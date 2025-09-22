ETV Bharat / state

बेलागंज में फिर जलेगी 'लालटेन' या चलेगा 'नीतीश मॉडल'? क्या एक जीत से बदलेगा 34 साल का इतिहास?

उपचुनाव में खुला जदयू का खाता: 2024 के उपचुनाव में पहली बार बेलागंज सीट जदयू के खाते में गई, जिससे यह सीट पार्टी के लिए विशेष रणनीतिक महत्व की बन गई है. अब जदयू का पूरा फोकस है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इस जीत को दोहराया जाए. इसी कड़ी में 3 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गया दौरे के दौरान बेलागंज पहुंचे और दो अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने पेंशन लाभुकों, जीविका दीदियों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर चुनावी तैयारी की शुरुआत यहीं से की. इसी मंच से उन्होंने जिले की 10 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया और कार्यकर्ता संवाद के जरिए संगठन को सक्रिय करने का निर्देश दिया.

जदयू का खाता तक नहीं खुला था: 2020 के विधानसभा चुनाव में गया जिले में जदयू का खाता तक नहीं खुला था. पार्टी ने शेरघाटी, बेलागंज और अतरी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. अतरी से मनोरमा देवी, शेरघाटी से पूर्व मंत्री विनोद यादव और बेलागंज से पूर्व विधायक अभय कुशवाहा मैदान में थे, लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ा. खास बात यह रही कि बेलागंज से हारे अभय कुशवाहा ने 2024 में जदयू छोड़ राजद जॉइन किया और औरंगाबाद से सांसद बन गए. वहीं, 2024 उपचुनाव में मनोरमा देवी ने बेलागंज से जीत दर्ज कर इस सीट को जदयू के लिए हॉट सीट बना दिया.

जदयू विधायक से जनता नाराज: तारिक अनवर का दावा है कि वर्तमान में जदयू विधायक मनोरमा देवी से जनता बुरी तरह निराश है. उनके मुताबिक, विधायक ने कोई नया कार्य नहीं किया, बल्कि पुरानी योजनाओं का ही दोबारा उद्घाटन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. वे कहते हैं कि क्षेत्र की जनता अब हकीकत समझ चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 सितंबर की बेलागंज यात्रा पर भी वे तंज कसते हैं कि चुनावी हार के डर से सरकार बार-बार यहां कार्यक्रम कर रही है, मगर इसका असर वोट पर नहीं पड़ेगा.

उपचुनाव में हार की वजह एंटी इनकंबेंसी: भाकपा माले के नेता और स्थानीय वोटर तारिक अनवर का मानना है कि 2024 के बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में राजद की हार का मुख्य कारण एंटी इनकंबेंसी रही, लेकिन वे यह भी आरोप लगाते हैं कि एनडीए सरकार और जदयू ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर बेलागंज के विकास में जानबूझकर भेदभाव किया, जिससे जनता में राजद के खिलाफ माहौल बनाया गया. उनके अनुसार यह एक योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीति थी, ताकि राजद का गढ़ कमजोर किया जा सके.

2025 के लिए फिर आमने-सामने हो सकते हैं दोनों: अब 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज है कि जदयू से मनोरमा देवी फिर से प्रत्याशी होंगी, जबकि राजद से विश्वनाथ सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. हालांकि दोनों दलों में अन्य दावेदार भी सक्रिय हैं, लेकिन यदि यही मुकाबला दोबारा होता है तो यह चुनाव केवल पार्टी की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और परिवार की राजनीतिक विरासत की लड़ाई भी बन जाएगा. ऐसे में बेलागंज सीट 2025 में भी हॉट सीट रहने वाली है.

बेटा भी राजनीति में सक्रिय: डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे डॉ. विश्वनाथ सिंह यादव पिछले 15 वर्षों से राजद से जुड़े हैं और वर्तमान में युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. वे सक्रिय राजनीति में लगातार भागीदारी निभा रहे हैं. 2024 के उपचुनाव में राजद ने उन्हें बेलागंज से प्रत्याशी बनाया, लेकिन 32 वर्षों से अजेय रहे पिता के गढ़ को वे नहीं बचा सके. एनडीए की ओर से जदयू ने स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने विश्वनाथ को 21 हजार से अधिक वोटों से हराया.

