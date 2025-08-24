पटना : बिहार औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है. राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उद्योगों को गति देना चाहती है. लेट्स इंस्पायर बिहार के तत्वावधान में आयोजित स्टार्टअप समिट में बिहार सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की हैं.

औद्योगीकरण में बिहार की पिछली चुनौतियां : बिहार के विभाजन के बाद औद्योगिक इकाइयां झारखंड चली गईं और राज्य को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एकीकृत बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था जबकि बिहार से मात्र 13% आता था. बंटवारे के बाद बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चुनौती खड़ी हो गई थी.

बिहार का बजट झारखंड से दो गुने से ज्यादा : बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 2005 में बिहार का बजट 6000 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ तक पहुंच गया. वहीं झारखंड का बजट मात्र 1 लाख 45 हजार करोड़ रहा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार की आर्थिक प्रगति का प्रमाण है.

डबल इंजन सरकार का औद्योगिक एजेंडा : बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश पर फोकस बढ़ा दिया है. 2024 के इंडस्ट्रियल समिट में 1 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए. सरकार ने 8000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है. ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस ली जा रही है जिन्होंने उद्योग नहीं लगाए.

उद्योगपतियों को मिलेगा 40 करोड़ का इंसेंटिव : उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि जो भी उद्योगपति बिहार में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा उसे 40 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है.

''हम ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहते हैं और इसके लिए उद्योगपतियों को कई तरह की सहायता दे रहे हैं. सरकार की योजना है कि जो कोई बिहारी उद्योगपति बिहार के अंदर 100 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करेगा और उद्योग लगाएगा उसे सरकार 40 करोड़ का इंसेंटिव देगी. इसके अलावा उद्योगपति को सरकार के स्तर पर कई तरह की सहूलियत भी दी जाएगी.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

नंबर वन स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक हुए शामिल : लेट’स इंस्पायर बिहार के इंडस्ट्रियल समिट में कई दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया. दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद ने कहा कि वे मिथिलांचल में 100 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाना चाहते हैं. वे दरभंगा के रहने वाले हैं और सरकार के प्रस्ताव से उत्साहित हैं.

मिथिलांचल में 100 करोड़ की लागत से लगेगी शू कंपनी : कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद जिन्होंने चीन और हांगकांग में जूते की फैक्ट्री लगा रखी है, उड़ीसा में उनकी फैक्ट्री कार्यरत है और आने वाले दिनों में राजस्थान के बाद बिहार में भी यह इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं. नीरेन कुमार आनंद का कहना है कि बिहार सरकार को जमीन सुरक्षा और छोटी-मोटी समस्याओं के समाधान के लिए इंतजाम करने चाहिए.

विकास वैभव का बड़ा प्लान : सीनियर आईपीएस विकास वैभव बिहार को तरक्की की राह पर लाने के लिए गांव-गांव स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि लेट’स इंस्पायर बिहार के साथ 350 स्टार्टअप जुड़ चुके हैं और 2028 तक हर जिले में पांच स्टार्टअप खड़े करने की योजना है. अगला इंडस्ट्रियल समिट बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा.

