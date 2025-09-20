बिहार में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल, गरीबों के लिए मुफ्त होगी सर्जरी
बिहार में 1000 बेड का दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बन रहा है जसकी क्षमता सालाना 3 लाख सर्जरी की होगी-
Published : September 20, 2025 at 7:24 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से 30 किमी दूर सारण जिले के मस्तिचक में शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. गायत्री परिवार की माता भगवती देवी के अवतरण दिवस के अवसर पर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के 1000 बेड वाले सामुदायिक केंद्र का भूमि-पूजन किया गया. इस भव्य कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिलान्यास किया और पट का अनावरण किया. उन्होंने इसे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए गौरव का क्षण बताया.
मार्च 2027 तक बनेगा विशाल नेत्र अस्पताल : अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का यह नया सामुदायिक केंद्र मार्च 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा. शंकरा आई फाउंडेशन, यूएसए के सहयोग से बन रहे इस अस्पताल की सालाना क्षमता 3 लाख आई सर्जरी की होगी. यहां 19 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 50 आई एग्जामिनेशन रूम बनाए जा रहे हैं. खास बात यह है कि यहां केवल निःशुल्क सर्जरी होगी, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.
मौजूदा अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी विभाग : मस्तिचक में पहले से संचालित 500 बेड के अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की भूमिका भी नई संरचना के बाद बदल जाएगी. नया 1000 बेड का अस्पताल बनने के बाद मौजूदा हॉस्पिटल में केवल आई केयर से जुड़े सुपर स्पेशियलिटी विभाग रह जाएंगे. वर्तमान में जहां प्रतिदिन 700 ओपीडी की क्षमता है, उसे बढ़ाकर 1200 ओपीडी प्रतिदिन कर दिया जाएगा.
बिहार और यूपी में आई केयर का विस्तार : अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सह-संस्थापक और सीईओ मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि सिर्फ मस्तिचक ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार और आसपास के राज्यों में आई केयर सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. भोजपुर और भागलपुर में 50-50 हजार वार्षिक आई सर्जरी क्षमता वाले अस्पताल बनाए जाएंगे. इसके अलावा पूर्णिया और समस्तीपुर में भी विस्तार कार्य होगा. साथ ही, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मौजूद अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जाएगी. इस विस्तार के बाद अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की कुल क्षमता 5 लाख वार्षिक आई सर्जरी से अधिक हो जाएगी.
उप मुख्यमंत्री ने की सराहना : कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि बिहार जैसे राज्य में यह संस्था अनोखा काम कर रही है. उन्होंने वादा किया कि राज्य सरकार इस हॉस्पिटल के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी. उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि बीते दिनों वह न्यास बोर्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां बोर्ड के लोगों को अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल को उत्कृष्ट उदाहरण बताया.
''सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल छपरा के मस्तिचक में बनना पूरे भारत के लिए गौरव की बात है. ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है. यह अस्पताल न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में दृष्टिहीनता को खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगा.''- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
तान्या को मिला नया जीवन : कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन्मजात मोतियाबिंद से पीड़ित बच्ची तान्या से मुलाकात की. अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में उसकी निःशुल्क सफल सर्जरी की गई थी. सम्राट चौधरी ने तान्या को दवाओं का किट भेंट किया और परिवार को उसकी नई जिंदगी के लिए बधाई दी.
स्थानीय विधायक ने किया अतीत का स्मरण : इस अवसर पर राज्य के सूचना एवं प्रावैद्यिकी मंत्री और स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू भी मौजूद रहे. उन्होंने याद दिलाया कि अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की शुरुआत तालाब के किनारे एक छोटे से मंदिर के कमरे से हुई थी. आज यह संस्था देश का और दुनिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल बनने की दिशा में अग्रसर है.
गरीब और ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान : नए अस्पताल के निर्माण से सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और गरीब तबके को होगा. मस्तिचक जैसे छोटे कस्बे में विश्वस्तरीय नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों को दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुफ्त सर्जरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाखों लोगों को आंखों की रोशनी वापस पाने का अवसर देगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा : अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की यह परियोजना बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा देने वाली है. जहां अब तक राज्य को डॉक्टरों और संसाधनों की कमी झेलनी पड़ती थी, वहीं इस तरह के विश्वस्तरीय अस्पताल राज्य की छवि बदलेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्पताल बिहार को स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे भारत में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नेतृत्व दिलाएगा.
लाखों आंखों में रोशनी का संकल्प : बिहार के मस्तिचक में शुरू हुआ यह अभियान सिर्फ एक अस्पताल की नींव नहीं, बल्कि लाखों आंखों में रोशनी भरने का संकल्प है. आने वाले वर्षों में यह अस्पताल न केवल बिहार बल्कि पूरे विश्व में आई केयर का एक अनूठा मॉडल बनकर सामने आएगा.
ये भी पढ़ें- महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, सतारा जिला सरकारी अस्पताल में हुई सर्जरी