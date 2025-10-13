ETV Bharat / state

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

प्रशांत किशोर की जन सुराज ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी. इसके साथ ही एनडीए और महागठबंधन में हलचल मची है.

BIHAR CHUNAV 2025
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2025 at 8:33 PM IST

6 Min Read
पटना: जन सुराज पार्टी ने प्रत्याशियों के ऐलान में बढ़त बना ली है,और दोनों ही गठबंधन को सकते में डाल दिया है. प्रशांत किशोर ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है. प्रशांत ने एनडीए और महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए खास रणनीति तैयार की है. अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए प्रशांत ने भागलपुर दंगे के जख्म को ताजा करने की कोशिश भी की है.

लालू और नीतीश को घेरने की तैयारी: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मिशन 2025 को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है. प्रशांत ने अब तक 116 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. किस सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेंगे इसकी घोषणा भी की जा चुकी है. प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा कार्ड खेल कर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को संकट में डाल दिया है. प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ों को एक तिहाई सीट देने की रणनीति तैयार की है.

जन सुराज का हिडेन प्लान! (ETV Bharat)

91 सीटों पर प्रशांत किशोर की खास रणनीति: पहले चरण में प्रशांत किशोर ने 51 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया था और दूसरे चरण में प्रशांत किशोर ने 65 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. अब तक 116 सीटों का ऐलान जनसुराज की ओर से की जा चुकी है. 116 सीटों में 25 सीट रिजर्व है, बाकी के 91 सीटों पर प्रशांत किशोर ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए खास प्लान तैयार किया है.

अति पिछड़ों को मिलेगी एक तिहाई सीटें: प्रशांत किशोर ने 70 सीट अति पिछड़ों को देने की योजना तैयार की है. अब तक 91 सीटों में 31 अति पिछड़ों को टिकट दिया जा चुका है. प्रशांत की योजना एक तिहाई सीट अति पिछड़ों को देने की है. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि कुल मिलाकर एक तिहाई सीट अति पिछड़ों को दिया जाएगा. जो सक्षम नहीं होंगे उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो प्रशिक्षण भी दी जाएगी.

PK के 116 सिपाही हैं तैयार : प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से अब तक दो चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है. कुल मिलाकर 116 सीट में 25 तो रिजर्व सीट हैं, लेकिन बाकी के 91 सीट में 31 सेट अति पिछड़ों को दी गई है. 21 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को और 28 सीट अल्पसंख्यक समुदाय के खाते में गई है.

अल्पसंख्यकों पर नजर: प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण जिला कैसे आने वाले अति पिछड़ा समुदाय के नेता रामचंद्र सहनी को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई. पहले चरण में सात अल्पसंख्यकों को टिकट दी गई थी तो दूसरे चरण में 21 अल्पसंख्यकों को टिकट दी गई है.

अब तक 28 अल्पसंख्यकों को टिकट: प्रशांत किशोर ने एक तीर से दो निशाना साधा है. एक ओर तो उनकी नजर 36% अति पिछड़ा वोट बैंक पर है तो दूसरी तरफ 17% अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की तैयारी भी कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने 40 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट देने का आश्वासन भी दे रखा है अब तक 28 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दी जा चुकी है.

प्रशांत किशोर का हिडेन प्लान: प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए एक बार फिर से भागलपुर दंगे के जख्म को ताजा करने की कोशिश की है. भागलपुर दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के मदद करने वाले शख्स और वरिष्ठ अधिवक्ता अभयकांत झा को पार्टी में शामिल कराया गया है और उन्हें भागलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है.

अभयकांत झा ने भागलपुर दंगे में पीड़ित 800 से अधिक परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है और लोगों की मदद भी की है. प्रशांत किशोर ने अभयकांत झा पर दाव लगाया है. प्रशांत ने अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए दो मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया है.

"बिहार में अब तक किसी भी दल ने अति पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दिया है. हमारी पार्टी जन
सुराज ने अति पिछड़ों को 70 सीट देने का ऐलान किया है. इसके अलावा हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों को भी उचित भागीदारी दे रही है. अब तक 28 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है और भागलपुर दंगे में पीड़ितों को न्याय दिलाने वाले नेता अभयकांत झा को हमने भागलपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

जन सुराज से भागलपुर प्रत्याशी और वकील अभयकांत झा ने कहा कि हमने सैकड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. लोग जब पलायन करने के लिए मजबूर थे, तब हमने उन्हें भरोसा दिलाया और आज की तारीख में वह भागलपुर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

"प्रशांत किशोर ने बिहार की चिंता की है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. हम भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं."- अभयकांत झा, भागलपुर प्रत्याशी,जन सुराज

BIHAR CHUNAV 2025
राजनीतिक विश्लेषक की राय: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि "प्रशांत किशोर ने सीटों को घोषित करने में बढ़त बना ली है और अब अन्य दलों पर दबाव बढ़ गया है. प्रशांत किशोर अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधना चाहते हैं. जिस वजह से वह उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दे रहे हैं. प्रशांत किशोर के पहल का नतीजा यह होगा कि दूसरे दलों को भी उनकी आबादी के अनुपात में टिकट देने का दबाव बढ़ेगा."

जन सुराज की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट में कुल 51 नाम हैं, जिसमें 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग और 8 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को मिला टिकट दिया गया है. वहीं दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. इस सूची में सामान्य वर्ग की 46 सीटों पर जन सुराज ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है. इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 18 सीटों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक सीट पर प्रत्याशी के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में सामान्य वर्ग के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

