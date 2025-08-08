Essay Contest 2025

विधायक जी कहां हैं..? दानापुर और मनेर की 11 पंचायत डूब गयी, खाने के पड़े लाले - BIHAR FLOOD

पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दानापुर और मनेर की 11 पंचायत डूब गयी. विधायक, सांसद और प्रशासन से लोग गुहार लगा रहे.

Bihar flood
पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 8:22 AM IST

5 Min Read

पटना: बिहार में बाढ़ एकबार फिर कहर मचा रहा है. राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ का पानी फैल चुका है. गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. दानापुर की 6 और मनेर की 5 पंचायत में गंगा नदी का पानी फैल चुका है. घरों में पानी घूसने के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं. नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग आवागमन नहीं कर रहे.

कर्ज लेकर खेती की, वह भी डूबा: बाढ़ की पानी को पार कर पशु के लिए चारा लेकर जा रहे पशुपालक धर्मनाथ यादव काफी परेशान हैं. इन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी. बाढ़ के पानी में फसल डूब चुका है. धर्मनाथ ने बताया कि अब उनके पास बच्चों का पालन पोषण की समस्या हो गयी है. उन्होंने कहा कि उनका अपना विधायक भाई वीरेंद्र भी कोई हाल-चाल नहीं पूछा. प्रशासन की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं है.

पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ (ETV Bharat)

"हमलोग कीमत देकर खेत लेते हैं. बाढ़ के कारण सारा फसल डूब गया. अब हमलोग क्या करेंगे. बाल-बच्चा का देखभाल कैसे करेंगे. सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है. प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया है. मेरे घर के पास के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनको जानते भी हैं. वे भी नहीं आए." -धर्मनाथ यादव, बाढ़ पीड़ित

मरीज के लिए खाट ही एंबुलेंस : बाढ़ से हर कोई परेशान है. दानापुर के रहने वाले जय प्रकाश बताते हैं कि सरकार से क्या ही मांग करें? मांगने के बाद भी मदद नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि गांव के चारो ओर पानी भरा हुआ है. आने जाने के लिए सड़क नहीं है. नाव की व्यवस्था नहीं है. अगर किसी को अस्पताल ले जाना होता है तो उसे खाट पर लादकर ले जाते हैं.

Bihar flood
पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ (ETV Bharat)

"बाढ़ के कारण महिला-पुरुष सब परेशान हैं. आने-जाने का कोई साधन नहीं है. अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे किसी तरह खटिया पर लादकर ले जाते हैं. सरकार से मांग करने पर भी कोई फायदा नहीं है." -जय प्रकाश, स्थानीय

पटना में नदियों का जलस्तर

  • गुरुवार को दीघाघाट गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 93 सेमी ऊपर
  • शुक्रवार को 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना
  • गुरुवार को गांधीघाट गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 149 सेमी ऊपर
  • शुक्रवार को 11 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना
  • गुरुवार को हाथीदाह में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 118 सेमी ऊपर
  • शुक्रवार को 14 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना
  • गुरुवार को श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 79 सेमी ऊपर
  • शुक्रवार को 38 सेंटीमीटर की कमी होने की संभावना
  • गुरुवार को मनेर में सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 131 सेंटीमीटर ऊपर
  • शुक्रवार को 17 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना

बीमार पड़ने पर मौत तय: पुरुष के साथ साथ महिला भी परेशान है. दानापुर के ग्रामीण इलाके की रहने वाली स्यामसुंदर देवी कहती हैं कि गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो समझ लीजिए, उसकी मौत हो गयी, क्योंकि आने-जाने का कोई साधान नहीं है. दो रोटी के लिए लोग जान जोखिम में डालकर कमाने के लिए जा रहे हैं. प्रशासन से कई बार गुहार लगायी गयी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.

"प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं है. लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर कमाने के लिए जा रहे हैं. अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो वह मर जाएगा." -स्यामसुंदर देवी, बाढ़ पीड़िता

Bihar flood
पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ (ETV Bharat)

इन इलाकों में बाढ़: लोगों ने बताया कि दियारा के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी घुस गया है. गंगा के गोद में बसा दानापुर दियारा की 6 पंचायत सहित मनेर की पांच पंचायत बुरी तरह से प्रभावित है. इन पंचायतों का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है. दानापुर दियारा के पानापुर, मानस, पुरानी पानापुर, हेतनपुर पतलापुर सहित मनेर के छिहतर (गांव का नाम) महावीर टोला, इसलामगंज, रतन टोला, हल्दी छपरा सबसे अधिक प्रभावित है.

दियारा इलाका डूबा: दानापुर अनुमंडल स्थित मनेर के दियारा इलाके का है भी यही हाल है. मंदिर के पास बना यज्ञसाला बाढ़ के पानी से डूब गया है. मंदिर के निचला तल्ला में पानी घुस गया है. सरकारी संस्थान में भी पानी लबालब भरा हुआ है. जरूरत का समान हो या पशु के लिए चारा ये सब लाने में परेशानी हो रही है.

Bihar flood
पटना के ग्रामीण इलाके में बाढ़ (ETV Bharat)

क्या कहते हैं पदाधिकारी?: बाढ़ की हालत जानने के लिए स्थानीय प्रशासन से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर निगरानी की जा रही है. बाढ़ पीड़ित के लिए सुविधा भी बहाल की जा रही है. आपको बता दें कि पटना के क्षेत्र में गंगा के साथ-साथ कई नदियों का पानी फैल चुका है.

"दानापुर के कई पंचायत प्रभावित है. हम लोग के द्वारा लगातार नदी में बढ़ते जलस्तर की निगरानी की जा रही है. बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भी दौरा किया जा रहा है. सुविधा बहाल की जा रही है." -दिव्या शक्ति, अनुमंडल पदाधिकारी

