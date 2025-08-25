खगड़िया: बिहार के खगड़िया की एक घटना ने हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है. विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ने का दावा करने वाले बिहार में मरीज को समय पर एंबुलेंस तक नसीब नहीं हो रहा है. यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खगड़िया से आई एक तस्वीर पूरी सच्चाई बयां कर रही है. 80 साल के बुजुर्ग को अस्पताल लाना था, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिली. बुजुर्ग के बेटे ने जिस खाट पर पिता लेटे थे, उसे ही तीन और लोगों की मदद से उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा.

मरीज को खाट पर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन: दरअसल खगड़िया जिले के बेलदौर नगर पंचायत के लालगोल गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता मोहन शर्मा को चार व्यक्ति अपने कंधे पर खाट में लेकर इलाज कराने के लिए बेलदौर सीएचसी पहुंचे. मरीज के परिजनों ने बताया कि शनिवार की देर शाम में घर में फर्श पर पैर फिसलने से बुजुर्ग गिर गए और उन्हें पैर और कमर में चोट लगी थी. रात में ग्रामीण डाक्टर से प्राथमिक उपचार करवाया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

समय पर नहीं पहुंची एंबुलेंस: बुजुर्ग के बेटे मणिकांत शर्मा ने बताया कि सुबह में पिताजी की स्थिति बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस को 102 पर फोन किया. एंबुलेंस कर्मी ने कहा कि एक से डेढ़ घंटे में पहुंचेंगे. 1 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी तो खाट में लेकर बेलदौर सीएचसी पहुंचे,जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की. उनके दाहिने पैर के जांघ की हड्डी टूट गई है.

"एंबुलेंस का एक घंटे इंतजार करने के बाद पिताजी को खाट पर अस्पताल लेकर आए,लेकिन एक्स-रे रूम बंद था. इसलिए मुझे प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा. पिताजी को बहुत दर्द हो रहा था. बारिश के कारण पानी जमा था, उसी में उनका पैर स्लिप कर गया."- मणिकांत शर्मा, मरीज के बेटे

परिजनों का आरोप, डॉक्टर की सफाई: परिजनों ने बताया कि रविवार को सीएचसी में एक्स-रे बंद रहने के कारण प्राइवेट से एक्स-रे करवाने के लिए खाट से ही ले जाया गया. इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस उपलब्ध था. लेकिन डॉक्टर ने मरीज की एक्स-रे जांच पड़ताल कर बेहतर इलाज के लिए खगड़िया रेफर कर दिया. वहीं इस मामले पर बेलदौर के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि हमारे यहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है.

"अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें (बुजुर्ग) बाहर जाना पड़ा, लेकिन हमने अपने प्रयास से बेलदौर स्वास्थ्य केंद्र से एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई थी और मरीज को रेफर कर खगड़िया तक सुविधा दी गई थी."- डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वास्थ्य, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर

102 पर डायल करने पर क्या सुविधा मिलती है? : 102 पर डायल करने पर एंबुलेंस की सुविधा मिल जाती है. आमतौर पर इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र में एंबुलेंस 20 मिनट में मरीज के पास पहुंच जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में सुविधा मिल जाती है. पहले यह सुविधा सिर्फ गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए था, लेकिन अब सरकार की ओर से 102 डायल करना सभी के लिए जारी कर दिया गया है.

