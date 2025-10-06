ETV Bharat / state

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है. ऐसे में 38 जिले में कब वोटिंग होगी इसके लिए पढ़ें पूरी खबर.

BIHAR ELECTION VOTING DATE
बिहार में किस जिले में कब चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होगा. पहला चरण 6 नवंबर को होगा जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा.

बिहार में दो चुरणों में चुनाव : ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठेगा कि आखिर उनके जिले में किस तारीख को चुनाव है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पहले चरण में जहां 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. आप अपने जिले के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके जिले में कब वोटिंग होगी.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या है पूरी प्रक्रिया ? : कुल मिलकर देखें तो पहले चरण में जहां 18 जिले में चुनाव संपन्न होंगे. वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होंगे. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी. वहीं 13 अक्टूबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी. पहले चरण में नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है. वहीं दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है.

पहले चरण की स्क्रूटनी 18 अक्टूबर को होगी वहीं दूसरे चरण की स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को की जाएगी. पहले चरण के तहत नाम वापसी 20 अक्टूबर तक हो सकती है. जबकि 23 अक्टूबर तक को दूसरे चरण के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं.

इस तरह पहला और दूसरा चरण बांटा गया.
इस तरह पहला और दूसरा चरण बांटा गया. (ETV Bharat)

243 सीटों पर मतदान : बिहार में कुल 243 सीटों पर वोटिंग होई. इसमें 203 सामान्य सीटें हैं, जबकि 40 आरक्षित सीटें हैं. जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2 सीटें हैं.

मिसमैच पर वीवीपैट की फिर से होगी काउंटिंग : बिहार विधानसभा चुनाव में काउंटिंग को लेकर खास व्यवस्था की गई है। कई बार मॉक पोल के बाद डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर भूल जाते हैं. ऐसे में मिलान सही से नहीं हो पाता, इसलिए जब भी फॉर्म 17 सी में मिसमैच होगा तो वीवीपैट की गिनती की जाएगी. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा. कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें :-

बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 फेज में मतदान, इस दिन आएगा परिणाम

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025बिहार में किस जिले में कब चुनावबिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखBIHAR ELECTION IN TWO PHASE DATEBIHAR ELECTION VOTING DATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.