'मेरी पत्नी का भी नाम कट जाएगा' चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकले तेजस्वी आगबबूला - BIHAR ELECTION 2025

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 5, 2025 at 10:45 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:53 AM IST 4 Min Read

पटना: बिहार में चुनाव आयोग ने संक्षिप्त गहन मतदाता सूची संशोधन अभियान चलाया है, जिसके तहत मतदाताओं को अपने नाम की पुष्टि के लिए कुछ विशेष दस्तावेज, विशेषकर माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र (11 में से एक दस्तावेज) जमा करने को कहा गया है. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला किया है. क्या तेजस्वी की पत्नी चुनाव में डाल सकेंगी वोट?: तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पत्नी राजश्री, जो हाल में ही बिहार की मतदाता बनी हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कटने का खतरा है. उन्होंने बताया कि राजश्री के पास जन्मस्थान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और यह समस्या बिहार के लाखों गरीब और वंचित वर्गों के सामने भी है. कौन हैं तेजस्वी यादव की पत्नी: तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2021 में दिल्ली की रेचल से शादी की थी. दोनों पुराने दोस्त थे और एक-दूसरे को 6 साल से जानते थे. रेचल हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से संबंध रखती हैं और बचपन से ही दिल्ली में रहती थीं. शादी के बाद रेचल ने अपना नाम राजश्री यादव रख लिया. मतदाता लिस्ट को लेकर तेजस्वी का हमला: सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव ने दो वीडियो जारी किया है और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए 2024 के चुनावों पर सवाल उठाए हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्यूमेंट बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं. बिहार में जब डॉक्यूमेंट बनता है तो बिना घूस के नहीं बनता है. "फॉर्म में फोटो भी रखिए, फोटो कॉपी भी रखिए, हर वोटर का फोटो और फोटो कॉपी में अलग से खर्चा, आने-जाने का खर्चा, घूस देकर कागज बनाने का खर्चा. अब सिर्फ 22 दिन बचे हैं, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मात्र 22 दिन में ये हो पाएगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष 'देश की सरकार भी फर्जी': तेजस्वी यादव ने अपने दूसरे वीडियो में कहा कि पूरे देश में सिर्फ बिहारी को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. जबकि इसी वोटर लिस्ट से 2024 का मतदान हुआ था. अगर ये लिस्ट फर्ज़ी है, तो देशभर में जो सरकार बनी है वो भी फर्जी हुई.

Last Updated : July 5, 2025 at 10:53 AM IST