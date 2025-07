ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा में 57946. 25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, विपक्ष का हंगामा - BIHAR MONSOON SESSION

बिहार विधानसभा का मानसून सत्र ( ETV Bharat )

Published : July 21, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:21 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार 21 जुलाई से हो गयी है. राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऐसे में यह सत्र मौजूदा विधानसभा का अंतिम और खास होगा. इस सत्र में नीतीश सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए कई विधेयक ला सकती है. यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक चलेगी. 57946. 25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश: वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया. इसबार 57946. 25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है. यह वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट है. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सबसे अधिक राशि की व्यवस्था है. अनूपुरक बजट के बाद शोक प्रस्ताव के साथ विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है. सत्र के पहले दिन हंगामा: विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हो गयी है. सत्र के पहले दिन कांग्रेस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि बिहार में गुंडाराज है. प्रदर्शन कांग्रेस-राजद के विधायक शामिल हुए. माले के सदस्य काला कपड़ा पहन कर पहुंचे हैं और माथा पर भी काला कपड़ा बांधे हुए हैं. विधानसभा का अध्यक्ष के संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा हुआ. अख्तरुल ईमान बेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे. राजद कांग्रेस वामपंथी दल के सदस्य अपने सीट पर ही खड़ा होकर नारेबाजी करते रहे. 5 दिनों का होगा सत्र: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों का होगा. 25 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र में नीतीश सरकार 12 विधेयक लाने जा रही है. सबसे अधिक नौकरी रोजगार से संबंधित विधेयक है. सदन की कार्यवाही हंगामे दार होने के आसार हैं. विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है.

