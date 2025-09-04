ETV Bharat / state

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन? - BIHAR POLITICS

बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती रही है. दोनों नेताओं ने समय-समय पर गठबंधन बदलकर सत्ता की दिशा तय की.

बिहार के सियासत के दो ध्रुव लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025 at 3:36 PM IST

पटना: बिहार की राजनीति में हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है. कभी मंडल तो कभी विकास मॉडल. लालू यादव ने सामाजिक समीकरणों से सत्ता को साधा तो नीतीश कुमार ने विकास पुरुष की छवि गढ़ी. आज की राजनीति जाति, जनाधार और जुबानी जंग के इर्द-गिर्द घूम रही है. सियासी धरती फिर गरम है, दांव भी बड़े हैं और दावेदार भी. सवाल वही पुराना है आखिर किसके साथ है बिहार?

पुराने सवालों के साथ फिर चुनावी समर: कभी लालू, आलू और बालू के लिए मशहूर बिहार की राजनीति ने कई करवटें ली हैं. मंडल राजनीति के दौर में लालू यादव ने सामाजिक न्याय की नई धारा बहाई और पिछड़ों-अल्पसंख्यकों के सहारे सत्ता का किला फतह किया. नीतीश कुमार ने भी इसी छतरी के नीचे सियासत शुरू की, लेकिन रास्ते वैचारिक मोड़ पर अलग हो गए. अब वही राजनीति नए चेहरों, नए समीकरणों और पुराने सवालों के साथ फिर चुनावी समर में है.

बिहार पॉलिटिक्स में लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

1996 में NDA से गठबंधन: लालू यादव से वैचारिक दूरी बनाने के बाद नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ मिलकर 1994 में समता पार्टी बनाई. यह गठजोड़ जल्द ही बिहार में लालू के खिलाफ एक सशक्त राजनीतिक विकल्प बन गया. 1996 में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने जिस एनडीए को जन्म दिया, वह गठबंधन न केवल बिहार में, बल्कि आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी निर्णायक ताकत बनकर उभरा.

lalu yadav and nitish kumar
लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

1995 में जनता दल की बड़ी जीत: साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जबरदस्त सफलता मिली, जिसमें उसे 167 सीटों पर जीत हासिल हुई. पार्टी के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नीतीश कुमार भी उस समय जनता दल का हिस्सा थे. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 41 और कांग्रेस को 29 सीटें मिलीं. उस समय एकीकृत बिहार में कुल 324 सीटों पर चुनाव हुए थे. यह चुनाव लालू यादव के नेतृत्व को मजबूत करने वाला साबित हुआ.

lalu yadav and nitish kumar
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बात करते लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

राजद को बहुमत नहीं: सन 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 124 सीटों पर जीत मिली, लेकिन यह स्पष्ट बहुमत से कम था. इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता में गिरावट आई और एनडीए ने मजबूती से मुकाबला किया.

राबड़ी देवी फिर बनीं मुख्यमंत्री: हालांकि, एनडीए लालू यादव को सत्ता से हटाने में सफल नहीं रही. चुनाव के बाद राजनीतिक हालात बदलने लगे और नीतीश कुमार व लालू यादव के बीच मतभेद उभरने लगे, जिससे नीतीश ने अलग राह पकड़ ली। बहुमत न होने के बावजूद कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन से राजद ने सरकार बनाई और राबड़ी देवी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनीं.

lalu yadav and nitish kumar
सीताराम येचुरी से मिलते नीतीश कुमार और लालू यादव (ETV Bharat)

फरवरी 2005 चुनाव में राजद को बड़ा झटका: फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. लालू प्रसाद यादव की पकड़ कमजोर हो रही थी और जनता का रुझान बदलने लगा था. राजद को भारी नुकसान झेलना पड़ा और वह 75 सीटों पर सिमट गई.

रामविलास पासवान के हाथ में थी सत्ता की चाबी: दूसरी ओर, भाजपा और जदयू गठबंधन को कुल 92 सीटें मिलीं. लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर सक्रिय भूमिका में थे और किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे. गठबंधन की अनिश्चितता और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य में सरकार नहीं बन सकी.

lalu yadav and nitish kumar
मंच पर साथ-साथ लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

हंग असेंबली के बाद राष्ट्रपति शासन: फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में हंग असेंबली की स्थिति बन गई, जिससे कोई भी दल सरकार नहीं बना सका. नतीजतन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 55, भाजपा को 37 और लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिलीं.

lalu yadav and nitish kumar
बीमार लालू यादव से मिलते नीतीश कुमार साथ में राबड़़ी देवी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

छह महीने में फिर चुनाव की तैयारी: राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसे 21 सीटों का नुकसान हुआ. राजनीतिक संकट के चलते छह महीने का अंतराल मिला, जिससे सभी दलों को दोबारा चुनाव की तैयारी का अवसर मिला. इस दौरान गठबंधनों और रणनीतियों पर जोरदार मंथन हुआ.

