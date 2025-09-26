ETV Bharat / state

चुनाव आयोग ने बदला मतगणना का नियम, बिहार से होगी इसकी शुरुआत

पारदर्शिता और विश्वास: नए नियम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चुनाव परिणामों को लेकर किसी तरह की शंका या विवाद की गुंजाइश कम होगी. आयोग का कहना है कि डाक मतपत्रों की गिनती को पहले पूरा करने से मतगणना की पारदर्शिता बढ़ेगी. खासकर उन मामलों में जहां जीत का अंतर बहुत कम होता है, वहां हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है.

डाक मतपत्रों की बढ़ती संख्या: यह बदलाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि हाल के वर्षों में डाक मतपत्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है. चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों को घर पर मतदान की सुविधा दी है. इसके तहत उन्हें पोस्टल बैलेट से वोट डालने का विकल्प मिला है. नतीजतन, हजारों की संख्या में डाक मतपत्र हर निर्वाचन क्षेत्र में आने लगे हैं. आयोग का मानना है कि यदि इन्हें समय पर गिन लिया जाए तो नतीजे घोषित करने में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी.

नया नियम क्या कहता है: नए निर्देश के तहत डाक मतपत्रों की गिनती अंतिम दो राउंड शुरू होने से पहले पूरा करना अनिवार्य होगा. अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल दस राउंड में मतगणना होनी है तो आठवें राउंड तक डाक मतपत्रों की गिनती खत्म कर ली जाएगी. उसके बाद ही नौवां और दसवां राउंड यानी अंतिम दो राउंड की ईवीएम गिनती होगी.

क्यों जरूरी था यह बदलाव: आयोग ने पाया कि अब तक डाक मतपत्रों की गिनती और ईवीएम मतों की गिनती एक साथ चलने के कारण कई बार भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी. पुराने नियम में डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती थी. ईवीएम मतों की गिनती 8:30 बजे. ऐसे में कई बार ऐसा होता कि ईवीएम मतों की गिनती पूरी हो जाती, लेकिन डाक मतपत्रों की गिनती अधूरी रह जाती. इससे परिणाम घोषित करने में देर होती. राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास भी बढ़ता.

बिहार से शुरुआत: आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम सबसे पहले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लागू होगा. बिहार का चुनाव अक्सर देशभर की राजनीति के लिए टेस्ट केस माना जाता है. यहां नई व्यवस्था को लागू कर आयोग यह देखेगा कि इस नियम के व्यावहारिक असर क्या हैं? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? यदि यह सफल रहा तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा.

पुराने और नए नियम का फर्क: पहले व्यवस्था यह थी कि डाक मतपत्रों की गिनती और ईवीएम मतों की गिनती साथ-साथ चलती थी. कई बार ऐसा होता कि जब तक डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होती, तब तक ईवीएम की गिनती पूरी हो चुकी होती थी. रिजल्ट लगभग साफ हो चुका होता था. अब नए नियम में डाक मतपत्रों की गिनती को प्राथमिकता दी गई है. यह सुनिश्चित किया गया है कि ईवीएम के अंतिम दो राउंड से पहले कोई भी पोस्टल बैलेट अधूरा न बचे.

चुनाव आयुक्त (EC Social Media)

मतगणना अधिकारियों को विशेष निर्देश: चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में टेबल और कर्मचारी लगाए जाएं. खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त स्टाफ और संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी.

सुधारों की लंबी शृंखला का हिस्सा: यह कदम चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे सुधारों की शृंखला का हिस्सा है. पिछले छह महीनों में आयोग ने मतगणना और मतदान प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए 30 से अधिक सुधार किए हैं. इनमें e-साइन सुविधा, ऑनलाइन वोटर पंजीकरण, ईवीएम की सुरक्षा जांच और चुनाव अधिकारियों को अधिक सशक्त बनाने जैसे कदम शामिल हैं. आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता से लेकर प्रत्याशी और राजनीतिक दल सभी को चुनाव प्रक्रिया में भरोसा हो और लोकतंत्र और मजबूत बने.

मतगणना पारदर्शिता को लेकर बड़ी पहल: डाक मतपत्रों की गिनती को ईवीएम के अंतिम दो राउंड से पहले पूरा करने का चुनाव आयोग का निर्णय मतगणना प्रक्रिया में एक बड़ी पारदर्शिता लाने वाला कदम है. इससे जहां मतगणना तेज और व्यवस्थित होगी. अनावश्यक विवादों से भी बचा जा सकेगा. बिहार चुनाव इस बदलाव की पहली प्रयोगशाला होगा. अगर यहां यह प्रयोग सफल होता है, तो आने वाले समय में यह व्यवस्था देशभर में एक नया मानक तय कर सकती है. लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोट की अहमियत है और यह नया नियम उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.

