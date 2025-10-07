ETV Bharat / state

इस चुनाव में 'निषाद' की लड़ाई, 90% सीट पर निषाद समाज से कैंडिडेट उतारेंगे 'हेलीकॉप्टर बाबा'

पटना: बिहार चुनाव 2025 में कई कई राजनीतिक पार्टी चर्चा में है. सबसे पहले नंबर पर जनसुराज इसके बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है. जनशक्ति जनता दल ने वीवीआईपी से गठबंधन किया है. वीवीआईपी पार्टी प्रदीप निषाद की है, जो कभी मुकेश सहनी के पीए थे. अब प्रदीप निषाद मुकेश सहनी के खिलाप जंग का ऐलान कर दिया है. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए दावा किया कि बहरूपिया मुकेश सहनी को उखाड़ फेकेंगे. "मेरी लड़ाई सिर्फ मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं, बल्कि निषाद समाज को उसका असली हक दिलाने के लिए है. तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से गठबंधन कर मैदान में उतरने की योजना बनाई है. विधानसभा की 90% सीटों पर निषाद समाज के प्रत्याशी उतरेंगे." -प्रदीप निषाद, प्रमुख, वीवीआईपी वीवीआईपी पार्टी प्रदीप निषाद (ETV Bharat) मुकेश सहनी बहरूपिया: प्रदीप निषाद ने मुकेश सहनी को 'बहरूपिया नेता' बताते हुए कहा कि उनका असली नाम मुकेश सोनी है. मुंबई में उनकी कंपनी और परिवार के दस्तावेज़ों में सोनी टाइटल दर्ज है, लेकिन बिहार में आधार कार्ड बदलकर सहनी बना लिया. मुकेश सहनी ने मल्लाह समाज को ठगने और वोट बैंक बनाने के लिए यह खेल खेला. "मुकेश को बाहर में सहनी पहचान बताने में शर्म होती है, इसके कारण सोनी टाइटल लगाते हैं. वह ओरिजिनल नहीं बल्कि फर्जी मल्लाह है. वह सोनी टाइटल लगाते हैं और वह सोनार जाति से हैं. उनके बेटे भाई सभी लोग सोनी टाइटल लिखते हैं." -प्रदीप निषाद, प्रमुख, वीवीआईपी आरक्षण खत्म करने का आरोप: प्रदीप ने सहनी पर आरक्षण से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 1935 में अंग्रेजों ने निषाद समाज को मत्स्यजीवी समिति में आरक्षण दिया था, लेकिन सहनी मंत्री बनने के बाद उस समिति को सामान्य कर गए. इससे समाज का विशेष अधिकार खत्म हो गया. अन्य वर्गों के लिए रास्ता खोल दिया गया. इस फैसले से निषाद समाज को ठगा गया और यह ठगने का काम मुकेश सहनी ने किया. निषाद समाज को टिकट नहीं दिया: प्रदीप ने मुकेश सहनी को अवसरवादी बताते हुए कहा कि वे पहले आरक्षण और गठबंधन की बड़ी-बड़ी बातें करते थे, फिर बाद में बीजेपी से मिलकर सत्ता का आनंद लिया. उन्होंने दावा किया कि 2019, 2020 और 2024 के चुनावों में सहनी ने सीट बेचने का काम किया और निषाद समाज को एक भी टिकट नहीं दिया.