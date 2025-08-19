पटना: बिहार में तस्करी का बड़ा खेल एक बार फिर उजागर हुआ है. पिछले कई वर्षों से मानव तस्करी की समस्या से जूझ रहे राज्य में पुलिस ने बीते पंद्रह दिनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. बिहार पुलिस ने विशेष अभियान (नया सवेरा) चलाकर अब तक 1016 नाबालिग बच्चों, बच्चियों और महिलाओं को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है.

मानव तस्करी के दलदल से निकाले गए पीड़ित : इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी एडीजी कमजोर वर्ग अमित कुमार जैन ने दी. उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 197 पुरुष और 53 महिला तस्करों को गिरफ्तार भी किया है. गौरतलब है कि पिछले महीने डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय (PHQ) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की थी.

बिहार पुलिस का बड़ा अभियान (ETV Bharat)

DGP के निर्देश के बाद चलाया गया अभियान: डीजीपी ने मानव तस्करों पर नकेल कसने के लिए इस दिशा में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था. डीजीपी के इस निर्देश के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हुआ और राज्यभर में तस्करों के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की गई. नतीजतन, महज 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक लोगों को तस्करों के चंगुल से आज़ाद कराया गया.

बच्चों और महिलाओं को बनाया जाता था निशाना: एडीजी अमित कुमार जैन ने बताया कि मानव तस्करी के मामलों में ज्यादातर शिकार नाबालिग बच्चे, बच्चियां और महिलाएं बनती हैं. उन्हें बहला-फुसलाकर, नौकरी का लालच देकर या फिर जबरन उठा लिया जाता था. बाद में उनका इस्तेमाल बंधुआ मजदूरी, अवैध धंधों या अन्य अपराधों में किया जाता था. कई मामलों में उन्हें दूसरे राज्यों में भी भेज दिया जाता था. पुलिस की सतर्कता और अभियान की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे मासूमों को बचाया गया.

"इस अभियान में पुलिस ने 197 पुरुष और 53 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है. कई जगहों पर तस्करी के संगठित गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस अन्य राज्यों से जुड़े नेटवर्क की भी जानकारी जुटा रही है."- अमित कुमार जैन, कमजोर वर्ग एडीजी

महिला हेल्प डेस्क अब ट्रांस वूमेन हेल्प डेस्क के साथ: एडीजी ने यह भी बताया कि बिहार पुलिस महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के कुल 855 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित हो रही है. अब इन हेल्प डेस्क के साथ ट्रांस वूमेन हेल्प डेस्क भी शुरू की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना है.

मानव तस्करी के खिलाफ सतत संघर्ष: मानव तस्करी न केवल कानून व्यवस्था की समस्या है, बल्कि यह सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी गंभीर अपराध है. बिहार पुलिस लगातार इस समस्या से निपटने के लिए प्रयासरत है. एडीजी अमित कुमार जैन ने कहा कि पुलिस केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है.

पुलिस की सक्रियता से बढ़ा भरोसा: इस अभियान ने लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत किया है. जिन परिवारों के बच्चे और महिलाएं तस्करों से मुक्त कराए गए हैं, उनके चेहरे पर अब सुकून है. ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक पुलिस की इस सफलता को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. सामाजिक संगठनों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है.

लोगों से अपील: बिहार पुलिस का मानना है कि जब तक समाज के हर स्तर पर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्या पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है. इसके लिए पुलिस प्रशासन, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा. एडीजी ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखे या बच्चों और महिलाओं के साथ जबरन बंधक बनाने जैसी स्थिति नजर आए, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

पिछले पंद्रह दिनों की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि बिहार पुलिस मानव तस्करों के खिलाफ पूरी तरह सख्त है और किसी भी कीमत पर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी. 1016 लोगों की मुक्ति और 250 तस्करों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि राज्य में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है.

क्या कहते हैं आंकड़ें?: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2019 में 9839 लड़कियां और 1213 महिलाएं गायब हुईं. कुल 14052 महिलाएं और लड़कियां तस्करी का शिकार हुई. साल 2021 में 9808 लड़कियां और 561 महिलाएं तस्करी का शिकार हुई. कुल मिलाकर 14869 महिलाएं और लड़कियां तस्करी का शिकार हुईं.

बच्चों के गायब होने के मामलों में बिहार का तीसरा स्थान: मिसिंग वूमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया 2019 के रिपोर्ट अनुसार देश में 2018 में कुल 67134 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 10.35 प्रतिशत बच्चे बिहार से गायब हुए. रिपोर्ट के अनुसार बच्चों का इस्तेमाल कैमल जोकीज और चाइल्ड लेबर में किया जाता है तो लड़कियों को सेक्स वर्क के दलदल में धकेल दिया जाता है. बिहार, एमपी और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे पायदान पर है.

