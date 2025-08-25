रोहतास: बिहार के रोहतास जिले की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थल हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं. तिलौथू का तुतला भवानी धाम, रोहतास किला और शेरशाह सूरी का मकबरा जैसे स्थल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. अब रोहतास के पर्यटन को और आकर्षक बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जो पर्यटकों को कश्मीर जैसा अनुभव प्रदान करेगा.
रोहतास को हाउसबोट की सौगात: रोहतास के चेनारी में स्थित दुर्गावती जलाशय में बिहार सरकार ने दो आधुनिक हाउसबोट शुरू किए हैं. इन हाउसबोट का लोकार्पण रविवार को बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने किया. ये हाउसबोट अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें वातानुकूलित कमरे, शौचालय, किचन और डाइनिंग रूम शामिल हैं. पर्यटक इन हाउसबोट में रात बिता सकते हैं.
बिहार में पहली बार हाउसबोट की सुविधा: बिहार सरकार का यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. दुर्गावती जलाशय में हाउसबोट क्रूज की सुविधा बिहार में पहली बार शुरू की गई है. यह न केवल स्थानीय पर्यटकों बल्कि देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को भी आकर्षित करेगा. डॉ. सुनील कुमार ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल बिहार में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
"रोहतास और कैमूर की वादियां पर्यटकों को हमेशा से ही लुभाती रही हैं. अब वह दुर्गावती डैम में कश्मीर जैसा आनंद ले सकेंगे, जिसके लिए हाउस बोट क्रूज की सेवा शुरू की गई है."- डॉ. सुनील कुमार, मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन बिहार
आधुनिक सुविधाओं से लैस हाउसबोट: हाउसबोट में सोफा, आरामदायक बेड, एलईडी टीवी, सुसज्जित बाथरूम, किचन और डाइनिंग रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. प्रत्येक हाउसबोट में 6 से 7 लोग आसानी से रुक सकते हैं. ये हाउसबोट जलाशय में सैर कराएंगे, जहां पर्यटक नीले पानी और चारों ओर हरी-भरी पहाड़ियों का लुत्फ उठा सकेंगे. सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित चालक और गार्ड की तैनाती भी की गई है.
इको-पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. दुर्गावती जलाशय में 14.91 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई इस इको-पर्यटन योजना से रोहतास और कैमूर की वादियां और भी आकर्षक बनेंगी. पूर्व विधायक ललन पासवान ने कहा कि यह सुविधा दूर-दराज के पर्यटकों को रोहतास की ओर आकर्षित करेगी.
"बिहार में पहली बार दुर्गावती जलाशय में हाउसबोट क्रूज की सेवा उपलब्ध कराई गई है. पर्यटन की दृष्टि से यह बड़ा ऐतिहासिक कदम है. सरकार के इस प्रयास से दूर दराज के पर्यटकों का यहां आना संभव हो पाएगा."- ललन पासवान, पूर्व विधायक, चेनारी
क्या होगा हाउसबोट का किराया?: दुर्गावती जलाशय में हाउसबोट क्रूज की शुरुआत रोहतास के पर्यटन को एक नया आयाम देगी. यह सुविधा न केवल पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी. बिहार सरकार की इस पहल से रोहतास और कैमूर के पर्यटन स्थल अब और अधिक लोकप्रिय होने की उम्मीद है. जल्द ही इस हाउसबोट की बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और इसकी किराया भी बताया जाएगा.
कश्मीर जैसा अनुभव रोहतास में: पांच पहाड़ियों से घिरा दुर्गावती जलाशय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. अब हाउसबोट क्रूज की सुविधा के साथ यह स्थल कश्मीर की डल झील जैसा अनुभव प्रदान करेगा. पर्यटक न केवल दिन में जलाशय की सैर कर सकेंगे, बल्कि रात बिताने का अवसर भी प्राप्त करेंगे.
