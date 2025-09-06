'नीतीश-मोदी से ये 10 सवाल जरूर पूछना' PM मोदी के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी की अपील

ETV Bharat / state

20 वर्षों से नीतीश-मोदी की सरकार: तेजस्वी यादव ने कहा कि दो पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करने वाली 20 वर्षों से नीतीश-मोदी और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है. तेजस्वी यादव ने अपने 10 सवालों में लिखा है कि..

पटना: पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरा पर बिहार आ रहे हैं. इसी बीच बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगा है. साथ ही बिहार की जनता से अपील की है कि नेता जब वोट मांगने के लिए आए तो इन 10 सवालों का जवाब जरूर मांगे.

बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में इतना अपराध क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने ? बिहार में नए उद्योग-धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है?

'सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे नेता': सवाल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार इन एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे. बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार चुनाव को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं. हाल में कांग्रेस के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा की है, जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं.

15 सितंबर को बिहार आएंगे पीएम: बता दें कि पीएम मोदी 15 सितंबर को अमृत भारत स्टेश के तहत समस्तीपुर मंडल के 6 नवनिर्मित स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. 41.60 करोड़ की लागत से सहरसा, 21.40 करोड़ से सलौना, 14.55 करोड़ से सिमरी बख्तियारपुर, 15.96 करोड़ से दौरम मधेपुरा, 23.35 करोड़ से बनमनखी, 14.50 करोड़ की लागत से सुपौल स्टेशन का उद्घाटन करने का काम करेंगे.

