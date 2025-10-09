ETV Bharat / state

प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर ही जन सुराज में बवाल, पटना कार्यालय में मचा हंगामा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की और विरोध की शुरुआत भी जन सुराज पार्टी से ही हो गई है. गुरुवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. सूची जारी होते ही पटना के पार्टी दफ्तर में काफी हंगामा किया गया.

जन सुराज कार्यालय में हंगामा: टिकट नहीं मिलने पर नाराज लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी ऑफिस में जमकर नारेबाजी की और हंगामा मचाया. इसके बाद वरीय नेताओं ने किसी तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराया.

'जो मशरक घूमने भी नहीं गया उसे टिकट': इस बीच जन सुराज में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष सतह पर नजर आया. जन सुराज नेता पुष्पा सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया. जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं.

मुझे टिकट नहीं मिला. पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है उसे टिकट मिलेगा. जिसके नाम की घोषणा की गई है वे मशरक गांव में घूमने भी नहीं आया है. इंसाफ नहीं हुआ है. बड़े नेता को टिकट दिया गया."- पुष्पा सिंह,जन सुराज नेता

हंगामे पर PK की प्रतिक्रिया: वहीं हंगामे पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है. उसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की गई है.