बिहार की इस यूनिवर्सिटी में भारी गड़बड़ी, राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

Published : September 23, 2025 at 8:25 AM IST

भागलपुर: बिहार के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के एमबीए विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वित्त से संबंधित सभी बिलों को केवल दो अधिकारियों और विभाग के निदेशक के हस्ताक्षर से पास किया गया है. हैरानी की बात यह है कि इन फाइलों पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो नियमों का उल्लंघन दर्शाता है. प्रभारी कुलपति ने शुरू की जांच: वर्तमान प्रभारी कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जब्त फाइलों को मंगवाया और एमबीए विभाग के निदेशक को पूछताछ के लिए तलब किया है. प्रो. झा इन फाइलों की गहन जांच कर रहे हैं और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है. हालांकि इस जांच के दायरे में अन्य अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है. "वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है. इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी." - प्रो. विमलेंदु शेखर झा, प्रभारी कुलपति, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय राजभवन को भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट: अधिकारी के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद तैयार रिपोर्ट को राजभवन भेजा जाएगा. राजभवन के दिशा-निर्देशों के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन से विशेष निर्देश भी मांगे जा सकते हैं. कुलसचिव प्रो. रामाशीष पूर्वे ने बताया कि जब्त फाइलें प्रभारी कुलपति को सौंप दी गई हैं और जांच कुलपति स्तर पर चल रही है. "जब्त फाइलें कुलपति को सौंपी गईं है, जांच चल रही है, मुझे अधिक जानकारी नहीं है." - प्रो. रामाशीष पूर्वे, कुलसचिव, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय