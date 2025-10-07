इस चुनाव में 'निषाद' की लड़ाई, 90% सीट पर निषाद समाज से कैंडिडेट उतारेंगे 'हेलीकॉप्टर बाबा'
बिहार चुनाव 2025 में निषाद- निषाद की लड़ाई होगी. कभी पीए रहे प्रदीप निषाद मुकेश सहनी को चुनौती देने का काम करेंगे.
Published : October 7, 2025 at 3:58 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 में कई कई राजनीतिक पार्टी चर्चा में है. सबसे पहले नंबर पर जनसुराज इसके बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है. जनशक्ति जनता दल ने वीवीआईपी से गठबंधन किया है. वीवीआईपी पार्टी प्रदीप निषाद की है, जो कभी मुकेश सहनी के पीए थे. अब प्रदीप निषाद मुकेश सहनी के खिलाप जंग का ऐलान कर दिया है. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए दावा किया कि बहरूपिया मुकेश सहनी को उखाड़ फेकेंगे.
"मेरी लड़ाई सिर्फ मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं, बल्कि निषाद समाज को उसका असली हक दिलाने के लिए है. तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से गठबंधन कर मैदान में उतरने की योजना बनाई है. विधानसभा की 90% सीटों पर निषाद समाज के प्रत्याशी उतरेंगे." -प्रदीप निषाद, प्रमुख, वीवीआईपी
मुकेश सहनी बहरूपिया: प्रदीप निषाद ने मुकेश सहनी को 'बहरूपिया नेता' बताते हुए कहा कि उनका असली नाम मुकेश सोनी है. मुंबई में उनकी कंपनी और परिवार के दस्तावेज़ों में सोनी टाइटल दर्ज है, लेकिन बिहार में आधार कार्ड बदलकर सहनी बना लिया. मुकेश सहनी ने मल्लाह समाज को ठगने और वोट बैंक बनाने के लिए यह खेल खेला.
"मुकेश को बाहर में सहनी पहचान बताने में शर्म होती है, इसके कारण सोनी टाइटल लगाते हैं. वह ओरिजिनल नहीं बल्कि फर्जी मल्लाह है. वह सोनी टाइटल लगाते हैं और वह सोनार जाति से हैं. उनके बेटे भाई सभी लोग सोनी टाइटल लिखते हैं." -प्रदीप निषाद, प्रमुख, वीवीआईपी
आरक्षण खत्म करने का आरोप: प्रदीप ने सहनी पर आरक्षण से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 1935 में अंग्रेजों ने निषाद समाज को मत्स्यजीवी समिति में आरक्षण दिया था, लेकिन सहनी मंत्री बनने के बाद उस समिति को सामान्य कर गए. इससे समाज का विशेष अधिकार खत्म हो गया. अन्य वर्गों के लिए रास्ता खोल दिया गया. इस फैसले से निषाद समाज को ठगा गया और यह ठगने का काम मुकेश सहनी ने किया.
निषाद समाज को टिकट नहीं दिया: प्रदीप ने मुकेश सहनी को अवसरवादी बताते हुए कहा कि वे पहले आरक्षण और गठबंधन की बड़ी-बड़ी बातें करते थे, फिर बाद में बीजेपी से मिलकर सत्ता का आनंद लिया. उन्होंने दावा किया कि 2019, 2020 और 2024 के चुनावों में सहनी ने सीट बेचने का काम किया और निषाद समाज को एक भी टिकट नहीं दिया.
नई पार्टी का रोडमैप: प्रदीप निषाद का कहना है कि वीवीआईपी का मकसद समाज को मुख्यधारा में लाना है. महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वोट लेने के लिए अति पिछड़ा की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करते. प्रदीप ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने जनशक्ति जनता दल के साथ गठबंधन कर लिया है.
"दोनों दल मिलकर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. कुछ सीटों पर वीवीआईपी के और बाकी पर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार मैदान में होंगे. यह गठबंधन समाज में वांछित लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेगा. अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देगा." -प्रदीप निषाद, प्रमुख, वीवीआईपी
कौन हैं प्रदीप निषाद?: प्रदीप निषाद को लोग 'हेलीकॉप्टर बाबा' के नाम से जानते हैं. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी प्रदीप निषाद 'मल्लाह' समाज से आते हैं. उन्होंने बिहार की सियासत में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की ठानी है. लंबे समय तक 2017 से 2021 तक वीआईपी में रहे. सहनी ने भरोसा दिया था कि यूपी में तैयारी करो, वहां दमखम से चुनाव लड़ेंगे. लेकिन फिर उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया.
वीआईपी पार्टी वन मैन शो: प्रदीप का कहना है कि उन्हें पार्टी में उचित सम्मान और नेतृत्व की भूमिका नहीं मिली. वीआईपी पार्टी वन मैन शो है. यही वजह रही कि उन्होंने वीआईपी से अलग होकर अपना नया दल वीवीआईपी (विकास वंचित इंसान पार्टी) बनाने की घोषणा की. नया दल खड़ा करने के पीछे प्रदीप निषाद का तर्क साफ है, समाज के उस बड़े तबके को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ना जो अब तक 'वंचित' रहा है.
भाजपा की बी-टीम होने से इनकार: बीजेपी की बी-टीम होने के आरोप पर प्रदीप ने कहा कि उनकी राजनीति पूरी तरह स्वतंत्र है. उनका लक्ष्य किसी को हराना नहीं बल्कि निषाद और अति पिछड़ा समाज को जिताना है. वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ज़रिए समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने आए हैं.
समीकरण बिगाड़ेगी पार्टी: विशेषज्ञ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले प्रदीप निषाद की एंट्री को सियासी समीकरण बिगाड़ने वाला मान रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने भी उनके साथ गठबंधन कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.
