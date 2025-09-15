बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने सरकार को थमाया 100 करोड़ का कानूनी नोटिस
बिहार में चुनाव से पहले हर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है. बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने सरकार को नोटिस भेजा है.
Published : September 15, 2025 at 8:43 PM IST
पटना : बिहार की राजनीति में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य राजन सिंह (ट्रांसजेंडर) ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. उनका आरोप है कि सरकार योजनाओं और सुविधाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को नजरअंदाज कर रही है.यह भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
''हमारी लड़ाई सम्मान और अधिकार की है. बिहार सरकार ने बोर्ड का गठन तो कर दिया लेकिन न दफ्तर दिया, न योजना. आखिर यह बोर्ड कागजों से बाहर कब निकलेगा? हमारे समुदाय को मजाक नहीं बनाया जा सकता.''- राजन सिंह, सदस्य, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड
नोटिस में लगाए गंभीर आरोप : राजन सिंह नोटिस से पहले आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नोटिस के संबंध में जानकारी दी. कानूनी नोटिस में तीन प्रमुख बिंदु उठाए गए हैं. पहला, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन तो हुआ लेकिन आज तक कार्यालय तक उपलब्ध नहीं कराया गया. दूसरा, महिलाओं और पुरुषों के लिए सरकार पेंशन और योजनाएं चला रही है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को कोई सुविधा नहीं मिली. तीसरा, चुनावी दौर में भी सरकार एलजीबीटी और किन्नर समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक समावेश की भागीदारी देने में विफल रही है.
'अब चुप नहीं बैठेंगे' : राजन सिंह का कहना है कि यह रवैया असंवैधानिक है और सीधे तौर पर समुदाय के अधिकारों का हनन है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जानबूझकर ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं.
''अगर किसी भी विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव किया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड केवल सरकारी कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम करेगा. हम लाखों ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''- राजन सिंह, सदस्य, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड
'आगे होगा बड़ा आंदोलन' : राजन सिंह ने चेतावनी दी कि सरकार अगर इस बार भी जवाबदेही से बची तो यह आंदोलन बड़े रूप में सामने आएगा. राजन सिंह का कहना है कि अब समय आ गया है कि बिहार सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को दूसरे वर्गों की तरह समान अधिकार और योजनाओं का लाभ दे. इस नोटिस ने न केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि चुनावी माहौल में इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया है. राजन सिंह का यह कदम बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है.
