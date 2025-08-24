ETV Bharat / state

चीन और हांगकांग के बाद अब बिहार में शू फैक्ट्री, मिथिलांचल बनेगा इंडस्ट्रियल हब, कंपनी ने जताई इच्छा - BIHAR INDUSTRIAL SUMMIT

बिहार सरकार स्टार्टअप और उद्योग को बढ़ावा दे रही है. 100 करोड़ से अधिक निवेश पर 40 करोड़ इंसेंटिव देगी. मिथिलांचल में स्पोर्ट्स शू-फैक्ट्री लगेगी.

ETV Bharat
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read

पटना : बिहार औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है. राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उद्योगों को गति देना चाहती है. लेट्स इंस्पायर बिहार के तत्वावधान में आयोजित स्टार्टअप समिट में बिहार सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की हैं.

औद्योगीकरण में बिहार की पिछली चुनौतियां : बिहार के विभाजन के बाद औद्योगिक इकाइयां झारखंड चली गईं और राज्य को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एकीकृत बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था जबकि बिहार से मात्र 13% आता था. बंटवारे के बाद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चुनौती खड़ी हो गई थी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बिहार का बजट झारखंड से दो गुने से ज्यादा : बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 2005 में बिहार का बजट 6000 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ तक पहुंच गया. वहीं झारखंड का बजट मात्र 1 लाख 45 हजार करोड़ रहा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार की आर्थिक प्रगति का प्रमाण है.

डबल इंजन सरकार का औद्योगिक एजेंडा : बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश पर फोकस बढ़ा दिया है. 2024 के इंडस्ट्रियल समिट में 1 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए. सरकार ने 8000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है. ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस ली जा रही है जिन्होंने उद्योग नहीं लगाए.

ETV Bharat
स्टार्टअप समिट में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

उद्योगपतियों को मिलेगा 40 करोड़ का इंसेंटिव : उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि जो भी उद्योगपति बिहार में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा उसे 40 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है.

''हम ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहते हैं और इसके लिए उद्योगपतियों को कई तरह की सहायता दे रहे हैं. सरकार की योजना है कि जो कोई बिहारी उद्योगपति बिहार के अंदर 100 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करेगा और उद्योग लगाएगा उसे सरकार 40 करोड़ का इंसेंटिव देगी. इसके अलावा उद्योगपति को सरकार के स्तर पर कई तरह की सहूलियत भी दी जाएगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

नंबर वन स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक हुए शामिल : लेट’स इंस्पायर बिहार के इंडस्ट्रियल समिट में कई दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया. दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद ने कहा कि वे मिथिलांचल में 100 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाना चाहते हैं. वे दरभंगा के रहने वाले हैं और सरकार के प्रस्ताव से उत्साहित हैं.

ETV Bharat
मंच पर बैठे सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

मिथिलांचल में 100 करोड़ की लागत से लगेगी शू कंपनी : कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद जिन्होंने चीन और हांगकांग में जूते की फैक्ट्री लगा रखी है, उड़ीसा में उनकी फैक्ट्री कार्यरत है और आने वाले दिनों में राजस्थान के बाद बिहार में भी यह इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं. नीरेन कुमार आनंद का कहना है कि बिहार सरकार को जमीन सुरक्षा और छोटी-मोटी समस्याओं के समाधान के लिए इंतजाम करने चाहिए.

विकास वैभव का बड़ा प्लान : सीनियर आईपीएस विकास वैभव बिहार को तरक्की की राह पर लाने के लिए गांव-गांव स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि लेट’स इंस्पायर बिहार के साथ 350 स्टार्टअप जुड़ चुके हैं और 2028 तक हर जिले में पांच स्टार्टअप खड़े करने की योजना है. अगला इंडस्ट्रियल समिट बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है. राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उद्योगों को गति देना चाहती है. लेट्स इंस्पायर बिहार के तत्वावधान में आयोजित स्टार्टअप समिट में बिहार सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की हैं.

औद्योगीकरण में बिहार की पिछली चुनौतियां : बिहार के विभाजन के बाद औद्योगिक इकाइयां झारखंड चली गईं और राज्य को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एकीकृत बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था जबकि बिहार से मात्र 13% आता था. बंटवारे के बाद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चुनौती खड़ी हो गई थी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बिहार का बजट झारखंड से दो गुने से ज्यादा : बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 2005 में बिहार का बजट 6000 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ तक पहुंच गया. वहीं झारखंड का बजट मात्र 1 लाख 45 हजार करोड़ रहा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार की आर्थिक प्रगति का प्रमाण है.

डबल इंजन सरकार का औद्योगिक एजेंडा : बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश पर फोकस बढ़ा दिया है. 2024 के इंडस्ट्रियल समिट में 1 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए. सरकार ने 8000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है. ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस ली जा रही है जिन्होंने उद्योग नहीं लगाए.

ETV Bharat
स्टार्टअप समिट में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

उद्योगपतियों को मिलेगा 40 करोड़ का इंसेंटिव : उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि जो भी उद्योगपति बिहार में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा उसे 40 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है.

''हम ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहते हैं और इसके लिए उद्योगपतियों को कई तरह की सहायता दे रहे हैं. सरकार की योजना है कि जो कोई बिहारी उद्योगपति बिहार के अंदर 100 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करेगा और उद्योग लगाएगा उसे सरकार 40 करोड़ का इंसेंटिव देगी. इसके अलावा उद्योगपति को सरकार के स्तर पर कई तरह की सहूलियत भी दी जाएगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

नंबर वन स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक हुए शामिल : लेट’स इंस्पायर बिहार के इंडस्ट्रियल समिट में कई दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया. दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद ने कहा कि वे मिथिलांचल में 100 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाना चाहते हैं. वे दरभंगा के रहने वाले हैं और सरकार के प्रस्ताव से उत्साहित हैं.

ETV Bharat
मंच पर बैठे सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

मिथिलांचल में 100 करोड़ की लागत से लगेगी शू कंपनी : कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद जिन्होंने चीन और हांगकांग में जूते की फैक्ट्री लगा रखी है, उड़ीसा में उनकी फैक्ट्री कार्यरत है और आने वाले दिनों में राजस्थान के बाद बिहार में भी यह इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं. नीरेन कुमार आनंद का कहना है कि बिहार सरकार को जमीन सुरक्षा और छोटी-मोटी समस्याओं के समाधान के लिए इंतजाम करने चाहिए.

विकास वैभव का बड़ा प्लान : सीनियर आईपीएस विकास वैभव बिहार को तरक्की की राह पर लाने के लिए गांव-गांव स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि लेट’स इंस्पायर बिहार के साथ 350 स्टार्टअप जुड़ चुके हैं और 2028 तक हर जिले में पांच स्टार्टअप खड़े करने की योजना है. अगला इंडस्ट्रियल समिट बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPUTY CM SAMRAT CHOUDHARYIPS VIKAS VAIBHAVउपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरीबिहार में निवेशBIHAR INDUSTRIAL SUMMIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.