lalu yadav and nitish kumar
नीतीश कुमार को धार्मिक टोपी पहनाते लालू यादव (ETV Bharat)

अक्टूबर 2005 चुनाव में एनडीए को बहुमत: अक्टूबर 2005 में बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए और इस बार नतीजे चौंकाने वाले रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को स्पष्ट बहुमत मिला और उसने 143 सीटों पर जीत दर्ज की. इसमें जनता दल यूनाइटेड को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिलीं.

lalu yadav and nitish kumar
लालू यादव, नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री: एनडीए की ओर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के प्रमुख चेहरा थे और उन्होंने शपथ ली. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा और वह 75 से घटकर 54 सीटों पर सिमट गई. कुल मिलाकर राजद को 21 सीटों का नुकसान हुआ और बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ.

2010 में एनडीए ने रचा इतिहास: 2010 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ. इस वक्त नीतीश राजनीति के चरम पर थे और जनता ने उन्हें विकास कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भरपूर समर्थन दिया। इस कारण उन्हें 'विकास पुरुष' के नाम से जाना जाने लगा. बिहार में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कुल 206 सीटों पर विजयी हुई. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल को भारी झटका लगा और उसे केवल 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जिससे वह विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाया.

lalu yadav and nitish kumar
एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और प्रणव मुखर्जी (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार ने बिहार को तरक्की की राह दिखाई है. बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार को मिल रहा है. नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं उसकी चर्चा देश भर में है. नीतीश कुमार ने पानी बिजली और सड़क के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं बिहार को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है."-नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

2015 में महागठबंधन की सत्ता में वापसी: 2015 आते-आते बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनकर सत्ता में वापसी की. आरएसएस प्रमुख के आरक्षण पर विवादित बयान ने पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी. महागठबंधन ने 158 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को 80, जनता दल यूनाइटेड को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिलीं. वहीं, भाजपा 53 सीटों पर सिमट गई और लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें मिलीं. लगभग दस साल बाद राष्ट्रीय जनता दल फिर से सत्ता में आया और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहे.

lalu yadav and nitish kumar
लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

दो बार महागठबंधन के साथ सरकार में रहे नीतीश कुमार: बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने कई बड़े प्रयोग किए. 2015 में उन्होंने पहली बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने. इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर राजनीति में बड़ा मोड़ लिया.

तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम: 2022 में नीतीश ने दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया और तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया. हालांकि, राजद कोटे के मंत्रियों की बयानबाजी और असहयोगात्मक रवैये से नाराज होकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और एनडीए में वापसी कर ली। यह दोनों घटनाएं बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की मिसाल बनीं.

lalu yadav and nitish kumar
लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है. हर रोज भ्रष्ट इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने युवाओं को राह दिखाई है और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो काम किया है उसकी तारीफ आज भी होती है. बिहार की जनता एक बार फिर तेजस्वी यादव को मौका देने का मन बना चुकी है. वोट चोरी करने वाले लोगों को बिहार की जनता सत्ता से बाहर करने जा रही है." - एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

2020 में मुश्किल से एनडीए को मिला बहुमत: 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर माहौल बनाया और तेजस्वी को युवाओं का साथ मिला. इस चुनाव में एनडीए को मुश्किल से बहुमत मिला और आंकड़ा 125 तक पहुंच पाया. भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिली तो जदयू 43 सीटों पर सिमट गई.राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली.75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हुई.

lalu yadav and nitish kumar
लालू यादव और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

जनता की अदालत में एनडीए और महागठबंधन नेता: 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है दोनों और के सुरमा जंगे मैदान में है. एनडीए के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने कमान संभाल रखी है तो महागठबंधन के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर है. एनडीए नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रैली कर रहे हैं वहीं राहुल तेजस्वी ने वाटर अधिकार यात्रा को पुरी की है. महागठबंधन की ओर से प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतार दिया गया है.

lalu yadav and nitish kumar
पटना में पुस्तक का लोकार्पण करते लालू यादव, नीतीश कुमार और अन्य (ETV Bharat)

"1990 के दशक में बिहार को नरसंहार,अपराध और घोटाले के लिए जाना जाता था. नीतीश कुमार की जब बिहार के सियासत में एंट्री हुई और जो विकास कार्य हुए उसके बाद बिहार की छवि बदली. एनडीए को आधे दर्शन बार विधानसभा चुनाव में जीत मिली और सातवीं बार जीत हासिल के लिए एनडीए नेता संघर्ष कर रहे हैं. 225 का आंकड़ा तो आसान नहीं दिखता लेकिन सत्ता में वापसी के आसार दिखाई दे रहे हैं." -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

