लखीमपुर खीरी : कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में 12 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं. कांग्रेसियों के अनुसार घटना में कुल 50 लोग शामिल थे. पुलिस ने मंगलवार को कार्यालय में पहुंचकर जांच-पड़ताल की. सीसीटीवी फुटेज खंगाले. वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए महात्मा गांधी पार्क में धरना दिया. नारेबाजी की. सख्त एक्शन न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी.

धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की. अंदर रखे सामानों को भी नुकसान पहुंचाया. रैक में रखे हुए ₹50000 भी लूट लिए. पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है. पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है. अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने ईटीवी भारत को बताया कि जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तब तक कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बोले-आंदोलन होगा. (Video Credit; ETV Bharat)

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले- भाजपा जिलाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं : जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हो चुकी है. इसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित ढंग से हमला किया. सोमवार को 4 के खिलाफ तहरीर दी गई थी. मंगलवार को 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई. भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह की ओर से आरोपों को खारिज करने की बात पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह झूठ बोल रहे हैं. हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे.

पुलिस बोली- घटना की जांच जारी : मामले में सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत राय ने बताया कि पुलिस की टीम आज जांच के लिए कांग्रेस के कार्यालय में पहुंची थी. कल कांग्रेस की ओर से तहरीर देकर 4 नामजद लोगों पर आरोप लगाए गए थे. जांच के दौरान पता चला कि कुल 12 लोग घटना में शामिल थे. उनकी पहचान की जा रही है. मामले की जांच चल रही है.

सोमवार को भाजपाइयों ने किया था प्रदर्शन : बिहार में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. सोमवार को इसके विरोध में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया था. लखीमपुर खीरी में भी भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान वे कांग्रेस के कार्यालय में पहुंच गईं थी. वहां तोड़फोड़ किया था. टमाटर भी फेंके थे. कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा जिला अध्यक्ष व सदर विधायक के संरक्षण में कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया था.

