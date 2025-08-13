पटना: बिहार की राजनीति में इन दिनों गुजरात निवासी भीखू भाई दलसानिया चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. 2022 में भाजपा द्वारा प्रदेश संगठन महामंत्री बनाए गए भीखू भाई अब 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय कर रहे हैं. एनडीए के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरते दलसानिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं, जिससे सियासी तापमान चढ़ गया है.

तेजस्वी यादव ने उठाये सवाल: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि एक गुजरात निवासी व्यक्ति बिहार में वोटर कैसे बन सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि भीखू भाई का नाम बिहार की मतदाता सूची में शामिल होना कानून के खिलाफ है. यह साबित करता है कि भाजपा 'बाहरी लोगों' के सहारे बिहार की राजनीति को नियंत्रित करना चाहती है.

भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

जनता को गुमराह करते हैं तेजस्वी: तेजस्वी के इस बयान के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के प्रदेश नेताओं ने तेजस्वी पर अज्ञानता और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. नित्यनंद राय ने इस पूरे मामले को तेजस्वी यादव की बौखलाहट और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है.

बेबुनियाद मुद्दे: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना कि तेजस्वी बिहार की बढ़ती कानून-व्यवस्था की समस्याओं और नीतीश सरकार के विकास कार्यों पर बात करने से बचना चाहते हैं, इसलिए वह इस तरह के बेबुनियाद मुद्दे उठा रहे हैं.

भाजपा द्वारा प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

"भीखू भाई ने पूरी जिंदगी राष्ट्रीय सेवा में बिताई है. पहले गुजरात में और अब बिहार में काम किया है. वे गुजरात में वोटर लिस्ट से नाम हटवाया और फिर कानूनी प्रक्रिया से बिहार में अपना नाम दर्ज कराया. यह पूरी तरह संविधान सम्मत है."- नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

तेजस्वी के पास जानकारी का अभाव: भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को शायद यह जानकारी नहीं है कि भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी राज्य में निवास के आधार पर वोटर बनने का अधिकार है. भीखू भाई बिहार में पिछले कुछ वर्षों से स्थायी रूप से रह रहे हैं और संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं.

भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव बेवजह संगठन महामंत्री को निशाना बना रहे हैं. भिखूभाई बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है. वह नियम संगत है कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर सकता है. तेजस्वी यादव को कानून के बारे में पढ़ लिख लेना चाहिए." -अरविंद सिंह, भाजपा प्रवक्ता

भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

पीएम मोदी के करीबी है भीखू भाई: भीखू भाई दलसानिया गुजरात के रहने वाले हैं. वे 2022 में बिहार आए. भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी है. भीखू भाई ने तत्कालीन संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ की जगह लीऔर तब से भीखू भाई भाजपा के लिएरणनीति बनाने का काम कर रहे हैं. भीखू भाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है. वर्तमान में वह एनडीए के लिए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं.

भाजपा की बैठक में शामिल भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

मोदी से लेकर केशुभाई पटेल के सात काम किए: भीखू भाई दलसानिया का भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में एक लंबा संगठनात्मक इतिहास रहा है. वह बाल स्वयंसेवक के रूप में संघ से जुड़े और फिर धीरे-धीरे संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते गए. उन्होंने गुजरात में केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल और विजय रुपाणी जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया.

भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

भाजपा की सोची-समझी रणनीति: नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भीखू भाई वहां संगठन महामंत्री के तौर पर उनके साथ रहे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भीखू भाई दलसानिया को बिहार भेजना भाजपा की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. बिहार जैसे जटिल सामाजिक-संरचना वाले राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित करना और संगठन को मजबूत करना किसी चुनौती से कम नहीं है.

डिप्टी सीएम के साथ भीखू भाई दलसानिया (ETV Bharat)

'बाहरी बनाम बिहारी' का मुद्दा बनाना चाहता है आरजेडी:बीजेपी का कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भीखू भाई की रणनीति और संगठनात्मक योजना निर्णायक भूमिका निभाएगी. वहीं, राजद और महागठबंधन इस मुद्दे को 'बाहरी बनाम बिहारी' के रूप में उठाकर इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं.

