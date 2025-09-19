कैमूर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत, 36 साल से लगातार कर रहे थे देश सेवा
कैमूर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान दिनेश पांडे की अचानक मौत हो गई. डॉक्टरों ने हार्ट-अटैक की से मौत होने की आशंका जताई-
Published : September 19, 2025 at 9:56 PM IST
कैमूर : बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाने में तैनात होमगार्ड जवान दिनेश पांडे की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में स्थानीय पुलिस जवान को लेकर दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में गम का माहौल छा गया.
36 साल से सेवा में जुटे थे जवान : मृतक की पहचान 55 वर्षीय दिनेश पांडे पिता राजेंद्र पांडे निवासी लहूरबारी थाना मोहनिया जिला कैमूर के रूप में हुई है. वे वर्तमान में भभुआ के अखलासपुर अपने ससुराल में रह रहे थे. 1989 में उन्होंने होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन की थी और लगभग 36 वर्ष से सेवा दे रहे थे. करीब चार महीने से वे दुर्गावती थाने में ड्यूटी कर रहे थे.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ : रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश पांडे की कोई संतान नहीं थी. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. शव देखते ही परिवारजन फफक-फफक कर रोने लगे और पूरे अस्पताल परिसर में मातम पसर गया.
डॉक्टर संगीता ने जताई हार्ट अटैक की आशंका : दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा एक पुलिसकर्मी को इलाज के लिए लाया गया था. जांच के बाद हमने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जानकारी मिली है कि वे ड्यूटी पर थे और अचानक तबीयत बिगड़ गई. प्रथम दृष्टया देखने से हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका है.
जिले में पसरा सन्नाटा, साथी भी गमगीन : होमगार्ड जवान की अचानक मौत से जिलेभर के पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई. ड्यूटी पर तैनात साथियों ने कहा कि दिनेश पांडे हमेशा ईमानदारी से काम करते थे और मिलनसार स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे. उनकी मौत से पुलिस महकमे ने एक समर्पित साथी खो दिया.
''स्थानीय पुलिस के द्वारा एक पुलिसकर्मी को इलाज के लिए लाया गया था. जिनको देखने के बाद हम लोगों ने मृत घोषित कर दिया है. पुलिस के द्वारा जानकारी मिली कि वह ड्यूटी कर रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, हालांकि देखने से प्रथम दृष्टिया उनको हार्ट अटैक से मौत होना वजह लग रही है.''- संगीता कुमारी, दुर्गावती प्राथमिक चिकित्सा प्रभारी
