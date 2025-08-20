ETV Bharat / state

बिहार में त्योहारों पर घर लौटना होगा आसान, 1 सितंबर से बस सेवा, यहां करे बुकिंग?

परदेश में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 1 सितंबर से एसी और डीलक्स बस सेवा शुरू होने जा रही है.

BIHAR ROAD TRANSPORT CORPORATION
बिहार प्रवासी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 3:16 PM IST

पटना: त्योहारों का सीजन करीब आते ही दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग बिहार लौटना शुरू कर देते हैं. ऐसे में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है. जिससे बिहार सरकार ने विशेष एसी और डीलक्स बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है. यह पहल उन लाखों प्रवासियों के लिए राहत भरी है, जिन्हें हर साल त्योहारों पर ट्रेन और अन्य यातायात साधनों में टिकट ना मिलने की समस्या से जूझना पड़ता है.

कब से चलेगी स्पेशल बस सेवा: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी BSRTC की ओर से यह सेवा 1 सितंबर से शुरू की जाएगी और 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी. यानी पूरे त्योहारों के सीजन में यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. इसके लिए टिकट बुकिंग 20 अगस्त 2025 से शुरू होगी. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था होने से यात्रियों को अंतिम समय में टिकट पाने के लिए लंबी कतारों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा.

किन रूटों पर होगा संचालन: त्योहार स्पेशल बसों का संचालन बिहार के प्रमुख जिला जैसे-पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया से किया जाएगा. इन रूटों से दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कोशांबी, गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला, चंडीगढ़, पानीपत, सिलीगुड़ी और कोलकाता के लिए सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इसका मतलब है कि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के कई अहम शहरों से सीधे जुड़ाव स्थापित होगा.

''ये बसें सस्ती और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी. लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए सभी वाहन एसी और डीलक्स श्रेणी के होंगे. इससे यात्रियों को ट्रेन या निजी बसों की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा. टिकटें निगम की आधिकारिक वेबसाइट bsrtc.bihar.gov.in पर बुक की जा सकेंगी''. - आशुतोष द्विवेदी, परिवहन आयुक्त

यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर: निगम ने यात्रियों की मदद के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-345-7251 भी जारी किया है. इस नंबर पर कॉल करके यात्री समय-सारणी, टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

क्यों है यह पहल खास: हर साल त्योहारों के समय बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों को सबसे बड़ी चुनौती ट्रेन में टिकट और बसों में सीट ना मिलने की होती है. कई बार यात्रियों को मजबूरी में ऊंचे किराये पर निजी वाहनों या दलालों के जरिए टिकट खरीदनी पड़ती है. ऐसे में इस बार सरकार की यह पहल उन्हें बड़ी राहत देने वाली है.

