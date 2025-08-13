नालंदा: बिहार में बाढ़ से जन जीवन अस्त-व्यस्त है. पीड़ितों के लिए खाने पीने की समस्या है. इसी समस्या को देखते हुए राजनीतिक दलों ने रसोई की शुरुआत की है. पटना के बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए एक ओर 'मोदी किचन' तो दूसरी ओर 'लालू की रसोई' शुरू किया गया है. इससे बाढ़ पीड़ितों को खाना मिल रहा है तो वहीं चुनावी समय में सियासत भी चमक रही है.

लालू की रसोई में तेजस्वी की घोषणा का प्रचार: बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद अनिरुद्ध यादव दो जगह 'लालू की रसोई' नाम से कम्युनिटी किचन चला रहे हैं. लेकिन उस किचन में तेजस्वी यादव की माई बहिन मान योजना के लिए 2500 रुपए प्रति माह, वृद्धा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, प्रति माह दो सौ यूनिट बिजली फ्री, लाखों युवाओं को रोजगार और 1200 वाले LPG सिलेंडर को 500 रूपए में देने के प्रचार भी किया जा रहा है.

बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए किचन (ETV Bharat)

लालू की रसोई में भात-दाल, सब्जी: लालू की रसोई में 500 से 800 बाढ़ पीड़ित हर रोज खाना खा रहे हैं. लोगों के लिए मिनीकिट चावल डेढ़ सौ किलो, 20 किलो अरहर, मसूर का दाल, 50 किलो सब्जी रोज बनाया जाता है. एक दर्जन लोग काम कर रहे हैं. हालांकि इस किचन में राजद विधायक नहीं दिखे. पूछने पर बताया कि काम के सिलसिले में पटना गए हैं.

मोदी किचन में खीर और हलवा: दूसरी ओर जद(यू) के पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया 'मोदी किचन' खोलकर वोटरों को रिझाने में लगे हैं. करीब दो सौ बाढ़ पीड़ितों को सुबह 35 किलो चावल, 15 किलो दाल, 20 किलो मिक्स सब्ज़ी और शाम को पूड़ी सब्ज़ी के साथ मीठा खीर या सूजी का हलवा खिलाते हैं.

बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना की व्यवस्था (ETV Bharat)

अलग-अलग खाने की वैरायटी: यहां 4 लोग खाना बनाने में जुटे हैं. शाम 7 बजे से रात का खाना और सुबह 10 बजे से दिन का खाना मिलना शुरू होता है. ईटीवी की टीम बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर बात की तो लोगों ने बताया कि दोनों दलों की ओर से अलग-अलग खाने की व्यवस्था की जा रही है.

प्रशासन की ओर से सिर्फ प्लास्टिक: चिरैया दियारा के रहने वाले साधु राय ने बताया कि प्रशासन की ओर से रात गुजारने के लिए पॉलीथिन और मवेशी के लिए चारा मिल रहा है. इसके साथ नेताओं की ओर से दो टाइम का खाना मिल रहा है. यहां करीब 9 दिनों से ऐसे ही खुले आसमान के निचे पड़े हैं. जबकि घर के अन्य परिवार को गांव में गंगा नदी के खतरे के निशान से उपर बहने की वजह से वहीं छोड़कर आए हैं.

"4 दिनों से दो वक्त का खाना वर्तमान राजद विधायक और पूर्व विधायक द्वारा खिलाया जा रहा है. हमलोगों की मांग है कि जो भी बाढ़ आपदा से नुकसान हुआ है. सरकार उसकी भरपाई करें." - साधु राय, बाढ़ पीड़ित

चुनाव को देखते हुए व्यवस्था: साधु राय ने बताया कि 'इस साल चुनाव है, इसलिए खाना खिलाया जा रहा है. कई सालों से हमलोग बाढ़ के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी इस तरह से खाना नहीं खिलाया गया. चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है.'

बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना की व्यवस्था (ETV Bharat)

'छप्पर पर रात बीत रहा': बाढ़ पीड़ित भुनेश्वर राय ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिला है. नेताओं द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन का खाना भी बेहतर नहीं है. बस खा लेते हैं ताकि भूख से तड़पकर मरना ना पड़े. गांव में लोग छप्पर पर रात बीता रहे हैं. पानी इतना है कि किसी को लाना ले जाना संभव नहीं है. नाव के सहारे ज़रूरत की चीज़ों को भेजते हैं.

'सरकार से मांग करते हैं कि हमलोगों को जो नुकसान हुआ है, कम से कम उतना मदद मिल जाए. चुनाव की वजह से दो टाइम का खाना नसीब हो रहा है नहीं तो इससे पहले कोई नहीं पूछता था. थोड़ा बहुत सरकारी मदद से ही हम लोग रह पाते थे." -भुनेश्वर राय, बाढ़ पीड़ित

स्कूल परिसर में 100 लोगों का बसेरा: बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि बख्तियारपुर के घोसवरी गांव में स्थित मीडिल स्कूल के प्रांगण में चिरैया दियारा के 100 लोग अपने 300 मवेशी लेकर 9 दिनों से रुके हुए हैं. कारू राय बताते हैं कि वोट अपने समझ से देते हैं, लेकिन कोई भी जीतने के बाद हम लोगों को देखने या मिलने नहीं आता है.

बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों की मवेशी (ETV Bharat)

"जब चुनाव आता है तो नेता सब वोट मांगने के लिए आ जाते हैं. साथ ही आधा पेट खाना दिया जाता है. इसके बाद बाढ़ में कोई नेता पीड़ितों से मिलने या देखना तो दूर सुधी तक नहीं लेता है." -कारू राय

'राजनीतिक लाभ के लिए नहीं चलाया किचन': बख्तियारपुर के पूर्व JDU विधायक रणविजय सिंह उर्फ़ लल्लू मुखिया ने ईटीवी से कहा कि मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए मोदी किचन नहीं चला रहा हूं. वर्तमान में राजद विधायक जो लालू की रसोई किचन चला रहे हैं, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गरीबों के प्रति सोच है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए नहीं सोचा. इससे मैं प्रभावित होकर यह कदम उठाया हूं. इससे पहले भी 2013 के बाढ़ में फोरलेन किनारे शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए डेढ़ महीने कम्युनिटी किचन संचालित कर चुके हैं." - रणविजय सिंह उर्फ़ लल्लू मुखिया, पूर्व JDU विधायक

बख्तियारपुर में बाढ़ पीड़ितों की मवेशी (ETV Bharat)

5 पंचायत के लोग बाढ़ पीड़ित: बख्तियारपुर विधानसभा के 5 पंचायत काला दियारा, चिरैया, हरदासपुर दियारा, सत भैया और रूपस महाजी के 50 हज़ार मतदाता हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं. पड़ोसी देश नेपाल में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार की गंगा, गंडक, कोसी, और नारायणी नदी के साथ सभी छोटी बड़ी नदियां ख़तरों के निशान से ऊपर बह रही है. इससे पटना, भागलपुर, मिथलांचल सहित प्रदेश की कई ज़िले के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. जिस कारण लोग अपना घर बार छोड़ उंची जगह शरण ले रखा है.

ये भी पढ़ें: