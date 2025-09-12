ETV Bharat / state

विश्व मैत्री महोत्सव के लिए मधुबन पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा- क्षमा मांगना भी यहां है उत्सव

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गिरिडीह के मधुबन पहुंचे.

Bihar Governor Arif Mohammad Khan
विश्व मैत्री महोत्सव में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 8:28 PM IST

गिरिडीह: जिले में स्थित जैन तीर्थस्थल मधुबन में विश्व मैत्री महोत्सव का आयोजन हुआ. महावीरायातन फाउंडेशन के तत्वावधान में गुणायातन संस्था के प्रांगण में आयोजित इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए. जहां राज्यपाल का भव्य स्वागत हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और दीप प्रज्वलन के साथ हुई. महोत्सव के दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया.

अपने संबोधन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि भारत के पास दुनिया को देने के किए शांति और क्षमा का अनमोल संदेश है. इस पावन भूमि की महिमा देखिए यहां क्षमा को भी उत्सव बना दिया जाता है. उन्होंने जैन समाज की तपस्या, त्याग और मैत्रीभाव की परंपरा की सराहना की.

मधुबन पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. बिहार के राज्यपाल ने कहा कि हमारे पास असाधारण क्षमता वाले लोग हैं, जो पत्थर में भी चेतना देख लेते हैं. क्षमा का जो संदेश हमें इस पावन भूमि से मिलता है, अगर उसे जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो इंसान अपने भीतर की चेतना को खोज लेता है. उन्होंने कहा कि मानव को मानव की इज्जत करनी चाहिए.

कार्यक्रम को सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी संबोधित किया. उन्होंने विश्व मैत्री महोत्सव को अच्छी पहल है. उन्होंने कहा कि दोस्ती और मैत्री करके पूरे विश्व को अपना ताकत दिखा सकते हैं. इसके साथ ही मैत्री के माध्यम से ही अशांति फैलने से रोका जा सकता है.

आचार्य विद्यासागर ने कहा, विविधता में एकता यही है भारत की पहचान

वहीं आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा से प्रेम और मानवता बढ़ेगा. कहा कि मैत्री का अर्थ क्षमा करना है और जब लोग एक दूसरों को क्षमा करना शुरू कर देंगे तो लोगों में प्यार बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसे विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है. यहां विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं लेकिन एकता है. इस देश की पहचान ही विविधता में एकता है.

राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

इससे पहले सीआरपीएफ कैंप में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसीडीपीओ जितवाहन उरांव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