बेलागंज से कभी नहीं हारे सुरेंद्र यादव: 1990 में पहली बार बेलागंज से विधायक बने डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लगातार 32 सालों तक यह सीट नहीं हारी. 2024 के लोकसभा चुनाव में वे महागठबंधन से राजद टिकट पर जहानाबाद से दूसरी बार सांसद बने. इससे बेलागंज विधानसभा सीट खाली हुई और नवंबर 2024 में उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में डॉ. यादव ने राजद से अपने बेटे डॉ. विश्वनाथ सिंह यादव को टिकट दिलवाया, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी.

जातीय समीकरण और लीडरशिप की परीक्षा: बेलागंज की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं. मनोरमा देवी और डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव दोनों ही स्वजातीय हैं, लेकिन अब राजनीतिक समर्थन की लड़ाई व्यापक हो चुकी है। डॉ. यादव अभी भी मगध में अपने समाज के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। 2025 में यह चुनाव सिर्फ उनकी सीट की वापसी नहीं, बल्कि यह देखने का मौका होगा कि क्या राजद अपने पारंपरिक वोटबैंक को फिर से संगठित कर पाएगा या जदयू इस बदलाव को स्थायी बना सकेगा.

2025 में होगा असली मुकाबला: 2024 का उपचुनाव सिर्फ एक संकेत था, असली राजनीतिक टकराव 2025 के विधानसभा चुनाव में होगा. एनडीए की ओर से जदयू की मनोरमा देवी दोबारा सीट बचाने की कोशिश करेंगी, वहीं महागठबंधन और राजद के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है. यह मुकाबला केवल दो दलों का नहीं, बल्कि दो राजनीतिक विचारधाराओं और नेतृत्व के अनुभव बनाम नए प्रयोग की लड़ाई भी होगी. दोनों गठबंधन इस सीट को अपने लिए 'मॉरल विक्ट्री' की तरह देख रहे हैं.

गया: बिहार की धार्मिक नगरी गया की बेलागंज विधानसभा सीट एक ऐतिहासिक राजनीतिक सफर से गुजरी है. बेलागंज विधानसभा सीट गया जिले की सबसे चर्चित सीटों में रही है. 1990 से 2024 तक यह सीट राजद और डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव का अभेद्य गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2024 के उपचुनाव में जदयू ने इस गढ़ को भेद कर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया. मनोरमा देवी की जीत सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर राजद को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. जदयू ने न केवल सीट छीनी, बल्कि राजद के सामाजिक आधार में भी सेंध लगाई.

परिसीमन में बदला क्षेत्र, लेकिन नहीं बदला विधायक: 1990 में जब डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव पहली बार बेलागंज विधानसभा से विधायक बने, तब इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं अलग थीं. उस समय बेलागंज प्रखंड की 18 पंचायतों के साथ-साथ खिजरसराय की 8 और टिकारी की 8 पंचायतें भी इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल थीं। लेकिन बाद में हुए परिसीमन के तहत टिकारी और खिजरसराय के हिस्से हटा दिए गए और नगर प्रखंड व गया नगर निगम के कुछ हिस्सों को बेलागंज में जोड़ा गया. क्षेत्र का स्वरूप बदला, पर जनता का भरोसा डॉ. यादव पर बना रहा और वे लगातार इस सीट से जीतते रहे.

1990 से जीत का सिलसिला: 1990 में डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पहली बार बेलागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और लगभग 4700 वोटों से जीत हासिल की. उन्होंने इस चुनाव में तत्कालीन राज्य मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिराम शर्मा को हराया था. 1995 में एक बार फिर उनका मुकाबला अभिराम शर्मा से हुआ, लेकिन इस बार जीत का अंतर बढ़कर 21,000 से ज्यादा हो गया, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत साबित हुई. वर्ष 1998 में वे दो साल के लिए जहानाबाद से सांसद बने और उनके स्थान पर बेलागंज में उपचुनाव में राजद प्रत्याशी महेश सिंह यादव ने जीत दर्ज की, लेकिन 2000 में सुरेंद्र यादव ने पुनः वापसी की और फिर से बेलागंज के निर्विवाद नेता बनकर उभरे.

