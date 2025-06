ETV Bharat / state

बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर IMD का अलर्ट, मुंगेर में पति-पत्नी पर वज्रपात, एक की मौत - BIHAR MONSOON

Published : June 24, 2025

पटना/मुंगेर: बिहार में मानसून की बारिश लगातार हो रही है. कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात भी हो रही है. मुंगेर में एक दंपती पर वज्रपात हो गया, जिसमें महिला की मौत हो गयी. इधर खतरा को देखते हुए मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी-तूफान के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जतायी है. इन जिलों में अति भारी बारिश: मंगलवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और सुपौल में अति भारी बारिश की संभावना है. इन जिलों के अलावे गोपालगंज, शिवहर, सिवान सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया आदि जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. इन जिलों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना है. इन जिलों में बरसेगा मेघ: पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा और गोपालगंज में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है. इन जिलों के अलावे पटना, बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, गया और नवादा जिले में ऑरेंज अलर्ट है. इन जिलों में भी तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है.

मंगलवार की दोपहर तक झमाझम बारिश: राज्य के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कैमूर आदि जिलों में मंगलवार की दोपहर तक बारिश होने की संभावना है. इन सभी जिलों में आंधी-तूफान के साथ वज्रपात और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वज्रपात से महिला की मौत: मुंगेर में वज्रपात में मृतका की पहचान शामपुर थाना क्षेत्र के बनारसी बासा गांव निवासी मुकेश यादव की पत्नी रजनी देवी के रूप में हुई है. ये हादसा तब हुआ जब मुकेश यादव अपने खेतों में मेड़ बनाने के लिए मिट्टी काट रहे थे. उनकी पत्नी रजनी देवी खेत में बैठी हुई थी. तभी हल्की बारिश के दौरान वज्रपात हो गयी. दोनों वज्रपात की चपेट में आ गए. मुकेश यादव (ETV Bharat) खेत में मेड़ बनाने के दौरान हादसा: मुकेश यादव बताते हैं कि जैसे ही वज्रपात हुए दोनों खेत में गिर गए. कुछ देर बाद मैं उठा तो देखा कि मेरी पत्नी की मौत हो गयी थी. इसके बाद घर के सदस्य को जानकारी दी गयी. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया है. "मैं और मेरी पत्नी खेत में मेड़ बना रहे थे. इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी. इसी बीच वज्रपात हो गया जिसमें दोनों चपेट में आ गए. मेरी पत्नी की मौत खेत में ही हो गयी. होश आने पर मैंने देखा तो पत्नी खेत में पड़ी थी." -मुकेश यादव, मृतका का पति ये भी पढ़ें: 6 जिले.. 12 लोगों की मौत, बिहार में आसमानी आफत का कहर, CM ने किया मुआवजे का एलान

