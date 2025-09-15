ETV Bharat / state

बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने सरकार को थमाया 100 करोड़ का कानूनी नोटिस

नोटिस दिखाते राजन सिंह ( ETV Bharat )

Published : September 15, 2025

पटना : बिहार की राजनीति में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य राजन सिंह (ट्रांसजेंडर) ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. उनका आरोप है कि सरकार योजनाओं और सुविधाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को नजरअंदाज कर रही है.यह भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ''हमारी लड़ाई सम्मान और अधिकार की है. बिहार सरकार ने बोर्ड का गठन तो कर दिया लेकिन न दफ्तर दिया, न योजना. आखिर यह बोर्ड कागजों से बाहर कब निकलेगा? हमारे समुदाय को मजाक नहीं बनाया जा सकता.''- राजन सिंह, सदस्य, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड नोटिस में लगाए गंभीर आरोप : राजन सिंह नोटिस से पहले आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नोटिस के संबंध में जानकारी दी. कानूनी नोटिस में तीन प्रमुख बिंदु उठाए गए हैं. पहला, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन तो हुआ लेकिन आज तक कार्यालय तक उपलब्ध नहीं कराया गया. दूसरा, महिलाओं और पुरुषों के लिए सरकार पेंशन और योजनाएं चला रही है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को कोई सुविधा नहीं मिली. तीसरा, चुनावी दौर में भी सरकार एलजीबीटी और किन्नर समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक समावेश की भागीदारी देने में विफल रही है. सरकार को दी गई नोटिस (ETV Bharat)