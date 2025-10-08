ETV Bharat / state

नौकरी-रोजगार बड़ा मुद्दा, किसे ताज पहनाएंगे युवा मतदाता, जानिए GEN Z की राय

युवाओं को साधना आसान नहीं: बिहार में युवाओं का यह रुझान राजनीतिक दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. क्योंकि 14 लाख से अधिक नए मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-हार का अंतर तय कर सकते हैं. इस बार जातीय समीकरणों से परे रोजगार, शिक्षा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे युवाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं.

रोजगार प्रमुख मुद्दा: युवाओं के बीच प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कॉलेजों में सत्र की देरी और पलायन जैसे विषय हैं. पटना की सड़कों से लेकर छोटे कस्बों तक छात्र आंदोलनों ने इन मुद्दों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है. तेजस्वी यादव बेरोजगारी के खिलाफ अपने पिछले वादे 10 लाख सरकारी नौकरियों को फिर से उठाकर युवाओं को साधने में लगे हैं.

प्रशांत किशोर तीसरा ध्रुव: दूसरी ओर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं. वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान उन असंतुष्ट और नए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो पारंपरिक दलों की राजनीति से ऊब चुके हैं.

तीन ध्रुव पर बिहार की राजनीति: राज्य में इस बार मुख्य रूप से तीन राजनीतिक ध्रुव इन युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए राष्ट्रवाद, मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को अपने प्रमुख आकर्षण के रूप में पेश कर रहा है. एनडीए की मौजूदा सरकार है.

दिशा और दशा दोनों तय करेंगे: इस बार चुनाव का प्रश्न केवल दलों का नहीं बल्कि दृष्टिकोण का है. एक ओर राष्ट्रीय नेतृत्व का विकास मॉडल है तो दूसरी ओर स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित बदलाव की राजनीति. यह युवा वर्ग बिहार की सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने की क्षमता रखते हैं.

14.01 नए मतदाता: लाख राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ है, जिसमें लगभग 1.63 करोड़ युवा मतदाता हैं. 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 14.01 लाख मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे. ये मतदाता GEN Z की श्रेणी में आते हैं. ऐसे में इन लोगों के सामने चुनौती है कि पहली बार किस आधार पर किसे वोट करेंगे.

पटना: बिहार चुनाव 2025 में किसकी सरकार बनेगी, फिर से एनडीए या फिर महागठबंधन? इसका जवाब जानने के लिए इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम युवाओं से बातचीत की. इस बातचीत में सामने आया कि इस बार युवा मतदाता सबसे बड़ा और निर्णायक वर्ग बनकर उभर रहे हैं.

पारंपरिक दल के लिए खतरे की घंटी: पारंपरिक तौर पर बिहार की राजनीति जाति के आधार पर चलती रही है, लेकिन यह युवा वर्ग अब इस समीकरण को बदलने की ओर अग्रसर दिख रहा है. इस बार का चुनाव बिहार के युवाओं की सोच और प्राथमिकताओं पर टिका है. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था ने युवाओं में गहरा असंतोष पैदा किया है. यह असंतोष किसी भी पारंपरिक दल के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है.

नौकरी का वादा नहीं निभाया: पटना के युवा विकेश कुमार भट्ट कहते हैं कि सरकार ने नौकरी का वादा करके नहीं निभाया. चौथे चरण के शिक्षक बहाली में 1.20 लाख पदों पर नियुक्ति लाने की घोषणा की गई, लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी नहीं आई. लाइब्रेरियन की बहाली 2008 के बाद से नहीं हुई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो महीने पहले कहा था कि 8000 पदों पर बहाली आने वाली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ.

"बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ा मुद्दा है. इस बार युवा बदलाव चाहते हैं. मौजूदा सरकार ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है, जिससे नाराजगी है. अब युवा दल के बजाय उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे और जो पढ़ा-लिखा तथा युवाओं के मुद्दों पर प्रखर होगा, उसे ही वोट देंगे." -विकेश कुमार भट्ट, युवा मतदाता

रोजगार ही प्रमुख मुद्दा: युवक संजीव कुमार का कहना है कि उनके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरी प्रमुख मुद्दा रहेगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी अहम है. कहते हैं कि 'बिहार में विकास के अधिकतर कार्य दक्षिण बिहार के क्षेत्र में हुए हैं. जबकि उत्तर बिहार पिछड़ा है, जो सही नहीं है. इस बार राजनीतिक दलों को समझना होगा कि युवा किसी की बपौती नहीं हैं. इस बार युवा दल के बजाय उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे.'

स्वास्थ्य का मुद्दा प्रमुख: पटना के नया टोला में रहने वाले युवक अमर कुमार का कहना है कि वे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन छात्रों के इलाकों में साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति है. गांधी मैदान या कंकड़बाग जैसे इलाकों में जहां सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग रहते हैं, वहां सफाई की व्यवस्था बेहतर है.

"छात्रों के क्षेत्रों में गंदगी इतनी है कि हर साल हजारों विद्यार्थी जॉन्डिस, टाइफाइड और डेंगू से पीड़ित होते हैं. बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी इस बार का चुनावी मुद्दा होगा, लेकिन सबसे अहम मुद्दा सरकारी नौकरी ही है. जो उम्मीदवार रोजगार के अवसरों का ठोस मॉडल पेश करेगा, युवाओं का भरोसा उसी पर जाएगा." -अमर कुमार, युवा मतदाता

युवा किसी दल के बपौती नहीं: छात्र गोलू का कहना है कि वह पहली बार वोट करेंगे और उनके लिए उम्मीदवार का पढ़ा-लिखा और सहज होना जरूरी है. वे कहते हैं कि 'कई पढ़े-लिखे उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद ठसक में आ जाते हैं और लोगों से नहीं मिलते. मेरे लिए उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अपने मुद्दे पर कभी भी मिल सकूं. उसके पास अपने क्षेत्र के विकास का विजन होना चाहिए, ताकि वह अपने इलाके का चेहरा बदल सके.'

दल के बजाय उम्मीदवार को प्राथमिकता: युवक पंकज का कहना है कि लोकतंत्र में विधायकों का समूह अपना मुखिया चुनता है. इसलिए वे दल के बजाय उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे. वे कहते हैं कि बिहार की खूबसूरती यह है कि अब यहां दो गठबंधन की राजनीति नहीं रह गई है. कई नए दल और विकल्प मौजूद हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है.

"यह बाध्यता नहीं रही कि जिसे पसंद नहीं करते उसके विरोध में किसी एक दल को ही वोट देना पड़े. पंकज कहते हैं कि उनके लिए सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर सबसे अहम मुद्दे हैं. स्वास्थ्य सुविधाएं तीसरे नंबर पर आती हैं. लॉ एंड ऑर्डर भी चिंता का विषय है, लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रश्न रोजगार ही है. जो राजनीतिक दल इसका ठोस रोडमैप और विजन पेश करेगा, वही अपनी जगह बनाएगा." - पंकज, युवा मतदाता

युवा अब किसी के परंपरागत वोटर नहीं: बिहार के युवा अब किसी दल के परंपरागत मतदाता नहीं रहे. सोशल मीडिया के युग में वे अपनी राय खुलकर रख रहे हैं. यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं बल्कि नई पीढ़ी के सपनों और आकांक्षाओं का है. बिहार के युवा मतदाता अब नारे नहीं, नतीजे चाहते हैं. वे विचार और विजन के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे.

सत्ता बदलेंगे युवा मतदाता: कुल मिलाकर देखें तो यह GEN Z पीढ़ी अब बिहार की राजनीति की नई धुरी बन चुकी है. उनके लिए यह चुनाव रोजगार, शिक्षा और अवसरों के बीच एक निर्णय का है. कयास लगाए जा रहे हैं कि यही युवा इस बार बिहार की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे.

