूनों और आधुनिक तकनीकों से पुलिस को अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में आसानी होगी, जिससे अपराध नियंत्रण और सजा सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा.''- पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी

पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी
पारसनाथ, एडीजी-सीआईडी (ETV Bharat)

क्यों जरूरी है यह बदलाव? : नए आपराधिक कानूनों के तहत अब केस केवल गवाहों पर नहीं टिकेगा, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य को भी महत्व मिलेगा. इसलिए पुलिस को डिजिटल तकनीक, फॉरेंसिक साइंस और आधुनिक जांच पद्धतियों की जानकारी होनी जरूरी है.

अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी : पुलिस मुख्यालय का मानना है कि जब जांच प्रक्रिया मजबूत होगी तो अपराधियों के बचने के रास्ते खत्म होंगे. खासकर साइबर क्राइम, संगठित अपराध और नए तरह के अपराधों की रोकथाम में यह ट्रेनिंग बेहद कारगर साबित होगी. बिहार पुलिस पारंपरिक तौर-तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक युग में प्रवेश कर रही है, जिससे अपराधियों पर सख्त नकेल कसी जा सकेगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR POLICE ADOPTS NEW LAWSनए आपराधिक कानूनों और तकनीक से लैसबिहार पुलिसCRIME CONTROL IN BIHARBIHAR POLICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

क्या है प्रियंका गांधी की 'M M M' पॉलिटिक्स, जिससे बिहार में मजबूत होगा कांग्रेस का 'हाथ'?

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.