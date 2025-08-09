पटना/भागलपुर/खड़िया: बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है. राजधानी पटना समेत भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का कहर है. राज्य में गंगा, कोसी, बागमती और बूढी गंडक ऊफान पर है. इन सभी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.

पटन में बाढ़: पटना में गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है. दानापुर अनुमंडल का दियारा क्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. दियारे में 1000 एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब चुका है. गांवों के लोग अब पलायन की तैयारी में जुट गए हैं.

तीन लाख आबादी प्रभावित: सबसे बुरा हाल गंगहारा, हेतनपुर, पुरानी पानापुर, मानस, कासीमचक पतलापुर व अकिलपुर पंचायतों का है, जहां दर्जनों गांवों में लगभग तीन लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है. दियारे की सभी पंचायतों का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट चुका है.

गांव टापू में तब्दील: ग्रामीण सड़कों पर तीन से चार फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. गांव टापू में तब्दील हो चुका है. बाढ़ पीड़ित बताते हैं कि घर से लेकर दुकान में बाढ़ का पानी घुस गया है. पूरा सामान बर्बाद हो चुका है और सरकारी सुविधा नदारत है.

"पूरा गांव जलमग्न हो चुका है. घरों में पानी घुस चुका है. आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है. सरकार बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए तमाम दवा तो कर रही है लेकिन धरातल पर सरकारी व्यवस्था ना के बराबर है." -योगेश कुमार, बाढ़ पीड़ित

हर जगह पानी ही पानी: निरंतर नारायण ने बताया कि "हर जगह पानी ही पानी है. कुछ दूर गांव से नाव के सहारे आते हैं. उसके बाद कुछ दूर पानी में घुसकर आना-जाना हो रहा है. सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली है."

पटना में बाढ़ की स्थिति (खतरे के निशान से)

दीघाघाट में गंगा नदी का जलस्तर 119 सेंटीमीटर ऊपर

गांधीघाट में गंगा नदी का जलस्तर 159 सेंटीमीटर ऊपर

हाथीदाह में गंगा नदी का जलस्तर 145 सेंटीमीटर ऊपर

श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर 97 सेंटीमीटर ऊपर

मनेर में सोन नदी का जलस्तर 145 सेंटीमीटर ऊपर

चारा की समस्या: बाढ़ पीड़ित रमेश प्रसाद ने बताया कि "जानवरों के बीच चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है. चारा नहीं मिल रहा है. पानी में घुसकर हम लोग आ जा रहे हैं. सरकार बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए तमाम दवा तो कर रही है लेकिन धरातल पर सरकारी व्यवस्था ना के बराबर है."

भागलपुर में बाढ़: भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई इलाकों में बाढ़ गया है. अकबरनगर और उसके आसपास के गांव और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. इंग्लिश चिचरौन, श्रीरामपुर, महेशी, पैन, मकंदपुर और खरैहिया जैसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं.

एनएच-80 पर चढ़ा पानी: बाढ़ का पानी भागलपुर सुलतानगंज मुख्य मार्ग एनएच-80 को पार कर गया है. भवनाथपुर के पास करीब एक किलोमीटर तक पानी एनएच 80 पर करीब 3 फीट तक बह रहा है. सबौर की ओर एनएच पर गंगा का पानी चढ़ने को बेताब है. निर्माणाधीन पुलिया के दोनों तरफ सड़क पर पानी चढ़ने वाला है.

भागलपुर में बाढ़ की स्थिति (खतरे के निशान से)

भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर 74 सेंटीमीटर ऊपर

भागलपुर कहलगांव में गंगा नदी का जलस्तर 141 सेंटीमीटर ऊपर

बंगाल, झारखंड से आने वाले वाहनों पर रोक: बाढ़ के कारण एक तरफ सड़क को बंद कर दिया गया है. दूसरी और छोटे वाहनों को प्रवेश कराया जा रहा है. बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. बंगाल, झारखंड से आने वाले बड़े वाहनों को सबौर एनएच 80 होकर प्रवेश पर रोक लगाया गया है.

वर्तमान में गंगा यहां खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. आगे भी जलस्तर के बढ़ने का ही अनुमान है. एनएच 80 का निर्माण कर रही कम्पनी के अधिकारी लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं. बड़े वाहनों को रोके जाने के बाद वाहन चालकों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है.

"एनएच 80 में जहां डायवर्सन है, वहां पुल निर्माण का काम चल रहा है. अधिक पानी आने के बाद आगे देखा जाएगा. लोगों का आवामगन भी साइड से हो रहा है." -अजय कुमार, सीनियर मैनेजर, एनएच 80 निर्माण कम्पनी

भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा पानी: इधर गंगा का पानी भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर चुका है. कॉलेज परिसर में तीन से चार फीट तक पानी हो गया है. क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल रूम जलमग्न हो गया है. छात्रावासों में पानी प्रवेश करने के बाद उसे खाली कर दिया गया है. यहां अब 20 दिनों तक पढाई बाधित रहेगी.

तटबंध बनाने की मांग: हर वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज डूब जाता है. कॉलेज के पिछले हिस्से में गंगा किनारे तटबंध बनाने की वर्षों से मांग हो रही है, जिलाधिकारी ने इस इलाके में तटबंध को लेकर प्रस्ताव भी भेजा था लेकिन प्रक्रिया ठंडा बस्ती में चली गयी. तटबंध के बन जाने से इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कई संस्थान और आस पास के गांव बाढ़ से बच जाएंगे.

