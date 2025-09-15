ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के ऐलान से पहले NDA के कार्यक्रमों में तेजी, 18-23 सितंबर तक 5वें चरण का कार्यकर्ता सम्मेलन

बिहार एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के पांचवें चरण की तारीख का ऐलान हो गया है. 18 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी. पढ़ें खबर..

Bihar NDA
बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए का 243 विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त सम्मेलन का बड़ा अभियान चल रहा है. अभी चौथे चरण का अभियान चल रहा है, जो 16 सितंबर तक चलेगा. इसके बाद पांचवें चरण का अभियान 18 सितंबर से शुरू होगा और यह 23 सितंबर तक चलेगा.

18 से 23 तक चलेगा पांचवां चरण: 18 सितंबर को 15 टीम इस अभियान में भाग लेगी. कुर्था, हिलसा, साहेबपुर कमाल, झाझा, निर्मली, रफीगंज, अगिआंव, तरैया, साहेबगंज, छपरा, सिकटी, गोपालगंज, कराकाट, कटिहार और इमामगंज में सम्मेलन होगा.

किस दिन कितनी लेगी हिस्सा?: इसके बाद 19 सितंबर को भी 14 टीम विधानसभा सम्मेलन करेगी. 20 सितंबर को 15 टीम, 21 सितंबर को 15 टीम और 23 सितंबर को भी 15 टीम विधानसभा सम्मेलन करेगी. कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पांचवें चरण में 18 सितंबर से 23 सितंबर तक 63 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होगा.

"पांचवें चरण की समाप्ति के बाद 243 विधानसभा में से 223 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन एनडीए की तरफ से पूरा हो जाएगा. उसके बाद अंतिम और छठे चरण की शुरुआत होगी. उस दौरान बाकी बचे 20 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

अगले महीने चुनाव की घोषणा: बिहार में 30 सितंबर को चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट जारी होगी. उसके बाद आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है. उसको ध्यान में रखकर एनडीए विधानसभा का सम्मेलन जल्द से जल्द समाप्त करने के बाद सीट बंटवारे और बड़े नेताओं के कार्यक्रम को लेकर भी रणनीति अलग से तैयार करेगा.

Bihar NDA
बिहार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन (ETV Bharat)

अमित शाह भी आएंगे बिहार: वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में कार्यक्रम हो रहा है. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इस महीने दो बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस महीने एक कार्यक्रम और हो सकता है. ऐसी चर्चा है आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा.

225 सीटों का लक्ष्य: इसी महीने पटना मेट्रो का भी उद्घाटन होना है तो एनडीए की ओर से विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार के विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. नेताओं का दावा है कि विधानसभा सम्मेलन में इस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है कि माहौल पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है और 225 सीटों का लक्ष्य हम लोगों ने जो तय किया है, उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

BIHAR ELECTION 2025बिहार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलनBIHAR NDANITISH KUMARBIHAR NDA KARYAKARTA SAMMELAN

