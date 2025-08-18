ETV Bharat / state

पुनपुन नदी पर बना रहा बिहार का पहला 'लक्ष्मण झूला', अब सीधे घाट तक पहुंचेंगे पिंडदानी - BIHAR LAKSHMAN JHULA

बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पुनपुन पटना में बनकर तैयार हौ गया है. पितृपक्ष मेले से पहले उद्घाटन होने की संभावना है. पढ़ें खबर

लक्ष्मण झूला
लक्ष्मण झूला (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 8:06 PM IST

पटना: बिहार को शीघ्र ही एक नया गौरव मिलने जा रहा है. उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज अब अपने अंतिम चरण में है. यह पुल पटना जिले के पुनपुन स्थित अंतरराष्ट्रीय पिंडदान स्थल के पास बन रहा है, जिसका उद्घाटन इसी महीने पितृपक्ष मेले से पहले होने की संभावना है.

पटना में 'लक्ष्मण झूला': इस केबल सस्पेंशन पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने कुल 82 करोड़ 90 लाख 48 हजार रुपये की मंजूरी दी है. यह पुल रेलवे लाइन के ठीक बगल में पुनपुन नदी पर बनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पितृपक्ष घाट तक पहुंचने में बहुत सुविधा होगी.

बिहार के पहला लक्ष्मण झूला (ETV Bharat)

अब सीधे घाट तक पहुंच सकेंगे: पुल की कुल लंबाई 325 मीटर और चौड़ाई 11.5 मीटर है. इसमें कुल 18 केबल और 100 फीट ऊंचा पायलन लगाया गया है, जो इसे भव्य और मजबूत बनाता है. पैदल यात्रियों के लिए भी यह पुल एक वरदान साबित होगा, जो अब बिना लंबा चक्कर लगाए सीधे घाट तक पहुंच सकेंगे.

ओवरलोडेड वाहनों की नो एंट्री: यह पुल विशेष रूप से लाइट व्हीकल्स और दोपहिया वाहनों के लिए तैयार किया गया है. भारी वाहनों और ट्रैक्टरों का इस पर प्रवेश वर्जित होगा. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ब्रिज पर अनावश्यक भार न पड़े और सुरक्षा बनी रहे.

पटना में 'लक्ष्मण झूला'
पटना में 'लक्ष्मण झूला' (ETV Bharat)

पहुंच पथ का निर्माण लगभग पूर्ण: पुल के एक ओर का एप्रोच रोड (पहुंच मार्ग) पूरी तरह तैयार है, जबकि दूसरी ओर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है. कुल 115 मीटर लंबे इन पहुंच पथों के जरिए अब सीधे ब्रिज से पितृपक्ष घाट तक पहुंचा जा सकेगा. पहले श्रद्धालुओं को पटना-गया रोड से लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या खत्म हो जाएगी.

पुनपुन: पहला अंतरराष्ट्रीय पिंडदान स्थल: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष में पहला पिंडदान पुनपुन नदी के किनारे किया जाता है. इसलिए इसे 'प्रथम अंतरराष्ट्रीय पिंडदान स्थल' का दर्जा प्राप्त है. इसके बाद ही श्रद्धालु गया में पिंडदान और तर्पण करते हैं. इस कारण हर साल यहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं.

पुनपुन नदी पर बन रहा 'लक्ष्मण झूला'
पुनपुन नदी पर बन रहा 'लक्ष्मण झूला' (ETV Bharat)

पुनपुन को मिलेगा नया पर्यटन केंद्र का दर्जा: इस पुल के बन जाने से पुनपुन क्षेत्र में पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह यह ब्रिज भी अब लोगों को आकर्षित करेगा. स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी.

80 प्रतिशत काम पूरा: बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर कुमार गौरव के अनुसार, पुल का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. शेष 20 प्रतिशत कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है.

लक्ष्मण झूला
लक्ष्मण झूला (ETV Bharat)

"इस महीने के अंत तक इसका उद्घाटन हो सकता है. 6 से 21 सितंबर तक होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले से पहले श्रद्धालु इस पुल का उपयोग कर सकेंगे." - कुमार गौरव, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

लक्ष्मण झूला
लक्ष्मण झूला (ETV Bharat)

2019 में की गई थी घोषणा: इस भव्य परियोजना की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जनवरी 2019 को की थी. अब लगभग छह वर्षों के भीतर यह सपना साकार हो रहा है. राज्य सरकार की मंशा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

