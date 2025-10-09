ETV Bharat / state

प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर ही जन सुराज में बवाल, पटना कार्यालय में मचा हंगामा

प्रशांत किशोर की जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की. इसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की और विरोध की शुरुआत भी जन सुराज पार्टी से ही हो गई है. गुरुवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. सूची जारी होते ही पटना के पार्टी दफ्तर में काफी हंगामा किया गया.

जन सुराज कार्यालय में हंगामा: टिकट नहीं मिलने पर नाराज लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी ऑफिस में जमकर नारेबाजी की और हंगामा मचाया. इसके बाद वरीय नेताओं ने किसी तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराया.

'जो मशरक घूमने भी नहीं गया उसे टिकट': इस बीच जन सुराज में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष सतह पर नजर आया. जन सुराज नेता पुष्पा सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया. जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं.

मुझे टिकट नहीं मिला. पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है उसे टिकट मिलेगा. जिसके नाम की घोषणा की गई है वे मशरक गांव में घूमने भी नहीं आया है. इंसाफ नहीं हुआ है. बड़े नेता को टिकट दिया गया."- पुष्पा सिंह,जन सुराज नेता

हंगामे पर PK की प्रतिक्रिया: वहीं हंगामे पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है. उसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की गई है.

''इस पूरे प्रयास में किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला हो, इसलिए नाराजगी भी हो सकती है. चुनाव तो 243 लोग ही लड़ेंगे. यह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को देखते हुए लिस्ट बनाया गया है.'' - प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी, संस्थापक

क्यों हो रहा हंगामा: सारण के बनियापुर से श्रवण कुमार महतो को जन सुराज ने प्रत्याशी बनाया है. पुष्पा सिंह का कहना है कि उनके सिवाय बनियापुर की जनता किसी और को जीत का आशीर्वाद नहीं देगी. वहीं बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम का नाम सुनते ही हंगामा हुआ. अवध किशोर झा के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमेशा से अवध किशोर झा का नाम चर्चा में था और अचानक से मोहम्मद परवेज आलम का नाम आ गया.

जन सुराज ने 51 उम्मीदवार किए तय: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवार तय कर लिए हैं. इस सूची में 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई. पार्टी ने जातीय संतुलन का भी ध्यान रखा है और अति पिछड़ा वर्ग से 17 (16 हिंदू और एक मुस्लिम), अन्य पिछड़ा वर्ग से ग्यारह, सामान्य वर्ग से नौ और अल्पसंख्यक वर्ग से सात कैंडिडेट उतारे हैं.

ये भी पढ़ें

जन सुराज के 51 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

BJP के 41 उम्मीदवारों के नाम फाइनल! ETV Bharat के पास Exclusive List

For All Latest Updates

TAGGED:

JAN SURAAJPRASHANT KISHORUPROAR IN JAN SURAJ OFFICERजन सुराज की पहली लिस्ट जारीBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

कौन होंगे मगध के मसीहा? ओवैसी या PK, एनडीए और महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने से मुस्लिमों में नाराजगी

ननिहाल से लेकर बेनीपट्टी में खुशी, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर

सिर्फ एक APP से होंगे सारे काम.. इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, क्या है ECINet?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.