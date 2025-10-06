ETV Bharat / state

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होगा. पहला चरण 6 नवंबर को होगा जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा.

बिहार में दो चुरणों में चुनाव : ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठेगा कि आखिर उनके जिले में किस तारीख को चुनाव है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि पहले चरण में जहां 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. आप अपने जिले के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके जिले में कब वोटिंग होगी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या है पूरी प्रक्रिया ? : कुल मिलकर देखें तो पहले चरण में जहां 18 जिले में चुनाव संपन्न होंगे. वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होंगे. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी. वहीं 13 अक्टूबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी. पहले चरण में नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है. वहीं दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है.