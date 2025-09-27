ETV Bharat / state

'कांग्रेस की सरकार में बिहार से IAS निकलते थे, अब मजदूर..', मोतिहारी में प्रियंका गांधी

मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बिहार से IAS निकलते थे, अब मजदूर पलायन करते हैं.

Priyanka Gandhi Mahila Samvad
मोतिहारी में प्रियंका गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 12:35 PM IST

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने रोजगार और पलायन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले बिहार से IAS-IFS निकलते थे, लेकिन अब यहां से मजदूर निकलते हैं. इस दौरान उन्होंने महिलाओं और युवाओं को लेकर बात की.

बिहार में रोजगार नहीं मिलता: प्रियंका गांधी ने कहा कि जब बिहार में कांग्रेस का राज था तब बड़े-बड़े संस्थान, बड़े-बड़े बांध, सडकें बनीं. बिहार का समाज एक शिक्षित समाज था. यहां से कितने आईएएस, आईएफएस में जाते थे. आज की परिस्थिति है कि, यहां रोजगार नहीं मिलता है.

सभी बिहारी राज्य से बाहर: प्रियंका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, वहां काम करने वाले मजदूर बिहार के थे. दिल्ली में जितनी इमारते बन रही हैं, उसमें काम करने वाले मजदूर बिहार के हैं. उन्होंने कहा कि केरल में एक मजदूर सड़क खोद रहा था. पूछा कहा के हो तो उसने बोला बिहार के हैं.

"सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है. यहां की सरकार ने एक रोजगार तक नहीं छोड़ा. महिलाएं कह रही हैं कि सब तो प्रदेश चले गए, वे घर को अकेले संभाल रहीं है." - प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद, वायनाड

चीनी मिल चालू नहीं: शुक्रवार को पहली बार मोतिहारी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गांधी मैदान में विशाल रैली को संबोधित किया. प्रियंका गांधी ने कहा कि "मोदी जी 2015 में आए थे और यहां के चीनी मिल को चालू करने का वादा किया था, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ. उन्होंने कहा था कि अगर अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल के बनी चीनी से चाय पिएंगे. मोदी जी फिर मोतीहारी आए भी, ना यहां पर खुद चाय पी और ना किसी को पिलाने दी.

प्रियंका गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों से वादों की बरसात कर दी.

  • हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार बढ़ावा के लिए 10 करोड़ का बिहार बना स्टाइपेंड फंड देंगे.
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंदिरों की व्यवस्था लागू करेंगे.
  • लाखों सरकारी नौकरियों में बिहारवासियों के लिए विशेष आरक्षण.
  • मनरेगा के तहत मधुर मजदूरों को 300 रुपया प्रतिदिन और काम के दिन दोगुनी मजदूरी दी जाएगी.
  • दो सौ यूनिट बिजली भी मुफ्त में देने की घोषणा हुई है.
  • माई बहन योजना के तहत 2500 सौ रुपया सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे.
  • हमारी सरकार बनी तो राजस्थान के तर्ज पर सभी लोगों के 25 लाख तक के इलाज मुफ्त में किए जाएंगे.
  • आवासीय अंग्रेजी मॉडल के विद्यालय लगाए जाएंगे.
  • पिछड़ा एवं अति पिछड़ा के लिए पंचायती राज एवं नगर निगम में कर्मचारी 30% और 20% आरक्षण रखा जाएगा.
  • अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा.
  • प्राइवेट स्कूलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लागू किया जाएगा.
  • 50 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% तक अति पिछड़ा के लिए आरक्षित किया जाएगा.

पप्पू यादव को मौका: अधिकार रैली में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शामिल हुए. इस बार पप्पू यादव को मंच पर जगह भी दी गयी. प्रियंका गांधी के कहने पर उन्होंने भाषण भी दिया. कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की.

पप्पू यादव (ETV Bharat)

दरअसल, तेजस्वी और राहुल के पिछले दो यात्रा में पप्पू यादव किनारे नजर आएं. हालांकि मोतिहारी की जनसभा में सभी वक्ताओं के बोलने के बाद प्रियंका गांधी को बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बीच पप्पू यादव की ओर प्रियंका गांधी ने देखा. फिर प्रियंका गांधी की ओर पप्पू यादव आ गए. प्रियंका गांधी ने मंच संचालन करने वाले से कहा कि पहले पप्पू यादव जी को बोलने दीजिए.

वोटर अधिकार यात्रा में नहीं मिली थी जगह: दरअसल, पप्पू यादव के लिए ये खास मौका इसलिए भी था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में हुआ था. मगर मंच पर चढ़ने की अनुमति पप्पू यादव को नहीं दी गई थी. बाद में पप्पू यादव मंच के नीचे एक कुर्सी पर बैठे रहे और जब राहुल गांधी भाषण दे ही रहे थे कि वो चले गए.

किसे है परेशानी?: राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस नेताओं को पप्पू यादव से दिक्कत नहीं है. लालू यादव की आपत्ति से परेशानी जरूर है. लालू यादव की आपत्ति का ही नतीजा था कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करा देने के बाद भी पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया. हालांकि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और लोकसभा का चुनाव जीते.

