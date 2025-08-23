पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी सेवी सम्मान पुरस्कार (2023-24) का वितरण किया. इस बार 15 साहित्यकारों का चयन हुआ था, जिनमें से 12 को सम्मान प्रदान किया गया.

जियालाल आर्य, डॉ शिव नारायण और मधुकर हुए पुरस्कृत : अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा और सामाजिक विकास में योगदान के लिए जियालाल आर्य को बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया. डॉ शिव नारायण को सृजनात्मक लेखन के माध्यम से सामाजिक समरसता में योगदान के लिए बीपी मंडल पुरस्कार और उपन्यास व आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉ महेन्द्र मधुकर को नागार्जुन पुरस्कार से नवाजा गया.

बिहार में 12 साहित्यकारों को हिन्दी सेवी पुरस्कार (ETV Bharat)

अन्य साहित्यकारों को भी मिला सम्मान : आंचलिक कथा लेखन के लिए हृषीकेश सुलभ को फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार, हिन्दी साहित्य की समृद्धि में योगदान के लिए वंदना राग को महादेवी वर्मा पुरस्कार और हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए डॉ के श्रीनिवास राव को बाबू गंगाशरण सिंह पुरस्कार दिया गया.

हिन्दी सेवी सम्मान 2023-24

पुरस्कार विजेता का नाम इनाम राशि बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार जियालाल आर्य ₹5,00,000 बीपी मंडल पुरस्कार डॉ शिव नारायण ₹4,00,000 नागार्जुन पुरस्कार डॉ महेन्द्र मधुकर ₹4,00,000 फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार श्री हृषीकेश सुलभ ₹4,00,000 महादेवी वर्मा पुरस्कार श्रीमती वंदना राग ₹1,00,000 बाबू गंगाशरण सिंह पुरस्कार डॉ के श्रीनिवास राव ₹1,00,000 विद्याकर कवि पुरस्कार भारतीय भाषा परिषद् (कोलकाता) ₹1,00,000 विद्यापति पुरस्कार कीर्तिनारायण मिश्र (मरणोपरान्त) ₹1,00,000 मोहन लाल महतो वियोगी पुरस्कार डॉ कृष्ण कुमार सिंह ₹1,00,000

भिखारी ठाकुर पुरस्कार श्रीराम तिवारी ₹1,00,000 डॉ ग्रियर्सन पुरस्कार डॉ इन्द्रकांत झा ₹1,00,000 डॉ फादर कामिल बुल्के पुरस्कार डॉ श्रीभगवान सिंह ₹1,00,000

संस्थाओं और अन्य रचनाकारों का योगदान : भारतीय भाषा परिषद्, कोलकाता को विद्याकर कवि पुरस्कार, मिथिलांचल की संस्कृति पर कार्य के लिए स्व. कीर्तिनारायण मिश्र को विद्यापति पुरस्कार, मगध अंचल के लिए डॉ कृष्ण कुमार सिंह को मोहन लाल महतो वियोगी पुरस्कार, भोजपुर अंचल के लिए श्रीराम तिवारी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार मिला.

भाषा व संस्कृति पर विशेष पुरस्कार : मैथिली भाषा पर कार्य के लिए डॉ इन्द्रकांत झा को डॉ ग्रियर्सन पुरस्कार और हिन्दी भाषा-साहित्य में योगदान के लिए डॉ श्रीभगवान सिंह को डॉ फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया.

हिन्दी सेवी पुरस्कार का वितरण (ETV Bharat)

पुरस्कार राशि और सम्मान : सभी विजेताओं को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह और निर्धारित राशि (5 लाख से 1 लाख तक) प्रदान की गई. समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

15 में से 12 साहित्यकार रहे मौजूद : इस अवसर पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हिन्दी सेवी सम्मान 15 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और चयन निर्णायक मंडल द्वारा किया जाता है. इस बार 15 में से 12 साहित्यकार उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- मगही महोत्सव में दिखा मातृभाषा के प्रति उत्साह, लोकगायन और कविता ने मोहा मन