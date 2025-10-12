ETV Bharat / state

RJD के सिंबल पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? बोले सूरजभान सिंह- कल रात तक इंतजार करिये

महागठबंधन के साथ या आरजेडी में आरएलजेपी का विलय होगा, इस पर अंतिम फैसला हो गया है. सूरजभान सिंह ने कहा- कल लेंगे निर्णय. पढ़ें..

Surajbhan Singh
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी से गठबंधन पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अहम बैठक खत्म हो गई है. हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि पशुपति पारस किस दल से गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल से परसों तक अंतिम निर्णय लेंगे. वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के सवाल का भी जवाब दिया है.

क्या बोले पशुपति पारस?: रालोजपा की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि अभी न तो गठबंधन पर देरी हुई है और न ही सीट बंटवारे में कोई देरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 17 तारीख तक नामांकन का समय है. 14 अक्टूबर को तय करेंगे कि पार्टी का अगला रुख क्या होगा?

पशुपति पारस और सूरजभान सिंह के बयान (ETV Bharat)

"किसी भी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है. फाइनल होने के बाद ही फैसला लेंगे. सोमवार रात या मंगलवार तक फाइनल डिसिजन बता दूंगा."- पशुपति कुमार पारस, अध्यक्ष, आरएलजेपी

PASHUPATI PARAS
रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस (ETV Bharat)

क्या आरजेडी से लड़ेंगे सूरजभान?: इस दौरान पत्रकारों ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह से पूछा कि क्या आप या आपके परिवार के सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं, मैं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हूं.

क्या रालोजपा का राजद में विलय होगा?: वहीं, जब आरजेडी में आरएलएसपी के विलय को लेकर सवाल पूछा तो सूरजभान सिंह ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है. जहां तक गठबंधन और सीट बंटवारे का प्रश्न है तो कल रात या परसों सुबह तक तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा और निर्णय ले लिया जाएगा.

PASHUPATI PARAS
सूरजभान सिंह और पशुपति पारस (ETV Bharat)

"फैसले के लिए सारा पावर पारस जी को दे दिया गया है. हम तो अभी इसी पार्टी में हैं. बाकी राजद वाली जो बात आप पूछ रहे हैं, उसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करिये."- सूरजभान सिंह, नेता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी

तीसरे मोर्चे में जाएंगे पारस: सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को अपनी पार्टी (आरएलजेपी) का विलय करने पर तीन सीट देने का प्रस्ताव दिया गया लेकिन पारस विलय करने को तैयार नहीं है. ऐसे में ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि पशुपति पारस अब बीएसपी और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकते हैं. असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में रहने की भी खबर है.

आरजेडी में जाएंगे सूरजभान सिंह?: वहीं, ये भी खबर है कि आरजेडी ने सूरजभान सिंह और उनके परिवार को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है. इसमें सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ और भाई चंदन सिंह को लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ लड़ने को प्रस्ताव दिया है.

ये भी पढ़ें:

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

'चुनाव से पहले बिखर जाएगा NDA..' महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद पशुपति पारस की पहली प्रतिक्रिया

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में होगी इन 2 नए दलों की एंट्री! दलित-आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्लान

For All Latest Updates

TAGGED:

PASHUPATI PARASSURAJBHAN SINGHरालोजपा का आरजेडी में विलय होगासूरजभान सिंहBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.