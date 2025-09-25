ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को आज से मिलेगी सितंबर की सैलरी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है. सरकार ने सितंबर महीने की सैलरी का भुगतान समय से पहले शुरू करने का निर्देश दिया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। पहले भी त्योहारों के मौके पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन दिया जाता रहा है.

“पहले भी सरकार त्योहारों के मौके पर समय से पहले वेतन देने का फैसला लेती रही है. सभी कोषागार पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आज से सैलरी भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया गया है.”-आनंद किशोर, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

इन कर्मचारियों को समय से पहले वेतन: इस फैसले के तहत न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को, बल्कि हाई कोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन के कर्मचारियों को भी सितंबर का वेतन समय से पहले मिलेगा. वित्त विभाग ने सभी कोषागार पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आज से ही सैलरी भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया है. इस कदम से कर्मचारियों को दुर्गा पूजा की तैयारियों में आर्थिक सहायता मिलेगी.

कर्मचारियों के हितों में नीतीश सरकार: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि बिहार के कर्मचारी हर त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मनाएं. उन्होंने कहा, उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देती है. सितंबर की सैलरी समय से पहले देने का फैसला इसी दिशा में एक कदम है. आज से शुरू हुए इस भुगतान से कर्मचारियों को त्योहार के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी.

“हमारी सरकार की कोशिश है कि बिहार के कर्मचारी हर त्योहार खुशी के साथ मनाएं. सितंबर की सैलरी समय से पहले देने का फैसला इसी दिशा में एक कदम है.”-विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री , बिहार