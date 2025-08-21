ETV Bharat / state

श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार
श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 7:33 PM IST

पटना : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों पर नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा पलटवार किया है. मंत्री श्रवण कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्लांटेड है. लोगों को बहला-फुसलाकर लाया जा रहा है और पहले से बता दिया जाता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है. इसके बाद माहौल बनाने के लिए मीडिया में खबर पहुंचाई जाती है.

'इलेक्शन कमीशन पर विश्वास' : श्रवण कुमार ने चुनाव आयोग की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आयोग निष्पक्ष और सराहनीय काम कर रहा है. मृतक लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और जिनके नाम दो या तीन जगह हैं उन्हें भी लिस्ट से हटाया जा रहा है. यह सब सही है और इस पर सवाल उठाना ओछी राजनीति है.

''जिस प्रकार से लोगों को लाया जा रहा है वह प्लांटेड है. बहला-फुसलाकर लाया जाता है और पहले से बता दिया जाता है कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है. फिर उसे टैकल करके मीडिया में खबर पहुंचाई जाती है. सच्चाई कुछ और रहती है और वातावरण कुछ और बनाया जाता है."- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

नाम कटने पर समाधान का आश्वासन : मंत्री ने कहा कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए समय के अंदर प्रमाण के साथ जाएं, उनका नाम जोड़ा जाएगा. कानून का पालन होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

राहुल गांधी पर तीखा हमला : तेजस्वी यादव द्वारा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बयान पर श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ सपना है. राहुल गांधी को उन्होंने 'फ्यूज बल्ब' बताया जो रोशनी नहीं कर सकता. श्रवण कुमार ने कहा कि राहुल गांधी बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन उनमें कोई तासीर नहीं है. सिर्फ मीडिया में दिखते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं.

फिर से नीतीश की सरकार का दावा : मंत्री ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष का अभियान सिर्फ दिखावा है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक दिन का ब्रेक लिया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' को लखीसराय में ज्वाइन किया. आज सुबह से तेजस्वी यादव ही इस यात्रा को लीड कर रहे थे. राहुल दिल्ली से दोपहर तीन बजे के बाद बिहार पहुंचे हैं. उनकी यात्रा जमुई होकर मुंगेर की ओर बढ़ रही है.

वोट चोरी पर विपक्ष का आरोप जारी : राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं. लखीसराय में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वोट चोरी के साथ चुनाव आयोग चोरी का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया गया. इसी कारण बिहार में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है.

