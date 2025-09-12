ETV Bharat / state

विश्व मैत्री महोत्सव के लिए मधुबन पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा- क्षमा मांगना भी यहां है उत्सव

विश्व मैत्री महोत्सव में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Etv Bharat )

गिरिडीह: जिले में स्थित जैन तीर्थस्थल मधुबन में विश्व मैत्री महोत्सव का आयोजन हुआ. महावीरायातन फाउंडेशन के तत्वावधान में गुणायातन संस्था के प्रांगण में आयोजित इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए. जहां राज्यपाल का भव्य स्वागत हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और दीप प्रज्वलन के साथ हुई. महोत्सव के दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया.

अपने संबोधन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि भारत के पास दुनिया को देने के किए शांति और क्षमा का अनमोल संदेश है. इस पावन भूमि की महिमा देखिए यहां क्षमा को भी उत्सव बना दिया जाता है. उन्होंने जैन समाज की तपस्या, त्याग और मैत्रीभाव की परंपरा की सराहना की.

मधुबन पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. बिहार के राज्यपाल ने कहा कि हमारे पास असाधारण क्षमता वाले लोग हैं, जो पत्थर में भी चेतना देख लेते हैं. क्षमा का जो संदेश हमें इस पावन भूमि से मिलता है, अगर उसे जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो इंसान अपने भीतर की चेतना को खोज लेता है. उन्होंने कहा कि मानव को मानव की इज्जत करनी चाहिए.

कार्यक्रम को सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी संबोधित किया. उन्होंने विश्व मैत्री महोत्सव को अच्छी पहल है. उन्होंने कहा कि दोस्ती और मैत्री करके पूरे विश्व को अपना ताकत दिखा सकते हैं. इसके साथ ही मैत्री के माध्यम से ही अशांति फैलने से रोका जा सकता है.

आचार्य विद्यासागर ने कहा, विविधता में एकता यही है भारत की पहचान