'चंद घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीर', सीट बंटवारे पर NDA में जारी खींचतान पर सम्राट चौधरी का बयान

सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग पर एनडीए में मतभेद की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 1:52 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. भले ही रविवार को सीटों की संख्या को लेकर ऐलान हो चुका हो लेकर किस सीट पर किस दल का प्रत्याशी होगा, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है. जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबर सामने आ रही है. जेडीयू के मौजूदा विधायक और सांसद भी विरोध जता रहे हैं. हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि एनडीए में सब ठीक है.

सम्राट चौधरी का दावा: पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं. हम लोग उनके साथ मिलकर लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता को भरोसा है.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

चंद घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीर: वहीं, सीट बंटवारे पर जारी खींचतान पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सब कुछ फाइनल हो गया है. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या पहले ही तय हो चुकी है. आने वाले चंद घंटों में सीटों को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी. एनडीए में सभी दल एकजुट है.

Samrat Choudhary
नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है. बिहार की जनता नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है. सीट बंटवारे पर लगातार बैठक का दौर चल रहा है. संख्या क्लीयर हो गया है और अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है. अगले कुछ घंटों में सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी."- सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार

अंतिम दौर में बातचीत: इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं.'

क्या बोले दिलीप जायसवाल?: वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि एनडीए में कहीं कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा, 'एनडीए अपने पांच पांडवों के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं.'

क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला?: रविवार को एनडीए की ओर से घोषित सूची के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं. वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 6-6 सीटें आईं हैं.

