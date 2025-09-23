ETV Bharat / state

NDA का छठा विधानसभा सम्मेलन 24 से 28 सितंबर तक, दावा-'225 और फिर से नीतीश'

एनडीए का छठा विधानसभा सम्मेलन 24 से 28 सितंबर तक होगा. सोमवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गयी.

NDA Assembly Convention
एनडीए का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 11:49 AM IST

पटना: बिहार चुनाव को लेकर अक्टूबर में तारीख की घोषणा हो सकती है. इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गया है. एनडीए का इन दिनों संयुक्त रूप से विधानसभा सम्मेलन चल रहा है. पांचवें चरण का सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जो 23 सितंबर को समाप्त हो जाएगा.

24 से 28 सितंबर तक सम्मेलन: छठे चरण के लिए विधानसभा सम्मेलन की घोषणा कर दी गई है. एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश कुशवाहा ने 24 से 28 सितंबर तक छठे और अंतिम चरण के कार्यक्रम की घोषणा की है. उमेश कुशवाहा ने कहा पांचवें चरण की समाप्ति के बाद 211 विधानसभा में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा.

"32 विधानसभा सीट में सम्मेलन छठे चरण में पूरा होगा. विधानसभा सम्मेलन में अपार सफलता मिली है. इस बात की गारंटी है कि जो हमलोगों का संकल्प है '2025, 225 फिर से नीतीश' इस संकल्प को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता है." -उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

तरस जाएगा विपक्ष: उमेश कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष चारों खाने चित है. विपक्ष की नींद हराम है. इस बार एनडीए इतिहास रचेगा. 243 विधानसभा सीट में चुनाव जीत सकते हैं. विपक्ष एक सीट के लिए भी तरस जाएगा.

'नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर': भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमलोगों ने चुनौती के रूप में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की थी. सम्मेलन काफी सफल रहा है. महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा रही. दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं. इतनी घोषणाएं की है, जिससे विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है. दिलीप जयसवाल ने जीएसटी की दर घटाने को लेकर प्रधानमंत्री की जमकर तारीख भी की.

"26 सितंबर को बिहार की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. 10000 की राशि महिलाओं को उनके अकाउंट में भेजेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह कार्यक्रम होगा." -दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

'29 सितंबर को आ सकते हैं पीएम': प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 29 सितंबर को प्रधानमंत्री के दौरे के आधिकारिक रूप से अभी तक घोषणा नहीं हुई है. पटना में कांग्रेस की बैठक को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस यह बैठक करने वाली है.

ये भी पढ़ें: नीतीश कुमार का वोट बैंक तोड़ने की तैयारी में विपक्ष, जानें RJD का EBC प्लान

