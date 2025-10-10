ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में छाया 'मोदी-योगी गुल्लक', जानिए इसकी खासियत

बिहार चुनाव 2025 में मोदी-योगी गुल्लक की चर्चा खूब हो रही है. यह गुल्लक कई मायनों में खास है.

Modi Yogi Gullak
बिहार चुनाव में छाया 'मोदी-योगी गुल्लक' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार चुनाव में गयाजी का गलफार रसगुल्ला के बाद अब मोदी-योगी गुल्लक की चर्चा खूब हो रही है. यह साधारण गुल्लक से कई मायनों में खास है, जो चुनावी मौसम में लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है.

चुनावी मौसम में बढ़ी डिमांड: बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले मूर्तिकार जय प्रकाश मोदी-योगी गुल्लक बना रहे हैं. चुनावी सरगर्मी के बीच इस गुल्लक को खरीदने में लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसकी डिमांड इतनी बढ़ गयी है कि दुकान में गुल्लक कम पड़ जा रहे हैं. ग्राहक को लौटकर जाना पड़ता है.

बिहार चुनाव में छाया 'मोदी-योगी गुल्लक' (ETV Bharat)

वर्षों से गुल्लक बना रहे जय प्रकाश: मुजफ्फरपुर का मोदी-योगी गुल्लक खरीदना है तो आपको शहर के आमगोला इलाके में आना पड़ेगा, दरअसल, यह गुल्लक पीएम मोदी तक को भी भेजा गया है. दरभंगा के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को यह गुल्लक भेंट किया गया था. पिछले कई वर्षों से मूर्ति और गुल्लक बना रहे हैं.

चुनाव को लेकर बिक्री: जय प्रकाश बताते हैं कि बिहार चुनाव 2025 को लेकर इसकी खूब बिक्री हो रही है. एनडीए गठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता इन गुल्लकों को एक-दूसरे को गिफ्ट भी कर रहे हैं. बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली और राज्य के अन्य जिलों से भी गुल्लक की मांग आ रही है. आम लोग भी इस अनोखी गुल्लक को खरीदने के लिए उत्सुक हैं.

"दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उनके समर्थकों ने यह गुल्लक उन्हें भेंट के रूप में दी थी. चुनाव के समय इसकी खूब बिक्री होती है." -जय प्रकाश, मूर्तिकार

Modi Yogi Gullak
गुल्लक बनाते जय प्रकाश (ETV Bharat)

'पीएम-सीएम रक्षक': जय प्रकाश नरेंद्र मोदी को बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं. योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि वे भी उत्तर प्रदेश के अच्छे सीएम हैं. पीएम देश को बचाने और सीएम योगी को राज्य को बचाने का काम कर रहे हैं. दोनों देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं.

कैसे बनता है गुल्लक?: जय प्रकाश बताते हैं कि इस तरह के गुल्लक बनाने में काफी मेहनत लगता है. साधारण गुल्लक को आसानी से तैयार किया जा सकता है, लेकिन किसी के चेहरे साथ गुल्लक बनाना आसान नहीं है. एक गुल्लक बनाने में 5 से 7 घंटे लगते हैं. शुरुआत में इसे तैयार करने में दो महीने लगे थे.

कहां से मिली प्रेरणा?: कारीगर जय प्रकाश ने बताया कि इन गुल्लकों को बनाने का विचार उन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के कामों से प्रेरणा लेकर आया. उन्होंने बताया कि गुल्लक तैयार करते समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के चेहरे के भाव, बाल, कपड़े और चश्मे तक पर बारीकी से ध्यान दिया ताकि उनका हूबहू लुक तैयार किया जा सके.

Modi Yogi Gullak
गुल्लक बनाते जय प्रकाश (ETV Bharat)

गुल्लक की खासियत: जय प्रकाश ने बताया कि एक गुल्लक की कीमत 1200 रुपये से 1500 रुपये तक है. इसकी खासियत है कि इसमें एक लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. गुल्लक का निर्माण साधारण मिट्टी से नहीं बल्कि टेराकोटा मिट्टी से किया जाता है.

टेराकोटा क्या है?: टेराकोटा मिट्टी गर्म भूरा-लाल रंग का होता है. यह मिट्टी प्राकृतिक रूप में छिद्रपूर्ण, जिससे नमी सोखने और हवा का संचार करती है. यह अग्निरोधी और मौसम प्रतिरोधी होता है, इस कारण यह टिकाऊ भी होता है. सजावट के सामान इससे बनाए जाते हैं.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025BIHAR NEWSमोदी योगी गुल्लकबिहार चुनावBIHAR ELECTION 2025MODI YOGI GULLAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.