समर्थकों के साथ डॉ. विश्वनाथ सिंह (ETV Bharat)

बेलागंज में सुरेंद्र यादव का अभेद्य दबदबा: 2000 में भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह ने सुरेंद्र यादव को चुनौती दी, लेकिन 22,000 से अधिक मतों से हार गए. फरवरी 2005 में लोजपा ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया, जो जातीय समीकरण के आधार पर उतरे, लेकिन वे भी हार गए। अक्टूबर 2005 के चुनाव में मोहम्मद अमजद को फिर से पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह, कई प्रतिद्वंदियों के बावजूद सुरेंद्र यादव की बेलागंज में राजनीतिक पकड़ अटूट रही.

2010 की एनडीए लहर भी बेलागंज में कामयाब नहीं हुई: 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2010 में पूरे मगध प्रमंडल में एनडीए ने राजद और कांग्रेस को भारी मात दी, 26 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की. लेकिन बेलागंज सीट एनडीए के लिए सफल नहीं रही. उस साल बेलागंज की भौगोलिक सीमा भी बदली थी। जदयू ने पूर्व लोजपा प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे भी सुरेंद्र यादव को हराने में नाकाम रहे, जिससे उनकी पकड़ यहां कायम रही.

2015 में हम पार्टी ने दिया मुकाबला: 2015 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया जब जदयू महागठबंधन के साथ मिली और बेलागंज सीट राजद के पास ही रही. इस बार एनडीए में नई पार्टी हम पार्टी ने शारिम अली को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे सुरेंद्र यादव से 31,000 मतों से हार गए. 2020 में जदयू फिर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पिछड़ी-उन्नत जाति के समीकरण में अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस नई जातीय गणना के बावजूद भी जदयू बेलागंज में जीत हासिल नहीं कर सकी.

सुरेंद्र प्रसाद यादव और मनोरमा देवी (ETV Bharat)

"बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में MY यानी मुस्लिम-यादव समीकरण सबसे मजबूत माना जाता है. यहां लगभग 70 हजार यादव और 66 हजार मुस्लिम वोटर हैं, जो कुल 2 लाख 87 हजार मतदाताओं में से करीब 1 लाख 36 हजार हैं. यह संख्या जीत के लिए निर्णायक मानी जाती है. इसके अलावा, ब्राह्मण लगभग 5 हजार, भूमिहार 18 हजार, राजपूत 14 हजार, कोइरी-दांगी 24 हजार, बनिया 10 हजार, अनुसूचित जाति 50 हजार, अत्यंत पिछड़ी जाति 10 हजार और अन्य पिछड़ी जातियों के 20 हजार वोटर हैं. इस जातीय गणना के चलते राजनीतिक दल MY समीकरण पर विशेष ध्यान देते हैं." - अब्दुल कादिर, वरिष्ठ पत्रकार

जदयू ने उपचुनाव में तोड़ा MY समीकरण: जदयू ने 2024 के उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय स्वजातीय यादव महिला नेता मनोरमा देवी को टिकट देकर MY समीकरण को तोड़ने का सफल प्रयास किया और बेलागंज सीट जीत ली. हालांकि कांग्रेस के मगध प्रमंडल प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिठू का कहना है कि इसे हार नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उपचुनाव को सरकारी चुनाव की तरह देखा जाता है. वे आरोप लगाते हैं कि चुनाव से पहले और बाद में जदयू ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जिससे जनता नाराज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेलागंज में प्रचार को भी अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने पर आलोचना हो रही है.

जदयू ने बेलागंज को अस्तित्व की लड़ाई बना दिया: प्रोफेसर विजय कुमार मिठू के मुताबिक, उपचुनाव में जदयू ने बेलागंज को अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बना लिया था, क्योंकि मगध की 26 सीटों में पार्टी की एक भी जीत नहीं थी. चुनाव के दौरान बेलागंज के हर पंचायत में एक-दो मंत्री कैंप कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन का इस क्षेत्र में दबदबा कायम है. उनका अनुमान है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जदयू को बेलागंज से हार का सामना करना पड़ सकता है.

