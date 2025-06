ETV Bharat / state

सिवान में होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या, थाना परिसर में सर्विस राइफल से खुद को उड़ाया

सिवान में होमगार्ड जवान ने खुद को मारी गोली ( ETV Bharat )

Published : June 17, 2025

सिवान: बिहार के सिवान में होमगार्ड जवान ने खुद को गोली मारी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है. होमगार्ड जवान ने सर्विस बंदूक से खुद को गोली मारी है. मृतक होमगार्ड जवान की पहचान राजकुमार गोंड निवासी दरौली थाना क्षेत्र के रूप में हुई है. पूरा मामला असाव थाना क्षेत्र का है. होमगार्ड जवान ने की आत्महत्या: मिली जानकारी के अनुसार जिले के असाव थाना में तैनात राजकुमार गोंड कल किसी कारण ड्यूटी पर नहीं गए थे. वो रात में गार्ड रूम में अकेले सो रहे थे, तभी, अचानक रात में उन्होंने अपने ही सर्विस बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. थाना में मौजूद स्टाफ को घटना का पता तब चला, जब बिस्तर पर मृतक राजकुमार गोंड का शव देखा. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल: आनन-फानन में वरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी गई और राजकुमार गोंड (मृतक) को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है.

