तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी को किया अनफ्रेंड और अनफॉलो, लालू परिवार में बढ़ी दूरियां
लालू परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है. तेजप्रताप यादव ने अब तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर अनफ्रेंड और अनफॉलो कर दिया है. पढ़ें..
Published : October 12, 2025 at 2:45 PM IST
पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अनफ्रेंड और अनफॉलो कर दिया है. उनके इस कदम ने यह साफ संकेत दे दिया है कि लालू परिवार की राजनीतिक राहें अब पूरी तरह अलग हो चुकी हैं.
पहले ही बना चुके हैं जनशक्ति जनता दल: तेजप्रताप यादव काफी पहले ही राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो चुके हैं. उन्होंने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया था और अब वे महागठबंधन से हटकर नए गठबंधन के साथ राजनीति कर रहे हैं. तेजप्रताप लगातार अपने बयानों से यह जता चुके हैं कि वे अब आरजेडी या परिवार की पारंपरिक राजनीति से खुद को जोड़कर नहीं देखना चाहते. सोशल मीडिया पर तेजस्वी को अनफॉलो करना उसी नाराजगी और दूरी का नया प्रतीक माना जा रहा है.
दोनों भाइयों की राहें अलग: तेजप्रताप यादव ने अपने नए राजनीतिक संगठन के जरिए युवाओं और नए चेहरों को राजनीति में लाने का आह्वान किया है. वे खुद को 'जनता का सच्चा प्रतिनिधि' बताकर राजनीति में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में हैं. दूसरी ओर, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं. दोनों भाइयों की राहें न केवल राजनीतिक तौर पर, बल्कि वैचारिक रूप से भी अब अलग दिख रही हैं.
नहीं बचा पारिवारिक समन्वय का मौका: राजनीतिक विश्लेषक सुनील कुमार का मानना है कि तेज प्रताप यादव का यह सोशल मीडिया वाला कदम प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन यह संकेत देता है कि दोनों भाइयों के बीच अब कोई राजनीतिक या पारिवारिक समन्वय नहीं बचा है.
"लालू परिवार, जो कभी एकजुट होकर बिहार की राजनीति पर हावी था लेकिन अब कई खेमों में बंट चुका है. तेज प्रताप का यह नया रुख बताता है कि वे अब स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं."- सुनील कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
तेजप्रताप ने भी बनाया गठबंधन: तेजप्रताप यादव ने वीवीआईपी समेत 5 दलों के साथ पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया है. चर्चा है कि एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन की कोशिश हो सकती है. वहीं, वह खुद हसनपुर की बजाय महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. इस सीट से 2015 में वह विधायक रह चुके हैं.