विश्वनाथ सिंह यादव अपने समसर्थकों के साथ (ETV Bharat)

"1990 में सुरेंद्र यादव जनता दल से विधायक बने थे, फिर राजद में चले गए। सुरेंद्र यादव बेलागंज से लंबे समय तक बिना हार के चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2024 में उनकी हार की शुरुआत हुई. 2025 में जदयू की प्रत्याशी फिर से जीत हासिल करेगी. बेलागंज में वर्षों से रुके विकास कार्य अब गति पकड़े हैं और मनोरमा देवी व उनके पुत्र लगातार क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं. जदयू सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू भी करती है." - लालजी प्रसाद, वरिष्ठ जदयू नेता

प्रशांत किशोर की जन सुराज की नजर बेलागंज पर: बिहार के गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट 2025 के चुनाव में हॉट सीट बनने की ओर अग्रसर है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है. 2024 के उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले थे, जो प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि 2025 में यह पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है.

प्रशांत किशोर के साथ प्रत्याशी (ETV Bharat)

2024 उपचुनाव में जदयू की जीत: 2024 के उपचुनाव में जदयू की मनोरमा देवी ने 73,334 वोट हासिल कर राजद के विश्वनाथ सिंह यादव को 21,391 वोटों से हराया. विश्वनाथ को 51,943 वोट मिले. इस उपचुनाव में 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें AIMIM के प्रत्याशी को मात्र 3,535 वोट मिले. जन सुराज के मोहम्मद अमजद की हार का अंतर 56,049 वोट था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने वोटों का बंटवारा जरूर किया.

सुरेंद्र यादव का रहा दबदबा: 1990 से 2024 तक बेलागंज राजद का गढ़ रहा, जहां डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव लगातार विधायक रहे. 2020 में उन्हें 79,708 वोट मिले, जबकि जदयू के अभय कुशवाहा को 55,745 वोट मिले. 2015 में भी सुरेंद्र यादव ने 71,067 वोटों के साथ जीत हासिल की थी. उनकी लोकप्रियता के कारण राजद अब भी इस सीट पर मजबूत दावेदार है.

विकास के दावे और विवाद: वर्तमान विधायिका मनोरमा देवी का दावा है कि उनके कार्यकाल में 174 किमी सड़क, 8 अस्पताल, 52 आहार केंद्र, और 32 स्कूल भवनों का निर्माण हुआ. उन्होंने काली मंदिर के पर्यटन विकास की भी बात कही. हालांकि, विश्वनाथ सिंह का आरोप है कि ये सड़कें उनके पिता सुरेंद्र यादव ने स्वीकृत कराई थीं और मनोरमा देवी ठेकेदारी कर रही हैं.

डॉ. विश्वनाथ सिंह यादव (ETV Bharat)

क्षेत्र की शिकायतें और मांगें: बेलागंज के अमरहा गांव के सईद अख्तर बताते हैं कि सुरेंद्र यादव के कार्यकाल में बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों में विकास हुआ, लेकिन सिंचाई की कमी अब भी बनी हुई है. जनता का कहना है कि मनोरमा देवी से विकास के मोर्चे पर अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उभर रही हैं.

2025 में त्रिकोणीय जंग की संभावना: 2025 में बेलागंज में जदयू, राजद और जन सुराज के बीच मुकाबला होने की संभावना है. जन सुराज का अल्पसंख्यक प्रत्याशी उपचुनाव में कमजोर रहा, लेकिन आम चुनाव में वह असंतुष्ट और अल्पसंख्यक वोटरों को लुभा सकता है. कुल 2,68,718 मतदाताओं में 1,42,800 पुरुष और 1,25,915 महिला मतदाता हैं, जिनका रुख इस सीट का भविष्य तय करेगा.

मनोरमा देवी (ETV Bharat)

राजद की वापसी की उम्मीद: विश्वनाथ सिंह का दावा है कि यदि राजद की सरकार बनी, तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की योजनाएं लागू होंगी, जिससे बेलागंज में विकास की रफ्तार बढ़ेगी. जन सुराज की मौजूदगी से वोटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन राजद को अपने MY (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर भरोसा है. 2025 का चुनाव बेलागंज में सियासी रोमांच का नया अध्याय लिखेगा.

