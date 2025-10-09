प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर ही जन सुराज में बवाल, पटना कार्यालय में मचा हंगामा
प्रशांत किशोर की जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की. इसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया.
Published : October 9, 2025 at 6:04 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की और विरोध की शुरुआत भी जन सुराज पार्टी से ही हो गई है. गुरुवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. सूची जारी होते ही पटना के पार्टी दफ्तर में काफी हंगामा किया गया.
जन सुराज कार्यालय में हंगामा: टिकट नहीं मिलने पर नाराज लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी ऑफिस में जमकर नारेबाजी की और हंगामा मचाया. इसके बाद वरीय नेताओं ने किसी तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराया.
'जो मशरक घूमने भी नहीं गया उसे टिकट': इस बीच जन सुराज में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष सतह पर नजर आया. जन सुराज नेता पुष्पा सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया. जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं.
मुझे टिकट नहीं मिला. पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है उसे टिकट मिलेगा. जिसके नाम की घोषणा की गई है वे मशरक गांव में घूमने भी नहीं आया है. इंसाफ नहीं हुआ है. बड़े नेता को टिकट दिया गया."- पुष्पा सिंह,जन सुराज नेता
#WATCH पटना, बिहार: जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार सूची के विरोध जन सुराज नेता पुष्पा सिंह ने कहा, " सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया। जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं... मुझे टिकट नहीं मिला। पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज्यादा… pic.twitter.com/A2k7aCnZao— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2025
हंगामे पर PK की प्रतिक्रिया: वहीं हंगामे पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है. उसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की गई है.
''इस पूरे प्रयास में किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला हो, इसलिए नाराजगी भी हो सकती है. चुनाव तो 243 लोग ही लड़ेंगे. यह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को देखते हुए लिस्ट बनाया गया है.'' - प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी, संस्थापक
जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली सूची। pic.twitter.com/5VFYHHWm1W— Jan Suraaj (@jansuraajonline) October 9, 2025
क्यों हो रहा हंगामा: सारण के बनियापुर से श्रवण कुमार महतो को जन सुराज ने प्रत्याशी बनाया है. पुष्पा सिंह का कहना है कि उनके सिवाय बनियापुर की जनता किसी और को जीत का आशीर्वाद नहीं देगी. वहीं बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम का नाम सुनते ही हंगामा हुआ. अवध किशोर झा के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमेशा से अवध किशोर झा का नाम चर्चा में था और अचानक से मोहम्मद परवेज आलम का नाम आ गया.
जन सुराज ने 51 उम्मीदवार किए तय: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवार तय कर लिए हैं. इस सूची में 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई. पार्टी ने जातीय संतुलन का भी ध्यान रखा है और अति पिछड़ा वर्ग से 17 (16 हिंदू और एक मुस्लिम), अन्य पिछड़ा वर्ग से ग्यारह, सामान्य वर्ग से नौ और अल्पसंख्यक वर्ग से सात कैंडिडेट उतारे हैं.
ये भी पढ़ें
जन सुराज के 51 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
BJP के 41 उम्मीदवारों के नाम फाइनल! ETV Bharat के पास Exclusive List