लखीसराय : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में रफ्तार पकड़ रही है. यात्रा के पांचवें चरण में लखीसराय में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और आरजेडी सांसद संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला.

संजय यादव ने लगाए वोट चोरी के आरोप : संजय यादव बोले कि डबल इंजन सरकार ने पहले पढ़ाई चुराई, फिर नोट और दवा चुराई, अब वोट चुरा रही है. बिहार में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है.

''राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में वोट चोरी करने का मुदा उठाया है. आज बिहार की हर गली, हर शहर, हर घर, से एक ही आवाज निकल रही है- डबल इंजन की सरकार वोट चोर है. इन्होंने पहले आपकी पढ़ाई चोरी की, फिर नोट चुराया, फिर दवा चुराई, सरकारी नौकरी चुराया और फिर वोट चुराने का काम कर रही है. इन्होंने वोट ही नही चुराया इन्होंने आज चुनाव आयोग को ही चोरी कर लिया है.''- संजय यादव, सांसद, आरजेडी

राहुल-तेजस्वी की यात्रा में उमड़ा जनसैलाब : संजय यादव ने कहा कि बिहार के हर गली और हर गांव से आवाज उठ रही है- वोट चोरी नहीं चलेगी. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा लोकतंत्र की नई दिशा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है. प्रमाण के साथ आवेदन दिया गया है. कोर्ट को धन्यवाद कि संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई है.

कन्हैया कुमार ने केंद्र पर साधा निशाना : कन्हैया कुमार बोले कि 2014 से 2025 तक देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. इस यात्रा का मकसद लोकतंत्र की रक्षा करना और लोगों को जागरूक करना है.कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी ने देश को एक कार्यालय बना दिया है. बिहार की जनता इस साजिश का जवाब सड़कों पर उतरकर देगी.

वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा समर्थन : कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र को खत्म करना आसान नहीं है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है.

''यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. हम हर गांव और हर शहर तक जाएंगे और जनता को बताएंगे कि वोट उनका अधिकार है.''- कन्हैया कुमार, युवा कांग्रेस नेता