"गुरुवार से कॉलेज में पानी घुस गया है. चारो ओर पानी भर गया है. कई मशीन डूब गयी है. सभी छात्र यहां से चले गए हैं. पानी हटने तक कॉलेज बंद हो गया है." -ललन कुमार, स्टाफ, इंजीनियरिंग कॉलेज

तंबू लगाकर गुजर-बसर: बहियार क्षेत्रों में बाढ़ का पानी विकराल रूप धारण कर चुका है. ग्रामीण स्वयं के प्रयास से नाव, प्लास्टिक शीट और खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं. मवेशियों और बच्चों के साथ लोग रेलवे स्टेशन और अकबरनगर-शाहकुंड व सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर अस्थायी तंबू लगाकर गुजर-बसर कर रहे हैं.

अस्थायी रूप से बंद: वसंतपुर, खुटाहा, इंग्लिश चिचरौन और श्रीरामपुर के स्कूलों में पानी प्रवेश कर गया है. बाढ़ के कारण आधा दर्जन से अधिक सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में चार से पांच फीट तक पानी भर गया है. इससे पठन-पाठन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. गांव की सड़कों से लेकर विद्यालय परिसर तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है.

नाव की समुचित व्यवस्था नहीं: दियारा क्षेत्र से गांवों को जोड़ने वाले संपर्क पथ पर पानी का तेज बहाव जारी है. किसनपुर और छींट मकन्दपुर में ग्रामीण सड़कों के टूटने से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है. प्रशासन द्वारा नाव की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग अपने निजी साधनों से पलायन कर रहे हैं.

बाढ़ पीड़ितों को खाने-पीने, स्वच्छ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. संक्रमण और बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल राहत शिविर, नाव, चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की जाए, ताकि हालात काबू में आ सकें.

इस्माईलपुर-बिंद टोली में बाढ़: इस्माईलपुर-बिंद टोली में गंगा नदी अपने उच्चतम जलस्तर 33.50 मीटर को पार करने के लिए बेताब है. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय नवगछिया के अनुसार गंगा का जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है. स्पर संख्या सात के डाउन स्ट्रीम से लेकर स्पर संख्या नौ तक पानी का दबाव बढ़ गया है.

स्पर संख्या नौ में पानी के बढ़ते दबाव के कारण वहां कार्यरत संरचना को खतरा उत्पन्न हो गया है. सहायक अभियंता ई. अमितेश कुमार ने बताया कि स्पर की सुरक्षा के लिए वृक्षों को डलवाया जा रहा है. बांस के बंडल और बालू भरी बोरियों का उपयोग कर स्पर को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है. स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है.

सड़क पर बाढ़ का पानी: नाथनगर प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत रत्तीपुर, शंकरपुर, गोसाईंदासपुर, बेलखोरिया, भतौड़िया, भुवालपुर और रामपुर खुर्द बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं. गुरुवार को नगर निगम वार्ड एक स्थित बंगाली टोला से श्रीरामपुर-गोसाईंदासपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया.

विस्थापितों की सूची तैयार करने का निर्देश: बढ़ती बाढ़ की स्थिति और सुरक्षित स्थलों जैसे महाशय ड्योढी और चर्च मैदान में शरण लिए विस्थापितों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के आपदा एडीएम कुंदन कुमार, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बीडीओ शालिनी कुमारी और सीओ नाथनगर रजनीश कुमार पहुंचे. उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को विस्थापित परिवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया.

"विस्थापितों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. पन्नी और प्लास्टिक दी गई है. इसके साथ ही अस्थाई शौचालय और पानी की व्यवस्था भी की है. बाढ़ प्रभावित दियारा इलाकों का भी जायजा लिया है. सभी इलाकों में जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है." -रजनीश कुमार, सीओ, नाथनगर

खगड़िया में बाढ़: इधर, खगड़िया में गंगा नदी के साथ-साथ बूढी गंडक, बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि तेज से हो रही है. बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है. शनिवार को रक्षा बंधन के मौके पर लोगों ने बाढ़ के पानी के बीच राखी बांधी. मुरादपुर इलाके में ऐसी तस्वीर सामने आई.

खगड़िया में बाढ़ की स्थिति (खतरे के निशान से)

खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर 189 सेंटीमीटर ऊपर

बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर 49 सेंटीमीटर ऊपर

बाढ़ के पानी में रक्षाबंधन:बाढ़ गुलशन कुमार ने कहा गांव की स्थिति इतनी बदतर है कि कहीं से सांप निकल आता है. चारों तरफ पानी का दुर्गंध आता है. ऐसे में रक्षाबंधन त्योहार मनाना हमारे लिए चुनौती पूर्ण रहा. छत से उतरकर हम लोग आंगन में चौकी लगाकर बैठे और राखी बंधवायी.

बहन ज्योति ने बताया चाहे गंगा नदी के जलस्तर में और वृद्धि हो जाए लेकिन हम रक्षाबंधन त्योहार मनाना कैसे छोड़ सकते हैं. नवनीत ने बताया कि जब सुबह हमारी बहनों ने कहा कि भैया हम लोग कहां बैठकर राखी का त्यौहार मनाएंगे तो हम पूरे परिवार के सभी भाइयों ने छत से चौकी उतार कर अपने घर के सामने व्यवस्थित किया. पानी के बीच रक्षाबंधन बनाया.

