‘सबसे बड़े फ्रॉड तो Deputy CM विजय सिन्हा निकले..’ कांग्रेस ने दो-दो जगह मतदाता होने पर उठाए सवाल - VIJAY SINHA HAS TWO VOTER ID

तेजस्वी यादव के नाम दो-दो वोटर आईडी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सोशल मीडिया में विवादों में घिर गए.

Bihar Elections 2024
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 7:11 AM IST

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास दो वोटर आईडी का खुलासा कांग्रेस ने किया है. विजय सिन्हा का नाम दो अलग-अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और विपक्षी दलों ने इसे चुनावी नैतिकता पर गंभीर सवाल बताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होने की बात कही जा रही है.

आरोप-प्रत्यारोप का दौर : इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. कई यूजर्स ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी पारदर्शिता पर चोट बताया है, जबकि एनडीए खेमे के समर्थक इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं.

बिहार कांग्रेस ने की जांच की मांग : बिहार कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से पोस्ट किया है. कांग्रेस ने लिखा कि “अगर उपमुख्यमंत्री के नाम से दो निर्वाचन कार्ड दर्ज हैं, तो यह चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है. इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए.” कांग्रेस नेताओं ने इसे ‘चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर खतरा’ बताते हुए आयोग से कार्रवाई की मांग की है.

"क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं? यह फ्रॉड भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का नतीजा है. इसी तरह ये लोग पूरे देश में भाजपाइयों को दोहरी–तिहरी नागरिकता दे रहे हैं. कहीं एक पत्ते पर 80-80 वोट डल रहे हैं, तो कहीं एक व्यक्ति 4-4 बार वोट दे रहा है.’’- बिहार कांग्रेस

चुनाव आयोग के लिए चुनौती : यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम काटे जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा है. अब उपमुख्यमंत्री के नाम पर दो-दो मतदाता कार्ड का दावा सामने आना चुनाव आयोग के लिए नई चुनौती बन गया है. आयोग की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस : हाल ही में एनडीए ने चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की थी. आरोप था कि उनके पास दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर आईडी दर्ज हैं. इस मामले को लेकर भी सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी बहस हुई. चुनाव आयोग ने भी नोटिस देकर डिटेल मांगी है. अब विजय सिन्हा के नाम पर यह दावा सामने आने से मामला और गर्म हो गया है.

