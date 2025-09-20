ETV Bharat / state

बिहार में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल, गरीबों के लिए मुफ्त होगी सर्जरी

पटना : बिहार की राजधानी पटना से 30 किमी दूर सारण जिले के मस्तिचक में शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. गायत्री परिवार की माता भगवती देवी के अवतरण दिवस के अवसर पर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के 1000 बेड वाले सामुदायिक केंद्र का भूमि-पूजन किया गया. इस भव्य कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिलान्यास किया और पट का अनावरण किया. उन्होंने इसे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए गौरव का क्षण बताया.

मार्च 2027 तक बनेगा विशाल नेत्र अस्पताल : अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का यह नया सामुदायिक केंद्र मार्च 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा. शंकरा आई फाउंडेशन, यूएसए के सहयोग से बन रहे इस अस्पताल की सालाना क्षमता 3 लाख आई सर्जरी की होगी. यहां 19 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 50 आई एग्जामिनेशन रूम बनाए जा रहे हैं. खास बात यह है कि यहां केवल निःशुल्क सर्जरी होगी, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

मौजूदा अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी विभाग : मस्तिचक में पहले से संचालित 500 बेड के अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की भूमिका भी नई संरचना के बाद बदल जाएगी. नया 1000 बेड का अस्पताल बनने के बाद मौजूदा हॉस्पिटल में केवल आई केयर से जुड़े सुपर स्पेशियलिटी विभाग रह जाएंगे. वर्तमान में जहां प्रतिदिन 700 ओपीडी की क्षमता है, उसे बढ़ाकर 1200 ओपीडी प्रतिदिन कर दिया जाएगा.

बिहार और यूपी में आई केयर का विस्तार : अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सह-संस्थापक और सीईओ मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि सिर्फ मस्तिचक ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार और आसपास के राज्यों में आई केयर सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. भोजपुर और भागलपुर में 50-50 हजार वार्षिक आई सर्जरी क्षमता वाले अस्पताल बनाए जाएंगे. इसके अलावा पूर्णिया और समस्तीपुर में भी विस्तार कार्य होगा. साथ ही, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मौजूद अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जाएगी. इस विस्तार के बाद अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की कुल क्षमता 5 लाख वार्षिक आई सर्जरी से अधिक हो जाएगी.

उप मुख्यमंत्री ने की सराहना : कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि बिहार जैसे राज्य में यह संस्था अनोखा काम कर रही है. उन्होंने वादा किया कि राज्य सरकार इस हॉस्पिटल के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी. उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि बीते दिनों वह न्यास बोर्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां बोर्ड के लोगों को अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल को उत्कृष्ट उदाहरण बताया.