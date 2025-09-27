ETV Bharat / state

'कांग्रेस की सरकार में बिहार से IAS निकलते थे, अब मजदूर..', मोतिहारी में प्रियंका गांधी

मोतिहारी में प्रियंका गांधी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 27, 2025 at 12:35 PM IST 5 Min Read