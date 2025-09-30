ETV Bharat / state

आज आएगी SIR की फाइनल लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम छूटा तो ऐसे जुड़वाएं

बिहार चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा. जानें कहां देख सकते हैं लिस्ट

Bihar Elections 2025
बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 10:47 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग मंगलवार अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा. चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट eci.gov.in पर इसे आसानी से देखा जा सकता है. एक अनुमान के मुताबिक फाइनल लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल हो सकते हैं. जिसमें 14 लाख नए वोटर के जुड़ने की संभावना हैं.

आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट : विशेष गहन पुनरीक्षण के (SIR) बाद यह वोटर लिस्ट जारी हो रहा है. जब विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ था उस समय बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी, लेकिन विशेष गहण पुनरीक्षण के बाद 65 लाख 63 हजार मतदाताओं का नाम हटाया गया है.

SIR प्रोसेस से पहले थे 7.89 करोड़ वोटर्स : 16 लाख 5,886 लोगों ने मतदाता फॉर्म-6 भरकर जमा भी किया है. विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर काफी विवाद भी हुआ है. विपक्ष के तरफ से सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए. यहां तक की वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा भी निकाली.

ऑनलाइन समीक्षा: मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है. कई तरह के विवादों के बाद अब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो रहा है. वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर तैयारी भी शुरू कर देगी. चुनाव आयोग आज से ऑनलाइन समीक्षा भी शुरू कर दिया है.

विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक नजर :

  • 24 जून 2025: ग्रहण पुनरीक्षण शुरू, 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे
  • 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म भरने का आदेश जारी
  • 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रापरूप प्रकाशित, 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम शामिल
  • 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया गया. दावा-आपत्ति में 36 हजार 475 ने नाम जोड़ने और 2 लाख 17 हजार 49 ने नाम हटाने का आवेदन दिया.
  • 2 अगस्त से 1 सितंबर तक 16 लाख 56 हजार 886 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर जमा किया, फॉर्मेट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया था. इस दौरान 2.17 लाख लोगों ने नाम कटवाने का आवेदन दिया, जबकि 16.93 लाख लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया.
  • 30 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन, जिन लोगों का नाम आज जारी होने वाली आखिरी वोटर लिस्ट में नहीं होगा, वे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे. कोर्ट के निर्देश के बाद आधार को भी 12वां दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया.

अपना नाम ऑनलाइन कैसे देखें: अब मतदाता अपने नाम और विवरण ऑनलाइन भी देख सकते हैं. सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं. यहां Search in Electoral Roll ऑप्शन पर क्लिक करें. मतदाता पहचान पत्र (EPIC नंबर) या नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरकर खोज की जा सकती है. इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है.

चुनाव का ऐलान कब: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की अंतिम तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है. आज से चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मैराथन बैठक करने वाली है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी. राज्य के सभी 38 जिलों के कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी-एसपी के साथ मीटिंग करने के बाद अक्टूबर में दो दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर आएंगे.

आयोग लेगा फीडबैक: 4 अक्टूबर को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी. उनसे फीडबैक चुनाव आयोग लेगा. अधिकारियों से भी सुरक्षा और तैयारी को लेकर जानकारी लेगी. इसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान आयोग कर देगा.

विशेष गहण पुनरीक्षण अभियान पर सियासत: बिहार में विशेष गहण पुनरीक्षण को लेकर खूब सियासत होता रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर साफ कहते रहे हैं कि घुसपैठियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उसे बाहर निकल जाएगा. वही अमित शाह राहुल गांधी की यात्रा को बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोट दिलाने की यात्रा बताते रहे हैं. तो दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया जाता रहा है.

