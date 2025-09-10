ETV Bharat / state

वादों की रेस में कौन सबसे तेज? महिलाओं पर मेहरबान सियासत, हर पार्टी दे रही तोहफे

बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत राजनीति छोड़ विकास पर जोर, राजनीतिक दल महिला वोटर और रोजगार योजनाओं से जनता का विश्वास जीतने में जुटे हैं.

बिहार चुनाव
बिहार चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 8:39 PM IST

7 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग में इस बार जातिगत समीकरणों से ज्यादा चर्चा में हैं, विकास के वादे और महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं. जनसुराज पार्टी से लेकर कांग्रेस, राजद और एनडीए सभी दल महिलाओं के लिए नकद सहायता, मुफ्त शिक्षा, पेंशन और रोजगार जैसी योजनाओं का ऐलान कर वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं. हर पार्टी फॉर्म भरवाकर जनता से सीधा जुड़ाव बना रही है.

जातिगत राजनीति से आगे बढ़ी बिहार की सियासत: सवाल यह है कि वादों की इस रेस में कौन सबसे आगे निकलता है और जनता किस पर भरोसा जताती है?बिहार में लंबे समय से राजनीति जातिगत वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है. राजनीतिक दल जाति आधारित सम्मेलन और रैलियों के जरिए समर्थन जुटाते रहे हैं. लेकिन इस बार माहौल बदला है. इस बार पारंपरिक जातिगत वोट बैंक से हटकर दलों ने विकास को चुनावी मुद्दा बनाया है.

बिहार की सियासत में वादा (ETV Bharat)

जनसुराज पार्टी का कार्ड मॉडल: जनसुराज पार्टी ने चुनावी रणनीति में नया प्रयोग करते हुए जनता को भरोसे का 'कार्ड' थमाया है. पार्टी द्वारा आयोजित शिविरों में लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और एक कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें वादा किया गया है कि सरकार बनने पर हर रजिस्टर्ड परिवार को 20,000 रुपये तक की योजनाओं का लाभ मिलेगा. पार्टी का दावा है कि यह कार्ड सरकार बनते ही सीधे लाभ देने का आधार बनेगा.

जनसुराज पार्टी का वादा: जनसुराज पार्टी ने चुनावी मैदान में विकास आधारित पांच योजनाओं का ऐलान किया है. पार्टी का दावा है कि जन्म से लेकर 15 साल तक के बच्चों को 10 वर्षों तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. यदि बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो सरकार दो बच्चों के लिए 1000 रुपये खर्च करेगी.

युवाओं के लिए रोड मैप तैयार: युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित करने हेतु रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें प्रति युवा 12,000 रुपये तक खर्च का प्रावधान है. 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 2000 मासिक पेंशन दी जाएगी. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2500 की सहायता देने का वादा किया गया है.

आरजेडी की माई-बहिन मान योजना
आरजेडी की माई-बहिन मान योजना (ETV Bharat)

प्रत्याशियों को मिला टारगेट: नकदी फसल उगाने वाले किसानों को मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें मजदूरी का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा. जनसुराज का दावा है कि इन योजनाओं पर सरकार बनने पर प्रति परिवार 20,000 रुपये तक खर्च किए जाएंगे. सभी प्रत्याशियों को इन योजनाओं के प्रचार का टारगेट भी दिया गया है.

कांग्रेस का चुनावी मास्टरप्लान: कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनावी दौड़ में पूरी ताकत से शामिल है. पार्टी द्वारा फॉर्म भरवाने का अभियान तेजी से चल रहा है और सभी प्रत्याशियों को लक्ष्य भी दिया गया है. कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता चंद्रभूषण ने कहा कि सरकार बनने पर कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया है.

कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता चंद्रभूषण
कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता चंद्रभूषण (ETV Bharat)

28 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा: कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता चंद्रभूषण ने कहा कि इसके अलावा सबसे बड़ी घोषणा है, 28 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य और आपातकालीन खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी. कांग्रेस का कहना है कि ये योजनाएं ज़मीनी हकीकत पर आधारित हैं और सरकार बनते ही इन्हें लागू किया जाएगा.

हर महिला को 2500 रुपये मासिक सहायता: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी चुनावी तैयारी में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक सहायता योजना के तहत. राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि जनता को आश्वासन दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यदि सरकार बनी तो सभी महिलाओं को यह लाभ मिलेगा.

1
1 (1)

फॉर्म भरवाने और लाभ दिलाने के लक्ष्य: फॉर्म भरवाने वालों को सबसे पहले इस योजना का फायदा मिलेगा. विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी फॉर्म भरवाने और लाभ दिलाने के लक्ष्य दिए गए हैं और उनके प्रदर्शन का आकलन इसी आधार पर किया जाएगा. राजद की यह योजना महिला वोटरों को खासतौर पर साधने की कोशिश है.

पांच प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलेगा: मुजफ्फरपुर के करैला गांव के नवीन कुमार जनसुराज पार्टी के आयोजित शिविर में शामिल हुए. उन्होंने बताया कि "फॉर्म भरा है और एक कार्ड प्राप्त किया है. उन्हें पार्टी की ओर से आश्वासन मिला है कि यदि जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें पांच प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी."

जनसुराज पार्टी के शिविर में नवीन कुमार
जनसुराज पार्टी के शिविर में नवीन कुमार (ETV Bharat)

जनसुराज पार्टी विकास और रोजगार पर केंद्रित: जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी जात-पात की राजनीति से हटकर विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने पांच प्रमुख योजनाओं का वादा किया है और सरकार बनने पर इन्हें धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा.

"हर परिवार पर करीब 20,000 रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों को राहत देने के लिए भी विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं."-मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज

मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज
मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज (ETV Bharat)

'मां बहन मान योजना': राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने 'मां बहन मान योजना' के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताई है. अगर राजद की सरकार बनेगी तो हर महिला को 2500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी. पार्टी इस योजना के लिए लोगों से फॉर्म भरवा रही है ताकि सरकार बनने के बाद लाभ तुरंत दिया जा सके. अरुण यादव ने भरोसा दिलाया कि राजद नेता जो भी वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं.

महिलाओं के लिए आर्थिक मदद की बड़ी योजना: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों की भलाई का ध्यान रखा है और कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिन्हें जमीन पर लागू भी किया गया है. उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए खास योजना बनाई गई है.

विनोद शर्मा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी
विनोद शर्मा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी (ETV Bharat)

"शुरुआती चरण में हर महिला को 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है. इसके बाद महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 2,00,000 तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी. यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है."- विनोद शर्मा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

बिहार राजनीति में बदलाव के संकेत: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि बिहार की राजनीति बदलाव के दौर से गुजर रही है. अब राजनीतिक दल जात-पात की राजनीति से हटकर विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं.

"जनता का विश्वास जीतने के लिए पार्टियां फॉर्म भरवा रही हैं और विकास का सपना दिखा रही हैं. हालांकि, यह कहना अभी भविष्य के गर्भ में है कि जनता इन योजनाओं को किस हद तक अपनाएगी और किसको वास्तविक लाभ मिलेगा." -डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

